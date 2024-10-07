Двадесет златни, 18 сребърни и 16 бронзови медала спечелиха плувците на Пловдив 2019 от XIV традиционен турнир “Лесковашки победник”, провел се през уикенда в сръбския град Лесковац.

Двама пловдивчани със златен (Тони Митева) и бронзов (Ивайла Петкова) медал бяха декасирани заради powerskin банските, с които плуваха. В Сърбия разрешават след младша възраст децата да плуват с такива бански.

Двете пловдивски щафети плуваха извън класирането макар че станаха първи и втори. Причината е, че в Сърбия щафетите се признават за правилно подадени само по електронен път, а в България на хартиен носител.

Медалистите от Пловдив 2019:

ЗЛАТО:

100 м св. стил, 15 г: Кристиан Тодоров 58.00

100 м св. стил, 13 г: Христо Петков 56.91

50 м гръб, 13 г: Денис Мензилджиян 31.73

100 м гръб, 14 г: Димитър Костов 1:10.06

100 м гръб, 13 г: Денис Мензилджиян 1:07.88

50 м бруст, 13 г: Мартин Давчев 34.66

50 м бътерфлай, 13 г: Христо Петков 27.56

100 м бътерфлай, 13 г: Мартин Давчев 1:06.21

100 м бътерфлай, 11 г: Калоян Кънчев 1:28.63

200 м смесено, 16 г и по-големи: Калоян Драгнев 2:23.05

200 м смесено, 13 г: Христо Петков 2:20.47

50 м св. стил, 11 г: Антония Митева 32.20

100 м св. стил, 11 г: Антония Митева 1:12.23

50 м гръб, 14 г: Анита Радулова 34.03

50 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 13 39.10

100 м гръб, 14 г: Анита Радулова 1:12.21

50 м бруст, 11 г: Антония Митева 42.62

50 м бруст, 9 г: Ивайла Петкова 49.47

100 м бътерфлай, 14 г: Анита Радулова 1:14.98

100 м бътерфлай, 12 г: Ема Гарбучева 1:29.47

СРЕБРО:

50 м св. стил, 14 г: Димитър Костов 27.04

50 м св. стил, 13 г: Денис Мензилджиян 28.27

100 м св. стил, 13 г: Мартин Давчев 1:00.65

100 м св. стил, 11 г: Калоян Кънчев 1:12.69

50 м гръб, 15 г: Теодор Райков 31.88

50 м гръб, 13 г: Мартин Давчев 33.67

50 м гръб, 11 г: Калоян Кънчев 41.43

100 м гръб, 15 г: Теодор Райков 1:07.52

200 м бруст, 15 г: Ивелин Райков 2:46.41

50 м бътерфлай, 15 г: Кристиан Тодоров 27.75

50 м бътерфлай, 13 г: Мартин Давчев 29.62

100 м бътерфлай, 16 г и по-големи: Калоян Драгнев 1:01.51

100 м бътерфлай, 13 г: Денис Мензилджиян 1:10.12

50 м св. стил, 14 г: Анита Радулова 30.18

50 м св. стил, 12 г: Ема Гарбучева 32.99

100 м св. стил, 11 г: Алис Мензилджиян 13 1:14.26

200 м смесено, 11 г: Антония Митева 3:04.59

200 м смесено, 10 г: Ангела Тодорова 3:55.50

БРОНЗ:

50 м св. стил, 11 г: Калоян Кънчев 32.77

100 м св. стил, 16 г и по-големи: Калоян Драгнев 56.58

100 м св. стил, 14 г: Димитър Костов 58.89

100 м св. стил, 13 г: Денис Мензилджиян 1:00.67

50 м бруст, 15 г: Ивелин Райков 36.17

50 м бътерфлай, 14 г: Димитър Костов 30.23

200 м смесено, 15 г: Ивелин Райков 2:32.14

50 м св. стил, 11 г: Алис Мензилджиян 13 33.39

50 м гръб, 10 г: Ангела Тодорова 48.32

100 м гръб, 16 г и по-големи: Лора Пехливанова 1:22.37

100 м гръб, 14 г: Мариана Петкова 1:23.52

100 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 13 1:27.81

100 м гръб, 10 г: Ангела Тодорова 1:44.23

100 м гръб, 9 г: Ивайла Петкова 1:43.99

50 м бруст, 16 г и по-големи: Лора Пехливанова 42.55

50 м бътерфлай, 12 г: Ема Гарбучева 37.52