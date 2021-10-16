Девет златни, 14 сребърни и 9 бронзови медала спечелиха до сега пловдивските плувци от международния турнир "Burgas Swimming Open", който се провежда в "Парк Арена ОЗК" в Бургас.

Общо 58 състезатели от ВСИ (25), Младост'91 (20) и Спринт (13) участват в надпреварата. Четвъртият пловдивски клуб - Пловдив 2019 не изпрати плувци.

Младост'91 има вече в актива си 6 златни, 5 сребърни и 5 бронзови медала и е на трето място във временното класиране по отличия. ВСИ е на шесто с 3 златни, 6 сребърни и 3 бронзови. Спринт има 3 сребърни и 1 бронзов.

Резултатите на пловдивските плувци от вчера и днешната ранна сесия:

200 св. стил

момчета: B (12 г) 1. Тургул Йълмъз 2:13.55, 8. Мартин Юсев 09 Младост'91 2:22.45, 23. Владислав Дерменджиев 10 Спринт 2:33.64, 32. Мартин Гаджев 09 ВСИ 2:38.27, 48. Гюлестан Мехмедов 09 Спринт 2:45.73, 66. Денислав Карев 10 ВСИ 2:58.02, 73. Кирил Кисов 10 ВСИ 3:03.65, 79. Никола Пашов 10 ВСИ 3:16.93

C (14 г) 1. Дайвид Найденов Аквазард 2:00.34, 8. Слав Тодоров 07 Младост'91 2:11.68, 12. Младен Петров 08 ВСИ 2:17.57, 17. Виктор Ловчалиев 08 ВСИ 2:20.54, 28. Петър Христозов 08 ВСИ 2:30.93, 33. Емир Салимов 08 ВСИ 2:32.90, 38. Кристан Тодоров 08 Спринт 2:41.47

D (16 г) 1. Денислав Койков ДНС 1:51.88, 15. Владимир Димитров 06 Спринт 2:03.66, DSQ Георги Чорлев 05 ВСИ 2:21.36, DNS Минко Ботев 04 Младост'91

момичета:

B (12 г) 1. Симона Иванова Олимп 2:14.29, 7. Александра Толева 09 Младост'91 2:28.26, 13. Александра Лишева 09 ВСИ 2:35.80, 15. Габриела Ряпова 10 Младост'91 2:38.67, 29. Габриела КАрачомакова 09 Младост'91 2:45.32

C (14 г) 1. Елиза Диамандеску2:09.25, 12. Ива Сендова 08 Младост'91 2:26.92, 13. Ралица Илиева 08 Спринт 2:28.07

D (16 г) 1. Жанет Ангелова Акулите 2:01.62, 6. Лиляна Георгиева 05 Спринт 2:08.27, 11. Александра Янакиева 04 Спринт 2:15.29, 12. Полина Ряпова 05 Младост'91 2:15.46

50 гръб

А (10 г) 1. Виктор Гинов Бургас 34.57, 3. Никола Караколев 11 ВСИ 36.42, 12. Кирил Янков 11 ВСИ 43.01, 13. Мартин Попов 11 Младост'91 43.14

D (16 г) 1. Георги Георгиев 04 ВСИ 26.82

момичета:

А (10 г) 1. Наталия Мокану 35.93, 2. Андреа Георгиева 11 ВСИ 37.77, 8. Ема Димитрова 11 ВСИ 39.25, 15. Даниела Петрова 12 ВСИ 42.51, 25. Габриела Кирева 11 Спринт 46.41

B (12 г) 1. Живка Бонева 09 ВСИ 33.25, 5. Любомира Попова 10 Младост'91 37.66

C (14 г) 1. Мариана Кондо 30.40, 3. Теодора Ряпова 08 Младост'91 32.66, 16. Моника Китанова 08 Спринт 37.17

D (16 г) 1. Мартина Ангелова ЦСКА 31.05, 2. Тиана Темелкова 06 Спринт 31.17

E (18 г) 1. Габриела Георгиева Дамини 28.59, 3. Станислава Велкова 03 Младост'91 31.68

100 бруст

момчета:

А (10 г) 1. Стелиян Стоянов Нефтохимик 1:38.08, 2. Денис Искренов 12 ВСИ 1:39.09, DSQ Ефе Мустафа 11 ВСИ 1:42.58, DSQ Мартин Глухарев 11 Спринт 1:56.97

B (12 г) 1. Aлександър Николов Олимп 1:17.08, 2. Валентин Роснев 09 ВСИ 1:19.07, 6. Мартин Гаджев 09 ВСИ 1:28.63

C (14 г) 1. Радослав Тодоров Добруджа 1:08.74, 2. Явор Стефанов 07 Спринт 1:12.91, 3. Теодор Недков 07 Младост'91 1:13.02

D (16 г) 1. Георги Янев Левски 1:03.84, 2. Симеон Станоев 05 Младост'91 1:04.82

E (18 г) 1. Виктор Русинов Астери 1:02.56, 2. Божидар Гьондров 03 Младост'91 1:04.49

момичета:

А (10 г) 1. Яна Дошкова Олимп 1:31.30, 5. Анета Христозова 11 ВСИ 1:36.09, 7. Александра Аливонова 11 ВСИ 1:39.45, 11. Алия Даскалова 12 ВСИ 1:46.29, 16. Даниела Петрова 12 ВСИ 1:50.82

B (12 г) 1. Кристиана Калчева 09 ВСИ 1:20.62, 7. Аделина Божилова 09 Младост'91 1:35.18

C (14 г) 1. Яница Карлова 07 Младост'91 1:17.76

D (16 г) 1. Тея Николова Черно море 1:12.73, 3. Александра Димитрова 05 Спринт 1:14.74

E (18 г) 1. Кристиана Георгиева 01 Младост'91 1:19.74

200 бътерфлай

D (16 г) 1. Иван Манолов 04 Младост'91 2:03.34

200 гръб

момичета:

B (12 г) 1. Яна Ангелова Олимп 2:33.14, 5. Александра Лишева 09 ВСИ 2:44.77

C (14 г) 1. Десислава Белова Черноморец 2:24.91, 3. Теодора Ряпова 08 Младост'91 2:32.95

D (16 г) 1. Преслава Тошева НСА 2:17.55, 2. Тиана Темелкова 06 Спринт 2:24.61

E (18 г) 1. Габриела Георгиева Дамини 2:13.00, 2. Станислава Велкова 03 Младост'91 2:31.04

момчета:

B (12 г) 1. Радостен Кръстев Олимп 2:26.75, 15. Яни Генчев 10 ВСИ 3:04.29

C (14 г) 1. Бранимир Павлов Олимп 2:15.70, 5. Виктор Ловчалиев 08 ВСИ 2:28.53

D (16 г) 1. Михаил Георгиев Акулите 2:06.24, 2. Георги Георгиев 04 ВСИ 2:06.59, EXH Денислав Карев 10 ВСИ 3:09.12

50 бруст

момичета:

А (10 г) 1. Яна Дошкова Олимп 43.08, 3. Анета Христозова 11 ВСИ 43.38, 7. Александра Аливонова 11 ВСИ 46.33, 12. Елия Даскалова 12 ВСИ 49.54, 13. Даниела Петрова 12 ВСИ 49.95

B (12 г) 1. Габриела Ганева Галата 38.32, 2. Кристиана Калчева 09 ВСИ 38.33, 10. Аделина Божилова 09 Младост'91 44.70, 14. Габриела Карачомакова 09 Младост'91 47.22

C (14 г) 1. Яница Карлова 07 Младост'91 36.23

E (18 г)1. Петя Боянова Левент 33.84, 2. Кристиана Георгиева 01 Младост'91 36.05

момчета:

А (10 г) 1. Стелиян Стоянов Нефтохимик 45.10, 3. Денис Искренов 12 ВСИ 46.34, 5. Мартин Глухарев 11 Спринт 47.86, 6. Ефе Мустафа 11 ВСИ 48.22, 8. Кирил Янков 11 ВСИ 49.72

B (12 г) 1. Иван Лозанов Черно море 34.95, 2. Валентин Роснев 09 ВСИ 36.06, 9. Мартин Гаджев 09 ВСИ 40.79

C (14 г) 1. Радослав Тодоров Добруджа 31.19, 3. Теодор Недков 07 Младост'91 33.59, 7. Явор Стефанов 07 Спринт 34.02

D (16 г) 1. Симеон Станоев 05 Младост'91 29.62

E (18 г) 1. Виктор Русинов Астери 29.06, 2. Божидар Гьондров 03 Младост'91 29.51

100 св. стил

момичета:

A (10 г) 1. Виктория Гроздева Царевец 1:11.34, 8. Андреа Георгиева 11 ВСИ 1:15.01, 12. Ема Димитрова 11 ВСИ 1:18.44, 24. Габриела Кирева 11 Спринт 1:28.69

B (12 г) 1. Симона Иванова Олимп 1:01.78, 6. Александра Толева 09 Младост'91 1:07.29, 9. Любомира Попова 10 Младост'91 1:11.27, 10.Табриела Ряпова 10 Младост'91 1:11.87, 25. Габриела Карачомакова 09 Младост'91 1:18.36

C (14 г) 1. Мария Живкова ЦСКА 1:00.41, 14. Ралица Илиева 08 Спринт 1:08.25

D (16 г) 1. Росина Тодорова Черно море 57.47, 8. Лилияна Георгиева 05 Спринт 1:01.92, 9. Полина Ряпова 05 Младост'91 1:01.96

400 съчетано

момичета

С (12 г) 1. Елиза Диамандеску 5:00.38, 7. Ива Сендова 08 Mladost'91 6:01.95