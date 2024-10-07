Двадесет златни за плувците на Пловдив 2019 от "Лесковашки победник" в Сърбия
- 15:40, 07.10.2024
- 15:43, 07.10.2024
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Двадесет златни, 18 сребърни и 16 бронзови медала спечелиха плувците на Пловдив 2019 от XIV традиционен турнир “Лесковашки победник”, провел се през уикенда в сръбския град Лесковац.
Двама пловдивчани със златен (Тони Митева) и бронзов (Ивайла Петкова) медал бяха декасирани заради powerskin банските, с които плуваха. В Сърбия разрешават след младша възраст децата да плуват с такива бански.
Двете пловдивски щафети плуваха извън класирането макар че станаха първи и втори. Причината е, че в Сърбия щафетите се признават за правилно подадени само по електронен път, а в България на хартиен носител.
Медалистите от Пловдив 2019:
ЗЛАТО:
100 м св. стил, 15 г: Кристиан Тодоров 58.00
100 м св. стил, 13 г: Христо Петков 56.91
50 м гръб, 13 г: Денис Мензилджиян 31.73
100 м гръб, 14 г: Димитър Костов 1:10.06
100 м гръб, 13 г: Денис Мензилджиян 1:07.88
50 м бруст, 13 г: Мартин Давчев 34.66
50 м бътерфлай, 13 г: Христо Петков 27.56
100 м бътерфлай, 13 г: Мартин Давчев 1:06.21
100 м бътерфлай, 11 г: Калоян Кънчев 1:28.63
200 м смесено, 16 г и по-големи: Калоян Драгнев 2:23.05
200 м смесено, 13 г: Христо Петков 2:20.47
50 м св. стил, 11 г: Антония Митева 32.20
100 м св. стил, 11 г: Антония Митева 1:12.23
50 м гръб, 14 г: Анита Радулова 34.03
50 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 13 39.10
100 м гръб, 14 г: Анита Радулова 1:12.21
50 м бруст, 11 г: Антония Митева 42.62
50 м бруст, 9 г: Ивайла Петкова 49.47
100 м бътерфлай, 14 г: Анита Радулова 1:14.98
100 м бътерфлай, 12 г: Ема Гарбучева 1:29.47
СРЕБРО:
50 м св. стил, 14 г: Димитър Костов 27.04
50 м св. стил, 13 г: Денис Мензилджиян 28.27
100 м св. стил, 13 г: Мартин Давчев 1:00.65
100 м св. стил, 11 г: Калоян Кънчев 1:12.69
50 м гръб, 15 г: Теодор Райков 31.88
50 м гръб, 13 г: Мартин Давчев 33.67
50 м гръб, 11 г: Калоян Кънчев 41.43
100 м гръб, 15 г: Теодор Райков 1:07.52
200 м бруст, 15 г: Ивелин Райков 2:46.41
50 м бътерфлай, 15 г: Кристиан Тодоров 27.75
50 м бътерфлай, 13 г: Мартин Давчев 29.62
100 м бътерфлай, 16 г и по-големи: Калоян Драгнев 1:01.51
100 м бътерфлай, 13 г: Денис Мензилджиян 1:10.12
50 м св. стил, 14 г: Анита Радулова 30.18
50 м св. стил, 12 г: Ема Гарбучева 32.99
100 м св. стил, 11 г: Алис Мензилджиян 13 1:14.26
200 м смесено, 11 г: Антония Митева 3:04.59
200 м смесено, 10 г: Ангела Тодорова 3:55.50
БРОНЗ:
50 м св. стил, 11 г: Калоян Кънчев 32.77
100 м св. стил, 16 г и по-големи: Калоян Драгнев 56.58
100 м св. стил, 14 г: Димитър Костов 58.89
100 м св. стил, 13 г: Денис Мензилджиян 1:00.67
50 м бруст, 15 г: Ивелин Райков 36.17
50 м бътерфлай, 14 г: Димитър Костов 30.23
200 м смесено, 15 г: Ивелин Райков 2:32.14
50 м св. стил, 11 г: Алис Мензилджиян 13 33.39
50 м гръб, 10 г: Ангела Тодорова 48.32
100 м гръб, 16 г и по-големи: Лора Пехливанова 1:22.37
100 м гръб, 14 г: Мариана Петкова 1:23.52
100 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 13 1:27.81
100 м гръб, 10 г: Ангела Тодорова 1:44.23
100 м гръб, 9 г: Ивайла Петкова 1:43.99
50 м бруст, 16 г и по-големи: Лора Пехливанова 42.55
50 м бътерфлай, 12 г: Ема Гарбучева 37.52