Два медала за Пловдив от НШ по крос-кънтри в Луковит

Два медала за пловдивската атлетика от последния национален шампионат от спортния календар на Българска федерация лека атлетика. НШ по крос-кънтри се проведе в Луковит, като в него участие взеха над 160 атлети от цялата страна. Трасето (обиколка 1000 метра) бе около градския стадион „Христо Ботев“.

В кроса на 6000 метра при юношите под 20 години Минчо Давидов (Тракия 96 Пловдив) завърши втори на 38 секунди след шампиона Иван Андреев (Русе).

В кроса (3000 м) при девойките под 18 години Лидия Заирова (Тракия Пловдив) направи страхотно бягане и спечели бронзов медал. Победителка е Петя Ковачева (СК Тангра).

Резултатите с пловдивско участие:

крос 10000 м-мъже: 1. Митко Ценов СК Атлет-Мездра 31.18...23. Емил Мишев СК Актив 2013 Пловдив 43.27...Недялко Боруков СК Актив 2013 Пловдив DNF

крос 6000 м-юноши под 20 год.: 1. Иван Андреев СК Русе Кар Мотор Спорт 19.56, 2. Минчо Давидов Тракия 96-Пловдив 20.34

крос 4000 м-юноши под 18 год.: 1. Емил Веселов Спартак-Койнаре 13.27...9. Стоян Стаматов Тракия-Пловдив 14.41

крос 3000 м-девойки под 18 год.: 1 Петя Ковачева СК Тангра 11.09...3. Лидия Заирова Тракия-Пловдив 12.13

крос 2000 м-момичета под 16 год.: 1. Рамона Николова СК Младост 2012-Благоевград 7,12...7. Ема Минева Тракия-Пловдив 7.44, 8. Любена Чаушева Тракия-Пловдив 7.46