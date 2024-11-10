91 златни, 64 сребърни и 54 бронзови медала спечелиха плувците от клубовете под тепетата от проведения през уикенда на басейн “Младост” Х традиционен турнир “Пловдив”, организиран от клуб “Спринт” с подкрепата на Общината Общо 307 състезатели от 34 клуба скочиха във водата в битка за медалите.

Пловдив 2019 приключи с 37 златни, 20 сребърни и 18 бронзови, ВСИ има в актива си съответно 36, 33, 25, Младост 91 приключиха със7, 8, 6, а домакините от Спринт имат 11 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала.

С по четири златни медала приключиха Аврам Грънчарски, Елия Даскалова, Христа Гавазова и Вистор Иванов от ВСИ, Христо Петков и Йоан Тодоров от Пловдив 2019.

Най-добри постижния по точки:

18+ г: 1. Тиана Темелкова (Спринт) 200 м св. стил: 2:04.93 688, 2. Александра Димитрова (Спринт) 50 м бътерфлай: 27.7

15-17 г: 1. Яница Карлова (Спринт) 100 м съчетано: 1:06.77 606, 2. Теодора Ряпова (Младост 91) 100 м св. стил: 1:00.42 575

13-14 г: 1. Лора Шаранкова (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 2:07.44 648, 2. Анета Христозова (ВСИ) 200 м св. стил: 2:09.66 615

9-10 г: 1. Христа Гавазова (ВСИ) 100 м съчетано: 1:22.00 327, 2. Нелия Михайлова (ВСИ) 100 м съчетано: 1:28.18 2

18+ г: 1. Иван Манолов (Пловдив 2019) 100 м бътерфлай: 54.01 692, 2. Иван Грабко (Пловдив 2019) 100 м бруст: 1:02.81 681

15-17 г: 1. Калоян Драгнев (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 1:55.98 628

13-14 г: 1. Христо Петков (Пловдив 2019) 200 м съчетано: 2:14.44 542, 2. Димитър Костов (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 2:06.76 481

11-12 г: 1. Йоан Тодоров (Пловдив 2019) 50 м бътерфлай: 30.86 350, 2. Аврам Грънчарски (ВСИ) 200 м св. стил: 2:23.39 332

9-10 г: 1. Виктор Иванов (ВСИ) 200 м св. стил: 2:25.29 319, 2. Мартин Киров (ВСИ) 50 м бътерфлай: 33.20 281



Медалистите от Пловдив:

МЛАДОСТ'91

Златни:

50 м бруст, 15-17 г: Теодор Недков 30.21

50 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Недков 26.53

50 м св. стил, 9-10 г: Божидара Калчева 40.13

100 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 1:00.42

50 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 31.84

50 м гръб, 13-14 г: Габиела Ряпова 32.74

100 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 1:06.13

Сребърни:

50 м св. стил, 15-17 г: Теодор Недков 25.49

50 м гръб, 15-17 г: Теодор Недков 28.85

200 м бруст, 15-17 г: Николай Славов 2:45.70

100 м бътерфлай, 15-17 г: Грант Авагян 1:00.61

100 м св. стил, 9-10 г: Божидара Калчева 1:28.18

200 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 2:14.46

50 м гръб, 15-17 г: Мая Христова 33.02

50 м бътерфлай, 13-14 г: Анастасиа Панайотова 33.69

Бронзови:

50 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 13 38.53

200 м гръб, 15-17 г: Грант Авагян 2:19.68

200 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 13 2:53.33

100 м съчетано, 9-10 г: Боян Генов 1:36.41

50 м св. стил, 13-14 г: Габиела Ряпова 29.33

50 м бътерфлай, 15-17 г: Татяна Гилева 32.95

ПЛОВДИВ 2019

Златни:

50 м св. стил, 18+ г: Иван Манолов 23.15

50 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 25.52

50 м св. стил, 11-12 г: Йоан Тодоров 29.64

100 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 55.55

100 м св. стил, 11-12 г: Йоан Тодоров 1:06.05

200 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 1:55.98

200 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 2:06.76

50 м гръб, 13-14 г: Христо Петков 29.21

100 м гръб, 13-14 г: Денис Мензиджиян 1:05.13

200 м гръб, 18+ г: Петър Петров 2:13.56

200 м гръб, 13-14 г: Денис Мензиджиян 2:19.41

50 м бруст, 18+ г: Иван Грабко 28.95

100 м бруст, 18+ г: Иван Грабко 1:02.81

100 м бруст, 15-17 г: Ивелин Райков 1:12.97

200 м бруст, 18+ г: Костадин Михайлов 2:22.73

200 м бруст, 15-17 г: Никола Кисов 2:42.67

200 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 2:36.52

50 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 30.86

100 м бътерфлай, 18+ г: Иван Манолов 54.01

100 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 58.79

100 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 1:13.28

200 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 2:13.22

100 м съчетано, 18+ г: Иван Манолов 57.83

200 м съчетано, 18+ г: Костадин Михайлов 2:11.14

200 м съчетано, 13-14 г: Христо Петков 2:14.44

100 м св. стил, 11-12 г: Антония Митева 1:08.43

100 м св. стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 1:26.46

200 м св. стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:07.44

200 м св. стил, 9-10 г: Ивайла Петкова 2:58.15

50 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 35.96

100 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 1:08.89

200 м гръб, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:23.83

200 м бруст, 11-12 г: Антония Митева 3:10.15

50 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 33.74

200 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 2:36.97

200 м бътерфлай, 11-12 г: Магдалена Бурова 3:33.76

100 м съчетано, 13-14 г: Лора Шаранкова 1:06.02

Сребърни:

50 м св. стил, 18+ г: Иван Грабко 23.95

100 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 55.00

100 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 58.56

50 м гръб, 18+ г: Петър Петров 27.99

200 м гръб, 15-17 г: Теодор Райков 2:18.77

200 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 2:25.71

50 м бруст, 18+ г: Симеон Станоев 29.44

50 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 33.61

100 м бруст, 15-17 г: Никола Кисов 1:13.39

50 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 26.54

50 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 28.65

200 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Райков 2:22.06

100 м съчетано, 18+ г: Иван Грабко 57.95

100 м съчетано, 15-17 г: Ивелин Райков 1:07.05

200 м съчетано, 15-17 г: Калоян Драгнев 2:14.55

200 м съчетано, 13-14 г: Денис Мензиджиян 2:23.51

200 м св. стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 3:05.80

50 м бруст, 13-14 г: Боряна Янева 40.05

100 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 1:13.07

100 м съчетано, 11-12 г: Вида Тодорова 1:19.32

Бронзови:

50 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 26.65

100 м св. стил, 15-17 г: Милко Панчев 56.30

100 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 1:08.34

50 м бруст, 18+ г: Иван Манолов 29.93

50 м бътерфлай, 18+ г: Симеон Станоев 27.11

200 м бътерфлай, 15-17 г: Ивелин Райков 2:23.67

100 м съчетано, 18+ г: Костадин Михайлов 59.36

100 м съчетано, 15-17 г: Никола Кисов 1:08.26

200 м съчетано, 15-17 г: Теодор Райков 2:21.62

100 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 1:19.48

200 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 2:29.36

50 м бруст, 13-14 г: Мария Русева 40.89

50 м бруст, 9-10 г: Ивайла Петкова 49.27

100 м бруст, 9-10 г: Ивайла Петкова 1:42.26

50 м бътерфлай, 9-10 г: Нажла Ал-Адуани 50.27

100 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 1:19.58

100 м съчетано, 11-12 г: Алис Мензилджиян 1:20.61

200 м съчетано, 11-12 г: Антония Митева 2:49.46

СПРИНТ

Златни:

50 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 36.24

100 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 1:20.39

50 м св. стил, 15-17 г: Яница Карлова 27.89

200 м св. стил, 18+ г: Тиана Темелкова 2:04.93

50 м гръб, 18+ г: Александра Димитрова 28.80

200 м гръб, 18+ г: Тиана Темелкова 2:20.29

200 м бруст, 15-17 г: Яница Карлова 2:40.35

50 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 27.71

100 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 1:02.70

100 м съчетано, 15-17 г: Яница Карлова 1:06.77

200 м съчетано, 18+ г: Тиана Темелкова 2:29.35

Сребърни:

200 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 2:57.56

100 м съчетано, 11-12 г: Румен Кавков 1:18.07

200 м гръб, 15-17 г: Моника Китанова 2:35.89

Бронзови:

50 м бруст, 15-17 г: Даниел Самоковарев 36.17

100 м съчетано, 13-14 г: Ивайло Яков 1:22.64

50 м св. стил, 9-10 г: Габриела Китанова 40.82

100 м св. стил, 9-10 г: Йоана Рашева 1:29.54

100 м гръб, 15-17 г: Моника Китанова 1:12.

ВСИ

Златни:

50 м св. стил, 9-10 г: Мартин Киров 31.38

100 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 1:08.40

200 м св. стил, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:23.39

200 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 2:25.29

50 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 28.47

50 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 35.83

50 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 34.52

100 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 59.99

100 м гръб, 11-12 г: Аврам Грънчарски 1:15.78

100 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 1:13.63

200 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 2:12.59

200 м гръб, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:40.02

200 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 2:55.01

50 м бътерфлай, 13-14 г: Ивелин Василев 28.14

50 м бътерфлай, 9-10 г: Мартин Киров 33.20

100 м съчетано, 11-12 г: Стефан Клинчев 1:16.41

200 м съчетано, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:43.27

50 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 28.27

100 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 1:00.35

200 м св. стил, 11-12 г: Елия Даскалова 2:21.74

50 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 39.69

100 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 1:18.38

100 м гръб, 9-10 г: Христа Гавазова 1:21.90

200 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 2:47.98

50 м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 42.37

100 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 1:33.18

100 м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 1:31.35

50 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 30.99

50 м бътерфлай, 9-10 г: Нелия Михайлова 40.73

100 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 1:10.35

100 м бътерфлай, 11-12 г: Елия Даскалова 1:16.20

200 м бътерфлай, 15-17 г: Александра Лишева 2:43.90

100 м съчетано, 11-12 г: Елия Даскалова 1:14.90

100 м съчетано, 9-10 г: Христа Гавазова 1:22.00

200 м съчетано, 15-17 г: Александра Лишева 2:39.04

200 м съчетано, 11-12 г: Елия Даскалова 2:43.55

Сребърни:

50 м св. стил, 13-14 г: Ивелин Василев 26.31

200 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 2:26.72

50 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 29.75

50 м гръб, 11-12 г: Нико Пападопов 36.60

100 м гръб, 15-17 г: Емир Салимов 1:04.07

100 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 1:05.95

100 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 1:17.87

200 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 2:44.65

50 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 38.16

50 м бруст, 9-10 г: Мартин Киров 42.62

100 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 1:21.15

200 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 2:40.59

200 м съчетано, 11-12 г: Нико Пападопов 2:46.27

50 м св. стил, 13-14 г: Андреа Георгиева 29.18

100 м св. стил, 13-14 г: Андреа Георгиева 1:03.91

200 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 2:09.66

200 м св. стил, 11-12 г: Виктория Илиева 2:29.83

50 м гръб, 13-14 г: Андреа Георгиева 34.30

50 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 36.03

50 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 44.05

100 м гръб, 13-14 г: Ема Димитрова 1:08.96

100 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 1:26.22

200 м гръб, 13-14 г: Ема Димитрова 2:25.94

200 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 2:49.34

50 м бруст, 9-10 г: Виктория Чакърова 47.21

100 м бруст, 15-17 г: Александра Лишева 1:24.74

100 м бруст, 9-10 г: Виктория Чакърова 1:39.80

200 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 3:15.61

50 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 34.09

100 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 1:17.82

100 м съчетано, 13-14 г: Анета Христозова 1:09.04

100 м съчетано, 9-10 г: Нелия Михайлова 1:28.18

200 м съчетано, 11-12 г: Виктория Илиева 2:47.33

Бронзови:

50 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 31.63

100 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 1:08.29

100 м св. стил, 9-10 г: Мартин Киров 1:10.49

200 м св. стил, 11-12 г: Нико Пападопов 2:29.15

50 м гръб, 9-10 г: Емилиян Михайлов 42.53

100 м гръб, 11-12 г: Иван Бъзев 1:17.97

50 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 36.37

50 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 38.99

100 м бруст, 13-14 г: Димитър Начков 1:25.91

100 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 1:25.25

100 м бруст, 9-10 г: Емилиян Михайлов 1:45.80

200 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 2:59.94

50 м бътерфлай, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 27.16

100 м бътерфлай, 15-17 г: Емир Салимов 1:06.87

100 м съчетано, 11-12 г: Виктор Василев 1:18.35

200 м съчетано, 13-14 г: Димитър Назлъмов 2:29.14

100 м св. стил, 13-14 г: Александра Аливонова 1:05.75

200 м св. стил, 13-14 г: Ема Димитрова 2:12.86

200 м св. стил, 9-10 г: Йоана Искрова 3:08.60

50 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 36.40

50 м гръб, 9-10 г: Ирен Йорданова 44.22

100 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 1:33.18

50 м бруст, 11-12 г: Александра Кабакова 47.74

100 м съчетано, 13-14 г: Александра Аливонова 1:11.98

100 м съчетано, 9-10 г: Йоана Искрова 1:39