64
Подай сигнал Профил

Ето защо ни трябва нов басейн: Взехме 91 титли и 118 медала от Х турнир "Пловдив"

  • 14:17, 10.11.2024
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/eto-zashto-ni-trqbva-nov-baseyn-vzehme-91-titli-i-118-medala-ot-h-turnir-plovdiv Marica.bg
  • 117
  • 0
Принтирай
   Снимка: Еди Мензилджиян

91 златни, 64 сребърни и 54 бронзови медала спечелиха плувците от клубовете под тепетата от проведения през уикенда на басейн “Младост” Х традиционен турнир “Пловдив”, организиран от клуб “Спринт” с подкрепата на Общината Общо 307 състезатели от 34 клуба скочиха във водата в битка за медалите.

Пловдив 2019 приключи с 37 златни, 20 сребърни и 18 бронзови, ВСИ има в актива си съответно 36, 33, 25, Младост 91 приключиха със7, 8, 6, а домакините от Спринт имат 11 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала.

С по четири златни медала приключиха Аврам Грънчарски, Елия Даскалова, Христа Гавазова и Вистор Иванов от ВСИ, Христо Петков и Йоан Тодоров от Пловдив 2019.

Най-добри постижния по точки:

18+ г: 1. Тиана Темелкова (Спринт) 200 м св. стил: 2:04.93 688, 2. Александра Димитрова (Спринт) 50 м бътерфлай: 27.7

15-17 г: 1. Яница Карлова (Спринт) 100 м съчетано: 1:06.77 606, 2. Теодора Ряпова (Младост 91) 100 м св. стил: 1:00.42 575

13-14 г: 1. Лора Шаранкова (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 2:07.44 648, 2. Анета Христозова (ВСИ) 200 м св. стил: 2:09.66 615

9-10 г: 1. Христа Гавазова (ВСИ) 100 м съчетано: 1:22.00 327, 2. Нелия Михайлова (ВСИ) 100 м съчетано: 1:28.18 2

18+ г: 1. Иван Манолов (Пловдив 2019) 100 м бътерфлай: 54.01 692, 2. Иван Грабко (Пловдив 2019) 100 м бруст: 1:02.81 681

15-17 г: 1. Калоян Драгнев (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 1:55.98 628

13-14 г: 1. Христо Петков (Пловдив 2019) 200 м съчетано: 2:14.44 542, 2. Димитър Костов (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 2:06.76 481

11-12 г: 1. Йоан Тодоров (Пловдив 2019) 50 м бътерфлай: 30.86 350, 2. Аврам Грънчарски (ВСИ) 200 м св. стил: 2:23.39 332

9-10 г: 1. Виктор Иванов (ВСИ) 200 м св. стил: 2:25.29 319, 2. Мартин Киров (ВСИ) 50 м бътерфлай: 33.20 281


Медалистите от Пловдив:

МЛАДОСТ'91
Златни:
50 м бруст, 15-17 г: Теодор Недков 30.21
50 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Недков 26.53
50 м св. стил, 9-10 г: Божидара Калчева 40.13
100 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 1:00.42
50 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 31.84
50 м гръб, 13-14 г: Габиела Ряпова 32.74
100 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 1:06.13

Сребърни:
50 м св. стил, 15-17 г: Теодор Недков 25.49
50 м гръб, 15-17 г: Теодор Недков 28.85
200 м бруст, 15-17 г: Николай Славов 2:45.70
100 м бътерфлай, 15-17 г: Грант Авагян 1:00.61
100 м св. стил, 9-10 г: Божидара Калчева 1:28.18
200 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 2:14.46
50 м гръб, 15-17 г: Мая Христова 33.02
50 м бътерфлай, 13-14 г: Анастасиа Панайотова 33.69

Бронзови:
50 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 13 38.53
200 м гръб, 15-17 г: Грант Авагян 2:19.68
200 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 13 2:53.33
100 м съчетано, 9-10 г: Боян Генов 1:36.41
50 м св. стил, 13-14 г: Габиела Ряпова 29.33
50 м бътерфлай, 15-17 г: Татяна Гилева 32.95

ПЛОВДИВ 2019
Златни:
50 м св. стил, 18+ г: Иван Манолов 23.15
50 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 25.52
50 м св. стил, 11-12 г: Йоан Тодоров 29.64
100 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 55.55
100 м св. стил, 11-12 г: Йоан Тодоров 1:06.05
200 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 1:55.98
200 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 2:06.76
50 м гръб, 13-14 г: Христо Петков 29.21
100 м гръб, 13-14 г: Денис Мензиджиян 1:05.13
200 м гръб, 18+ г: Петър Петров 2:13.56
200 м гръб, 13-14 г: Денис Мензиджиян 2:19.41
50 м бруст, 18+ г: Иван Грабко 28.95
100 м бруст, 18+ г: Иван Грабко 1:02.81
100 м бруст, 15-17 г: Ивелин Райков 1:12.97
200 м бруст, 18+ г: Костадин Михайлов 2:22.73
200 м бруст, 15-17 г: Никола Кисов 2:42.67
200 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 2:36.52
50 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 30.86
100 м бътерфлай, 18+ г: Иван Манолов 54.01
100 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 58.79
100 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 1:13.28
200 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 2:13.22
100 м съчетано, 18+ г: Иван Манолов 57.83
200 м съчетано, 18+ г: Костадин Михайлов 2:11.14
200 м съчетано, 13-14 г: Христо Петков 2:14.44
100 м св. стил, 11-12 г: Антония Митева 1:08.43
100 м св. стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 1:26.46
200 м св. стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:07.44
200 м св. стил, 9-10 г: Ивайла Петкова 2:58.15
50 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 35.96
100 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 1:08.89
200 м гръб, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:23.83
200 м бруст, 11-12 г: Антония Митева 3:10.15
50 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 33.74
200 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 2:36.97
200 м бътерфлай, 11-12 г: Магдалена Бурова 3:33.76
100 м съчетано, 13-14 г: Лора Шаранкова 1:06.02

Сребърни:
50 м св. стил, 18+ г: Иван Грабко 23.95
100 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 55.00
100 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 58.56
50 м гръб, 18+ г: Петър Петров 27.99
200 м гръб, 15-17 г: Теодор Райков 2:18.77
200 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 2:25.71
50 м бруст, 18+ г: Симеон Станоев 29.44
50 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 33.61
100 м бруст, 15-17 г: Никола Кисов 1:13.39
50 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 26.54
50 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 28.65
200 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Райков 2:22.06
100 м съчетано, 18+ г: Иван Грабко 57.95
100 м съчетано, 15-17 г: Ивелин Райков 1:07.05
200 м съчетано, 15-17 г: Калоян Драгнев 2:14.55
200 м съчетано, 13-14 г: Денис Мензиджиян 2:23.51
200 м св. стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 3:05.80
50 м бруст, 13-14 г: Боряна Янева 40.05
100 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 1:13.07
100 м съчетано, 11-12 г: Вида Тодорова 1:19.32

Бронзови:
50 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 26.65
100 м св. стил, 15-17 г: Милко Панчев 56.30
100 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 1:08.34
50 м бруст, 18+ г: Иван Манолов 29.93
50 м бътерфлай, 18+ г: Симеон Станоев 27.11
200 м бътерфлай, 15-17 г: Ивелин Райков 2:23.67
100 м съчетано, 18+ г: Костадин Михайлов 59.36
100 м съчетано, 15-17 г: Никола Кисов 1:08.26
200 м съчетано, 15-17 г: Теодор Райков 2:21.62
100 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 1:19.48
200 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 2:29.36
50 м бруст, 13-14 г: Мария Русева 40.89
50 м бруст, 9-10 г: Ивайла Петкова 49.27
100 м бруст, 9-10 г: Ивайла Петкова 1:42.26
50 м бътерфлай, 9-10 г: Нажла Ал-Адуани 50.27
100 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 1:19.58
100 м съчетано, 11-12 г: Алис Мензилджиян 1:20.61
200 м съчетано, 11-12 г: Антония Митева 2:49.46

СПРИНТ

Златни:
50 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 36.24
100 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 1:20.39
50 м св. стил, 15-17 г: Яница Карлова 27.89
200 м св. стил, 18+ г: Тиана Темелкова 2:04.93
50 м гръб, 18+ г: Александра Димитрова 28.80
200 м гръб, 18+ г: Тиана Темелкова 2:20.29
200 м бруст, 15-17 г: Яница Карлова 2:40.35
50 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 27.71
100 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 1:02.70
100 м съчетано, 15-17 г: Яница Карлова 1:06.77
200 м съчетано, 18+ г: Тиана Темелкова 2:29.35

Сребърни:
200 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 2:57.56
100 м съчетано, 11-12 г: Румен Кавков 1:18.07
200 м гръб, 15-17 г: Моника Китанова 2:35.89

Бронзови: 
50 м бруст, 15-17 г: Даниел Самоковарев 36.17
100 м съчетано, 13-14 г: Ивайло Яков 1:22.64
50 м св. стил, 9-10 г: Габриела Китанова 40.82
100 м св. стил, 9-10 г: Йоана Рашева 1:29.54
100 м гръб, 15-17 г: Моника Китанова 1:12.

ВСИ

Златни:
50 м св. стил, 9-10 г: Мартин Киров 31.38
100 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 1:08.40
200 м св. стил, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:23.39
200 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 2:25.29
50 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 28.47
50 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 35.83
50 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 34.52
100 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 59.99
100 м гръб, 11-12 г: Аврам Грънчарски 1:15.78
100 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 1:13.63
200 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 2:12.59
200 м гръб, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:40.02
200 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 2:55.01
50 м бътерфлай, 13-14 г: Ивелин Василев 28.14
50 м бътерфлай, 9-10 г: Мартин Киров 33.20
100 м съчетано, 11-12 г: Стефан Клинчев 1:16.41
200 м съчетано, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:43.27
50 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 28.27
100 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 1:00.35
200 м св. стил, 11-12 г: Елия Даскалова 2:21.74
50 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 39.69
100 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 1:18.38
100 м гръб, 9-10 г: Христа Гавазова 1:21.90
200 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 2:47.98
50 м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 42.37
100 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 1:33.18
100 м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 1:31.35
50 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 30.99
50 м бътерфлай, 9-10 г: Нелия Михайлова 40.73
100 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 1:10.35
100 м бътерфлай, 11-12 г: Елия Даскалова 1:16.20
200 м бътерфлай, 15-17 г: Александра Лишева 2:43.90
100 м съчетано, 11-12 г: Елия Даскалова 1:14.90
100 м съчетано, 9-10 г: Христа Гавазова 1:22.00
 200 м съчетано, 15-17 г: Александра Лишева 2:39.04
200 м съчетано, 11-12 г: Елия Даскалова 2:43.55

Сребърни:
50 м св. стил, 13-14 г: Ивелин Василев 26.31
200 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 2:26.72
50 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 29.75
50 м гръб, 11-12 г: Нико Пападопов 36.60
100 м гръб, 15-17 г: Емир Салимов 1:04.07
100 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 1:05.95
100 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 1:17.87
200 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 2:44.65
50 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 38.16
50 м бруст, 9-10 г: Мартин Киров 42.62
100 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 1:21.15
200 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 2:40.59
200 м съчетано, 11-12 г: Нико Пападопов 2:46.27
50 м св. стил, 13-14 г: Андреа Георгиева 29.18
100 м св. стил, 13-14 г: Андреа Георгиева 1:03.91
200 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 2:09.66
200 м св. стил, 11-12 г: Виктория Илиева 2:29.83
50 м гръб, 13-14 г: Андреа Георгиева 34.30
50 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 36.03
50 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 44.05
100 м гръб, 13-14 г: Ема Димитрова 1:08.96
100 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 1:26.22
200 м гръб, 13-14 г: Ема Димитрова 2:25.94
200 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 2:49.34
50 м бруст, 9-10 г: Виктория Чакърова 47.21
100 м бруст, 15-17 г: Александра Лишева 1:24.74
100 м бруст, 9-10 г: Виктория Чакърова 1:39.80
200 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 3:15.61
50 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 34.09
100 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 1:17.82
100 м съчетано, 13-14 г: Анета Христозова 1:09.04
100 м съчетано, 9-10 г: Нелия Михайлова 1:28.18
200 м съчетано, 11-12 г: Виктория Илиева 2:47.33

Бронзови:
50 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 31.63
100 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 1:08.29
100 м св. стил, 9-10 г: Мартин Киров 1:10.49
200 м св. стил, 11-12 г: Нико Пападопов 2:29.15
50 м гръб, 9-10 г: Емилиян Михайлов 42.53
100 м гръб, 11-12 г: Иван Бъзев 1:17.97
50 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 36.37
50 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 38.99
100 м бруст, 13-14 г: Димитър Начков 1:25.91
100 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 1:25.25
100 м бруст, 9-10 г: Емилиян Михайлов 1:45.80
200 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 2:59.94
50 м бътерфлай, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 27.16
100 м бътерфлай, 15-17 г: Емир Салимов 1:06.87
100 м съчетано, 11-12 г: Виктор Василев 1:18.35
200 м съчетано, 13-14 г: Димитър Назлъмов 2:29.14
100 м св. стил, 13-14 г: Александра Аливонова 1:05.75
200 м св. стил, 13-14 г: Ема Димитрова 2:12.86
200 м св. стил, 9-10 г: Йоана Искрова 3:08.60
50 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 36.40
50 м гръб, 9-10 г: Ирен Йорданова 44.22
100 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 1:33.18
50 м бруст, 11-12 г: Александра Кабакова 47.74
100 м съчетано, 13-14 г: Александра Аливонова 1:11.98
100 м съчетано, 9-10 г: Йоана Искрова 1:39

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
плуване младост турнир пловдив пловдив 2019 вси младост 91 спринт
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Екип Спорт

Още от категорията

Водещи новини

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Ще имаме ли редовно правителство или пак отиваме на предсрочни избори?

Резултати