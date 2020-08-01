Два сребърни за Пловдив от държавното по плуване за деца

Лора Пехливанова (Пловдив 2019) спечели два сребърни медала - 100 и 200 метра бруст, от държавното лично отборно първенство по плуване за деца на 50-метров басейн, което се провежда от петък до неделя (31 юли-2 август) в Сандански.

Резултати:

200 м св. стил

1. Симеон Стойчев Акулите 2:16.15, 6. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:30.23, 14. Мартин Юсев Младост'91 2:36.10, 16. Михаил Страхински Смолян 2:39.21, 26. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:44.19, 34. Христо Георгиев Пловдив 2019 2:47.07, 47. Грант Авагян Младост'91 2:52.07, 48. Крисстиан Тодоров Спринт 2:53.12, 50. Кристиан Савчев Делфин Пз 2:55.35, 51. Ивайло Мерджанов Пловдив 2019 2:55.38

200 м св стил

1. Десислава Белова Черноморец 2:16.93, 9. Ралица Илиева Спринт 2:31.06, 20. Александра Толева Младост'91 2:40.43, 21. Александра Лишева Вси 2:41.43, 24. Ива Сендова Младост'91 2:43.11, 28. Теодора Станева Пловдив 2019 2:49.91, 34. Татяна Гилева Младост'91 2:54.07, 39. Теодора Кетева Смолян 2:59.95, 40. Живка Бонева Вси 2:59.96, 47. Божидара Драганова Смолян 3:07.32, 50. Виктория Спасова Делфин Пз 3:10.92

100 м бруст

1. Христо Струмски Доростол 1:19.48, 4. Младен Петров Вси 1:25.24, 7. НИкола Каршеджиков Пловдив 2019 1:27.19, 8. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:27.35, 15. Валентин Роснев Вси 1:33.80, 26. Христо Перилов Спринт 1:36.69, 30. Виктор Ясенов Смолян 1:38.06, 32. Кристиян Тодоров Пловдив 2019 1:38.89, 33. Никола Кисиов Пловдив 2019 1:39.25, 38. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:41.08

100 м бруст

1. Мирослава Николова Левски 1:20.96, 2. Лора Пехливанова Пловдив 2019 1:21.19, 4. Рая Петрова Спринт 1:22.35, 7. Кристиана Калчева Вси 1:26.50, 11. Надя Рахман Пловдив 2019 1:30.32, 13. Габриела Пинтева Смолян 1:31.16, 16. Вероника Николова Чепинец 1:32.68, 27. Анна-Мария Николова Младост'91 1:39.08, 37. Никол Тодева Младост'91 1:42.10, 40. Рая Тодева Младост'91 1:45.37

200 м гръб

1. Адриан Йонинов Инвиктус 2:37.03, 4. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:41.30, 8. Виктор Ловчалиев Вси 2:47.19, 11. Николай Славов Младост'91 2:52.21, 12. Денислав Узунов Вси 2:53.04, 13. Кристиян Грозданов Младост'91 2:56.75, 23. Антон Димитров Смолян 3:04.40, 27. Ивайло Мерджанов Пловдив 2019 3:19.00

200 м гръб

1. Ния Данкова Левски 2:41.38 , 2. Лора Пехливанова Пловдив 2019 2:41.83, 6. Теодора Ряпова Младост'91 2:48.00, 12. Анна Мария Стойновска Вси 2:58.34, 16. Йоана Стоева Спринт 2:59.35, 17. Ралица Илиева Спринт 3:00.77, 19. Александра Лишева Вси 3:02.04, 21. Надя Рахман Пловдив 2019 3:03.61, 26. Моника Китанова Спринт 3:10.34

100 м бътерфлай

1. Александър Раев Левски 1:12.66, 13. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:22.17, 14. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:23.83, 24. Христо Георгием Пловдив 2019 1:30.52, 27. Иван Милев Смолян 1:33.87

100 м бътерфлай

1. Десислава Белова Черноморец 1:09.82, 20. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:31.50, 23. Теодора Станева Пловдив 2019 1:41.02