ДВЕ ТИТЛИ, СРЕБРО И БРОНЗ ЗА ПЛОВДИВСКОТО ПЛУВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНО НА СТАРША ДО 17 Г.

Резултати от втория ден, ранна сесия на Държавното лично отборно първенство по плуване за юноши и девойки старша възраст на 50-метров басейн във Варна.

50 м бруст

момчета: 1. Кристиян Христов Младост'91 31.09, 2. Божисар Гьондров Младост'91 31.22, 4. Иван Анзарски Пловдив 2019 31.97, 6. Ангел Шопов Спринт 32.07, 7. Симеон Станоев Младост'91 32.19, 8. Николай Пехливанов Пловдив 2019 32.51, 25. Константин Сивов Пловдив 2019 35.19, 26. Демиан Кайзер Пловдив 2019 35.31, 47. Иван Чомпалов Делфин Пз 40.17

момичета: 1. Тея Николова Черно море 33.33, 9. Александра Димитрова Спринт 38.17, 13. Aлисия Кичукова Младост'91 38.99

100м св. стил

момчета: 1. Йосиф Миладинов Младост'91 49.27, 9. Крум Красин Смолян 55.78, 17. Иван Манолов Младост'91 56.80, 37. Теодор Дичев Делфин Пз 59.48, 44. Демиан Кайзер Пловдив 2019 1:00.59, 51. Димитър Пиронков Делфин Пз 1:01.45, 56. Константин Велев Пловдив 2019 1:02.57, 59. Иван Пашев Пловдив 2019 1:02.70, 62. Констнатин Сивов Пловдив 2019 1:02.88, 67. Теодор Димитров Делфин Пз 1:03.40, 75. Стефан Кушлев Smolian 1:05.28

момичета: 1. Жанет Ангелова Акулите 58.97, 8. Полина Ряпова Младост'91 1:02.77, 12. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:03.71, 19. Ева Бакърджиева Младост'91 1:06.19, 40. Цветелина Начева Спринт 1:13.44, 47. Росица Воденичарова Делфин Пз 1:16.61, 55. Венета Батаклиева Делфин Пз 1:23.68, 56. Божана Сиракова Делфин Пз 1:30.60

100 м гръб

момичета: 1. Преслава Тошева НСА 1:08.59, 4. Станислава Велкова Младост'91 1:11.20, 8. Тони Лалова Младост'91 1:12.68, 9. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:13.66, 12. Тонита Атанасова Спринт 1:14.88, 17. Полина Ряпова Младост'91 1:17.81, 21. Лиляна Георгиева Спринт 1:19.93

200 м съчетано

момчета: 1. Иван Палигоров Олимпия 2:11.42, 7. Божидар Гьондров Младост'91 2:21.78, 11. Симеон Станове Младост'91 2:25.46, 15. Стефан Костов Делфин Пз 2:27.28, 16. Антон Георгиев Пловдив 2019 2:27.48, 19. Николай Пехливанов Пловдив 2019 2:28.46, 39. Деьн Влахов Пловдив 2019 2:39.35, Иван Анзарски Plovdiv 2019 DNS

момичета:1. Калина Николаева Черно море 2:25.15, 3. Петя Шинтова Пловдив 2019 2:28.98, 6. Александра Димитрова Спринт 2:33.32, 9. Мари Дишкелова Младост'91 2:37.07