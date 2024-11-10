Ето защо ни трябва нов басейн: Взехме 91 титли и 118 медала от Х турнир "Пловдив"
- 14:17, 10.11.2024
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91 златни, 64 сребърни и 54 бронзови медала спечелиха плувците от клубовете под тепетата от проведения през уикенда на басейн “Младост” Х традиционен турнир “Пловдив”, организиран от клуб “Спринт” с подкрепата на Общината Общо 307 състезатели от 34 клуба скочиха във водата в битка за медалите.
Пловдив 2019 приключи с 37 златни, 20 сребърни и 18 бронзови, ВСИ има в актива си съответно 36, 33, 25, Младост 91 приключиха със7, 8, 6, а домакините от Спринт имат 11 златни, 3 сребърни и 5 бронзови медала.
С по четири златни медала приключиха Аврам Грънчарски, Елия Даскалова, Христа Гавазова и Вистор Иванов от ВСИ, Христо Петков и Йоан Тодоров от Пловдив 2019.
Най-добри постижния по точки:
18+ г: 1. Тиана Темелкова (Спринт) 200 м св. стил: 2:04.93 688, 2. Александра Димитрова (Спринт) 50 м бътерфлай: 27.7
15-17 г: 1. Яница Карлова (Спринт) 100 м съчетано: 1:06.77 606, 2. Теодора Ряпова (Младост 91) 100 м св. стил: 1:00.42 575
13-14 г: 1. Лора Шаранкова (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 2:07.44 648, 2. Анета Христозова (ВСИ) 200 м св. стил: 2:09.66 615
9-10 г: 1. Христа Гавазова (ВСИ) 100 м съчетано: 1:22.00 327, 2. Нелия Михайлова (ВСИ) 100 м съчетано: 1:28.18 2
18+ г: 1. Иван Манолов (Пловдив 2019) 100 м бътерфлай: 54.01 692, 2. Иван Грабко (Пловдив 2019) 100 м бруст: 1:02.81 681
15-17 г: 1. Калоян Драгнев (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 1:55.98 628
13-14 г: 1. Христо Петков (Пловдив 2019) 200 м съчетано: 2:14.44 542, 2. Димитър Костов (Пловдив 2019) 200 м св. стил: 2:06.76 481
11-12 г: 1. Йоан Тодоров (Пловдив 2019) 50 м бътерфлай: 30.86 350, 2. Аврам Грънчарски (ВСИ) 200 м св. стил: 2:23.39 332
9-10 г: 1. Виктор Иванов (ВСИ) 200 м св. стил: 2:25.29 319, 2. Мартин Киров (ВСИ) 50 м бътерфлай: 33.20 281
Медалистите от Пловдив:
МЛАДОСТ'91
Златни:
50 м бруст, 15-17 г: Теодор Недков 30.21
50 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Недков 26.53
50 м св. стил, 9-10 г: Божидара Калчева 40.13
100 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 1:00.42
50 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 31.84
50 м гръб, 13-14 г: Габиела Ряпова 32.74
100 м гръб, 15-17 г: Теодора Ряпова 1:06.13
Сребърни:
50 м св. стил, 15-17 г: Теодор Недков 25.49
50 м гръб, 15-17 г: Теодор Недков 28.85
200 м бруст, 15-17 г: Николай Славов 2:45.70
100 м бътерфлай, 15-17 г: Грант Авагян 1:00.61
100 м св. стил, 9-10 г: Божидара Калчева 1:28.18
200 м св. стил, 15-17 г: Теодора Ряпова 2:14.46
50 м гръб, 15-17 г: Мая Христова 33.02
50 м бътерфлай, 13-14 г: Анастасиа Панайотова 33.69
Бронзови:
50 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 13 38.53
200 м гръб, 15-17 г: Грант Авагян 2:19.68
200 м гръб, 11-12 г: Калоян Георгиев 13 2:53.33
100 м съчетано, 9-10 г: Боян Генов 1:36.41
50 м св. стил, 13-14 г: Габиела Ряпова 29.33
50 м бътерфлай, 15-17 г: Татяна Гилева 32.95
ПЛОВДИВ 2019
Златни:
50 м св. стил, 18+ г: Иван Манолов 23.15
50 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 25.52
50 м св. стил, 11-12 г: Йоан Тодоров 29.64
100 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 55.55
100 м св. стил, 11-12 г: Йоан Тодоров 1:06.05
200 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 1:55.98
200 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 2:06.76
50 м гръб, 13-14 г: Христо Петков 29.21
100 м гръб, 13-14 г: Денис Мензиджиян 1:05.13
200 м гръб, 18+ г: Петър Петров 2:13.56
200 м гръб, 13-14 г: Денис Мензиджиян 2:19.41
50 м бруст, 18+ г: Иван Грабко 28.95
100 м бруст, 18+ г: Иван Грабко 1:02.81
100 м бруст, 15-17 г: Ивелин Райков 1:12.97
200 м бруст, 18+ г: Костадин Михайлов 2:22.73
200 м бруст, 15-17 г: Никола Кисов 2:42.67
200 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 2:36.52
50 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 30.86
100 м бътерфлай, 18+ г: Иван Манолов 54.01
100 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 58.79
100 м бътерфлай, 11-12 г: Йоан Тодоров 1:13.28
200 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 2:13.22
100 м съчетано, 18+ г: Иван Манолов 57.83
200 м съчетано, 18+ г: Костадин Михайлов 2:11.14
200 м съчетано, 13-14 г: Христо Петков 2:14.44
100 м св. стил, 11-12 г: Антония Митева 1:08.43
100 м св. стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 1:26.46
200 м св. стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:07.44
200 м св. стил, 9-10 г: Ивайла Петкова 2:58.15
50 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 35.96
100 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 1:08.89
200 м гръб, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:23.83
200 м бруст, 11-12 г: Антония Митева 3:10.15
50 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 33.74
200 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 2:36.97
200 м бътерфлай, 11-12 г: Магдалена Бурова 3:33.76
100 м съчетано, 13-14 г: Лора Шаранкова 1:06.02
Сребърни:
50 м св. стил, 18+ г: Иван Грабко 23.95
100 м св. стил, 15-17 г: Калоян Драгнев 55.00
100 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 58.56
50 м гръб, 18+ г: Петър Петров 27.99
200 м гръб, 15-17 г: Теодор Райков 2:18.77
200 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 2:25.71
50 м бруст, 18+ г: Симеон Станоев 29.44
50 м бруст, 13-14 г: Мартин Давчев 33.61
100 м бруст, 15-17 г: Никола Кисов 1:13.39
50 м бътерфлай, 15-17 г: Милко Панчев 26.54
50 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 28.65
200 м бътерфлай, 15-17 г: Теодор Райков 2:22.06
100 м съчетано, 18+ г: Иван Грабко 57.95
100 м съчетано, 15-17 г: Ивелин Райков 1:07.05
200 м съчетано, 15-17 г: Калоян Драгнев 2:14.55
200 м съчетано, 13-14 г: Денис Мензиджиян 2:23.51
200 м св. стил, 9-10 г: Ангела Тодорова 3:05.80
50 м бруст, 13-14 г: Боряна Янева 40.05
100 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 1:13.07
100 м съчетано, 11-12 г: Вида Тодорова 1:19.32
Бронзови:
50 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 26.65
100 м св. стил, 15-17 г: Милко Панчев 56.30
100 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 1:08.34
50 м бруст, 18+ г: Иван Манолов 29.93
50 м бътерфлай, 18+ г: Симеон Станоев 27.11
200 м бътерфлай, 15-17 г: Ивелин Райков 2:23.67
100 м съчетано, 18+ г: Костадин Михайлов 59.36
100 м съчетано, 15-17 г: Никола Кисов 1:08.26
200 м съчетано, 15-17 г: Теодор Райков 2:21.62
100 м гръб, 11-12 г: Алис Мензилджиян 1:19.48
200 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 2:29.36
50 м бруст, 13-14 г: Мария Русева 40.89
50 м бруст, 9-10 г: Ивайла Петкова 49.27
100 м бруст, 9-10 г: Ивайла Петкова 1:42.26
50 м бътерфлай, 9-10 г: Нажла Ал-Адуани 50.27
100 м бътерфлай, 11-12 г: Вида Тодорова 1:19.58
100 м съчетано, 11-12 г: Алис Мензилджиян 1:20.61
200 м съчетано, 11-12 г: Антония Митева 2:49.46
СПРИНТ
Златни:
50 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 36.24
100 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 1:20.39
50 м св. стил, 15-17 г: Яница Карлова 27.89
200 м св. стил, 18+ г: Тиана Темелкова 2:04.93
50 м гръб, 18+ г: Александра Димитрова 28.80
200 м гръб, 18+ г: Тиана Темелкова 2:20.29
200 м бруст, 15-17 г: Яница Карлова 2:40.35
50 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 27.71
100 м бътерфлай, 18+ г: Александра Димитрова 1:02.70
100 м съчетано, 15-17 г: Яница Карлова 1:06.77
200 м съчетано, 18+ г: Тиана Темелкова 2:29.35
Сребърни:
200 м бруст, 11-12 г: Румен Кавков 2:57.56
100 м съчетано, 11-12 г: Румен Кавков 1:18.07
200 м гръб, 15-17 г: Моника Китанова 2:35.89
Бронзови:
50 м бруст, 15-17 г: Даниел Самоковарев 36.17
100 м съчетано, 13-14 г: Ивайло Яков 1:22.64
50 м св. стил, 9-10 г: Габриела Китанова 40.82
100 м св. стил, 9-10 г: Йоана Рашева 1:29.54
100 м гръб, 15-17 г: Моника Китанова 1:12.
ВСИ
Златни:
50 м св. стил, 9-10 г: Мартин Киров 31.38
100 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 1:08.40
200 м св. стил, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:23.39
200 м св. стил, 9-10 г: Виктор Иванов 2:25.29
50 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 28.47
50 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 35.83
50 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 34.52
100 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 59.99
100 м гръб, 11-12 г: Аврам Грънчарски 1:15.78
100 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 1:13.63
200 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 2:12.59
200 м гръб, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:40.02
200 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 2:55.01
50 м бътерфлай, 13-14 г: Ивелин Василев 28.14
50 м бътерфлай, 9-10 г: Мартин Киров 33.20
100 м съчетано, 11-12 г: Стефан Клинчев 1:16.41
200 м съчетано, 11-12 г: Аврам Грънчарски 2:43.27
50 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 28.27
100 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 1:00.35
200 м св. стил, 11-12 г: Елия Даскалова 2:21.74
50 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 39.69
100 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 1:18.38
100 м гръб, 9-10 г: Христа Гавазова 1:21.90
200 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 2:47.98
50 м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 42.37
100 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 1:33.18
100 м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 1:31.35
50 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 30.99
50 м бътерфлай, 9-10 г: Нелия Михайлова 40.73
100 м бътерфлай, 13-14 г: Александра Аливонова 1:10.35
100 м бътерфлай, 11-12 г: Елия Даскалова 1:16.20
200 м бътерфлай, 15-17 г: Александра Лишева 2:43.90
100 м съчетано, 11-12 г: Елия Даскалова 1:14.90
100 м съчетано, 9-10 г: Христа Гавазова 1:22.00
200 м съчетано, 15-17 г: Александра Лишева 2:39.04
200 м съчетано, 11-12 г: Елия Даскалова 2:43.55
Сребърни:
50 м св. стил, 13-14 г: Ивелин Василев 26.31
200 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 2:26.72
50 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 29.75
50 м гръб, 11-12 г: Нико Пападопов 36.60
100 м гръб, 15-17 г: Емир Салимов 1:04.07
100 м гръб, 13-14 г: Ивелин Василев 1:05.95
100 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 1:17.87
200 м гръб, 11-12 г: Иван Тричков 2:44.65
50 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 38.16
50 м бруст, 9-10 г: Мартин Киров 42.62
100 м бруст, 11-12 г: Стефан Клинчев 1:21.15
200 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 2:40.59
200 м съчетано, 11-12 г: Нико Пападопов 2:46.27
50 м св. стил, 13-14 г: Андреа Георгиева 29.18
100 м св. стил, 13-14 г: Андреа Георгиева 1:03.91
200 м св. стил, 13-14 г: Анета Христозова 2:09.66
200 м св. стил, 11-12 г: Виктория Илиева 2:29.83
50 м гръб, 13-14 г: Андреа Георгиева 34.30
50 м гръб, 11-12 г: Даниела Петрова 36.03
50 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 44.05
100 м гръб, 13-14 г: Ема Димитрова 1:08.96
100 м гръб, 9-10 г: Нелия Михайлова 1:26.22
200 м гръб, 13-14 г: Ема Димитрова 2:25.94
200 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 2:49.34
50 м бруст, 9-10 г: Виктория Чакърова 47.21
100 м бруст, 15-17 г: Александра Лишева 1:24.74
100 м бруст, 9-10 г: Виктория Чакърова 1:39.80
200 м бруст, 11-12 г: Даниела Петрова 3:15.61
50 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 34.09
100 м бътерфлай, 11-12 г: Виктория Илиева 1:17.82
100 м съчетано, 13-14 г: Анета Христозова 1:09.04
100 м съчетано, 9-10 г: Нелия Михайлова 1:28.18
200 м съчетано, 11-12 г: Виктория Илиева 2:47.33
Бронзови:
50 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 31.63
100 м св. стил, 11-12 г: Иван Бъзев 1:08.29
100 м св. стил, 9-10 г: Мартин Киров 1:10.49
200 м св. стил, 11-12 г: Нико Пападопов 2:29.15
50 м гръб, 9-10 г: Емилиян Михайлов 42.53
100 м гръб, 11-12 г: Иван Бъзев 1:17.97
50 м бруст, 13-14 г: Божидар Проданов 36.37
50 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 38.99
100 м бруст, 13-14 г: Димитър Начков 1:25.91
100 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 1:25.25
100 м бруст, 9-10 г: Емилиян Михайлов 1:45.80
200 м бруст, 11-12 г: Виктор Василев 2:59.94
50 м бътерфлай, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 27.16
100 м бътерфлай, 15-17 г: Емир Салимов 1:06.87
100 м съчетано, 11-12 г: Виктор Василев 1:18.35
200 м съчетано, 13-14 г: Димитър Назлъмов 2:29.14
100 м св. стил, 13-14 г: Александра Аливонова 1:05.75
200 м св. стил, 13-14 г: Ема Димитрова 2:12.86
200 м св. стил, 9-10 г: Йоана Искрова 3:08.60
50 м гръб, 11-12 г: Елена Станчева 36.40
50 м гръб, 9-10 г: Ирен Йорданова 44.22
100 м гръб, 9-10 г: Виктория Чакърова 1:33.18
50 м бруст, 11-12 г: Александра Кабакова 47.74
100 м съчетано, 13-14 г: Александра Аливонова 1:11.98
100 м съчетано, 9-10 г: Йоана Искрова 1:39