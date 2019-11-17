Домашна доминация в спринтовете на плувен турнир Пловдив

Пет първи места спечелиха пловдивските плувци в спринтовете от втория ден на традиционния турнир "Пловдив", организиран от клуб "Спринт" в басейн "Младост" със съдействието на Общината.

Безспорно номер 1 в коридорите на басейна бе Диана Петкова от Спринт. Към трите си златни медала от събота (100 м св. стил, 100 м бруст и 4 по 50 св. стил смесено)възпитаничката на Ботко Трендафилова прибави още две златни отличия. С резултат 28.21 секунди тя победи в спринта на 50 м свободен стил. втора в дисциплината остана Стефани Чакърова Младост'91 (30.30). Петкова е победителка и на 100 м гръб (1:02.76), а втора остана Станислава Велкова Младост'91 (11:05.06).

Другите медали за Пловдив спечелиха Иван Алмаджиев Младост'91 (23.56 на 50 м свободен стил), Владислав Терзиев Спринт (56.78 на 100 м гръб) и Светлозар Николов Спринт (2:16.40 на 200 м бруст).

Резултати

50 м свободен стил: финал A - 1. Иван Алмаджиев Младост'91 23.56, 6. Никола Саватинов Спринт 24.75, 7. Румен Калчев Делфин Пз 25.08, 8. Димо Резашки Младост'91 25.44, 9. Александър Митов Младост'91 25.53, 10. Крум Красин Смолян 25.84; финал B - 1. Петър Мицин Белмекен 24.87, 4. Teoдор Дичев Делфин Пз 27.48, 5. Иван Пачев Пловдив2019 27.55, 7. Teoдор Димитров Делфин Пз 28.12, 9. Стефан Кушлев Смолян 28.29; финал C - 1. Захари Згуров НСА 28.20, 5. Радослав Димитров Пловдив2019 29.98, 7. Явор Стефанов Младост'91 30.80; финал D - 1. Константин Колев Бриз 31.28, 2. Христо Джонгалов Белмекен 32.51, 6. Николай Славов Младост'91 33.07, 7. Мартин Юсев Младост'91 33.81

200 м свободен стил: финал А - 1. Благой Панайотов Вихрен 1:54.17, 2. Никола Саватинов Спринт 1:56.60, 3. Макс Митев Младост'91 1:58.70, 5. Георги Колев Пловдив2019 2:02.84, 8. Крум Красин Смолян 2:05.43; финал B - 1. Джулиан Черкезов Добруджа 2:09.11, 3. Стефан Костов Делфин Пз 2:14.14, 4. Теодор Димитров Делфин Пз 2:19.62, 6. Симеон Бобеков Каменград 2:21.95, 7. Петър Маслев Каменград 2:22.56, 10. Димитър Димитров Делфин Пз 2:25.21; финал C - 1. Явор Стефанов Младост'91 2:23.37, 4. Калоян Драгнев Пловдив2019 2:26.02, 8. Слав Тодоров Младост'91 2:32.31, 10. Стоян Цанев Каменград 2:37.40

100 м съчетано: 1. Симеон Събев Царевец 58.53, 2. Иван Алмаджиев Младост'91 58.81, 3. Александър Грънчаров Младост'91 1:00.30, 5. Иван Манолов Младост'91 1:03.41, 8. Антон Деников ВСИ 1:05.74, 10. Димитър Кузев Делфин Пз 1:07.43

200 м бруст: 1. Светлозар Николов Спринт 2:16.40, 3. Кристиан Христов Младост'91 2:29.70, 4. Божидар Григоров Младост'91 2:37.69, 5. Николай Пехливанов Пловдив2019 2:37.75

100 м гръб: 1. Владислав Терзиев Спринт 56.78, 4. Георги Георгиев ВСИ 1:02.20, 7. Константин Велев Пловдив2019 1:07.39, 9. Давид Славянов Младост'91 1:10.58

400 м съчетано: 1. Светлозар Николов Спринт 4:18.09

момичета

50 м свободен стил: финал A - 1. Диана Петкова Спринт 28.21, 2. Стефани Чакърова Младост'91 30.30; финал B - 1. Катерина Кирова Августа 30.27, 2. Александра Димитрова Спринт 30.83, 5. Цветелина Начева Спринт 33.71 ,7. Габриела Стоянова Пловдив2019 34.82, 8. Даниела Узунова Младост'91 36.94, 9. Анна Тонева Пловдив2019 39.08; финал C - 4. Виктория Христева Пловдив2019 35.11, 5. Катрин Раивчева Каменград 35.30, 6. Петреа Шулева Чепинец 35.94, 10. Александра Шаранкова Пловдив2019 41.77; финал D -3. Тереза Боом Пловдив2019 37.59, 4. Елица Овчарова Чепинец 39.21, 5. Надя Рахман Пловдив2019 40.08, 7. Любка Мицина Белмекен 41.47, 8. Александра Личева ВСИ 41.99, 9. Мария Атанасова ВСИ 42.78

200 м свободен стил: финал А - 1. Преслава Йорданова Добруджа 2:20.10, 2. Теодора Ракова Каменград 2:29.36, 3. Марина Стоянова Пловдив2019 2:30.05, 4. Яница Карлова Младост'91 2:31.37, 5. Теодора Ряпова Младост'91 2:31.61, 7. Виктория Христева Пловдив2019 2:38.15, 8. Ива Сендова Младост'91, 9. Кристиана Поибренска Каменград 2:43.91, 10. Йоана Стоева Спринт 2:44.85; финал В - 1.Яна Кръстева Пловдив2019 2:12.00, 2. Полина Ряпова Младост'91 2:14.97, 5. Лиляна Георгиева Спринт 2:21.17, 7. Цветелина Начева Спринт 2:38.55, 8. Валентина Дебелушина Чепинец 2:40.38, 9. Даниела Узунова Младост'91 2:41.71; финал С - 2. Mихаела Кирачена Спринт 2:14.32, 3.Мари Дишкелова Младост'91 2:15.40, 5. Aалександра Янакиева Спринт 2:16.97, 7. Станислава Велкова Младост'91 2:18.95

100 м съчетано: 1. Карина Борисова Бриз 1:12.07, 3. Мари Дишкелова Младост'91 1:12.53, 4. Стефани Чакърова Младост'91 1:15.37, 5. Луета Бучукова Белмекен 1:20.14

200 м бруст: 1. Ивайла Ножарова Левски 2:42.12, 4. Ивета Андреева Младост'91 2:57.29

100 м гръб: 1. Диана Петкова Спринт 1:02.76, 2. Станислава Велкова Младост'91 1:05.06, 5. Тони Лалова Mladost'91 1:08.99, 6. Петя Щинова Спринт 1:11.29, 7. Тонита Анастасова Спринт 1:11.83, 8. Михаела Кирачена Спринт 1:12.73

400 м съчетано: 2. Петя Щинова Спринт 5:18.95, 4. Александра Янакиева Спринт 5:52.91, 5. Анита Рахман Пловдив2019 5:59.06