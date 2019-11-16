Диана Петкова с три титли от плувен турнир "Пловдив"

Диана Петкова (Спринт) спечели три три първи места на международния шести плувен турнир "Пловдив" за деца и юноши. Състезанието, което се проведе на басейн "Младост", е организирано от ПК Спринт (Пд) със съдействието на Община Пловдив.

Отборите са 45 на брой от цялата страна, участниците са 217 момичета и 331 момчета, общо 548 младежи ще мерят сили в битка за първите места. Надпреварата е в 4 възрастови групи.

Пловдив се представя с 4 клуба - ВСИ, Пловдив 2019 , Младост 91 и Спринт.

Резултати:

момчета

50 м свободен стил: 1. Иван Алмаджиев Младост'91 23.56, 6. Никола Саватинов Спринт 24.75, 7. Румен Калчев Делфин Пз 25.08, 8. Димо Резашки Младост'91 25.44, 9. Александър Митов Младост'91 25.53

200 м гръб: , финал А - 1. Владислав Терзиев Спринт 2:07.88, 2. Красимир Темелков Младост'91 2:08.15, 5. Константин Велев Пловдив2019 2:23.92; финал Б - 1. Илиян Варадинов Пловдив2019 2:17.38, 2. Стефан Костов Делфин Пз 2:21.04, 5. Петър Маслев Каменгравд 2:39.11, 6. Иван Радгов Чепинец 40.36

100 м бътерфлай: финал А - 1. Симеон Събев Царевец 54.84, 2. Иван Алмаджиев Младост'91 54.91, 3. Георги Колев Пловдив2019 57.62, 4. Иван Манолов Младост'91 59.98, 9. Макс Митев Младост'91 1:01.86; финал В - 1. Делян Влахов Спринт 1:01.35, 2. Петър Петров Пловдив2019 1:07.78, 4. Теодор Дичев Делфин Пз 1:09.50, 5. Стефан Кушлев Смолян 1:10.52, 7. Трифон Панайотов Делфин Пз 1:11.46, 8. Величко Пенков Младост'91 1:14.97; финал С - 1. Радо Нейков добруджа 1:08.14, 4. Калоян Драгнев Пловдив2019 1:20.48, 5. Кристиян Билянов ВСИ 1:20.71, 8. Никола Карчеджиков Пловдив2019 1:24.96, 10. Ммочил Стамболов Белмекен 1:27.52

100 м бруст: финал А - 1. Явор Стефанов Младост'91 1:20.58, 4. Младен Петров ВСИ 1:24.90, 5. Радостин Димитров Пловдив2019 1:25.60, 6. Емо Юруков Белмекен 1:32.89, 7. Теодор недков Младост'91 1:34.59, 8. Михаил страхински Смолян 1:34.86; финал В - 1. Симеон Станоев Младост'91 1:09.74, 2. Антон Георгиев Пловдив2019 1:18.12, 9. Добромир Михайлов Смолян 1:27.46; финал С - 1. Явор Стефанов Младост'91 1:20.58, 4. Младен Петров ВСИ 1:24.90, 5. Радослав Димитров Пловдив2019 1:25.60, 6. Емо Юруков Белмекен 1:32.89 214, 7. Tеодор Недков Младост'91 1:34.59 , 8. Михаил Страхински Смолян 1:34.86

200 м съчетано: финал А - 1. Захари Згуров НСА 2:29.33, 3. Марио Богзанов Младост'91 2:46.28, 5. Мирослав Терзиев Пловдив2019 2:48.77, 9. Борис Иванов Пловдив2019 3:05.85; финал В - 1. Илиян Вардинов Пловдив2019 2:19.79, 2. Антон Георгиев Пловдив2019 2:23.19, 3. Делян Влахов Пловдив2019 2:26.11, 4. Стефан Костов Делфин Пз 2:26.16, 5. Петър Петров Пловдив2019 2:28.28, 7. Петър Маслев Каменград 2:44.67

4 х 50 м свободен стил: смесено 1. Спринт (Диана Петкова, Александра Димитрова, Владислава Терзиев, Светлозар Николов) 1:45.88

момичета

50 м свободен стил: 1. Диана Петкова Спринт 25.93, 2. Мари Дишкелова Mладост91 28.89, 5. Михаела Кирачена Спринт 29.60, 7. Стефани Чакърова Mладост'91 30.14

200 м гръб: , финал А - 1. Преслава Ташева НСА 2:20.79, 2. Петя Щинова Спринт 2:23.75, 4. Стансилава Велкова Младост'91 2:24.71, 5. Тони Лалова Младост'91 2:29.72; финал Б - 1. Яна Кръстева Пловдив2019 2:28.38, 2. Тиана Темелкова Младост'91 2:31.80, 7. Лиляна Георгиева Спринт 2:42.84

100 м бътерфлай: финал А - 1. Невена Стоилова Бриз 1:08.18, 2. Стефани Чакърова Младост'91 1:09.16, 4. Мари Дишкелова Младост'91 1:10.96, 6. Тонита Атанасова Спринт 1:14.38, 8. Александра Янакиева Спринт 1:22.23; финал В - 1. Александра Димитрова Спринт 1:09.12; финал С - 1. Лъчезара Апостолова Добруджа 1:13.76, 2. Виктория Христева Пловдив2019 1:21.75, 3. Теодора Ряпова Младост'91 1:22.84, 7. Кристиана Поибренска Каменград 1:36.04

100 м бруст: финал А - 1. Диана Петкоова Спринт 1:09.18, 2. Ивета Андреева Младост'91 1:17.10; финал В - 1. Преслава Зокова Младост'91 1:16.88, 3. Алисия Кичукова Младост'91 1:22.81, 7. Михаела Вълчева ВСИ 1:30.87, 8. Ивайла Илиева Спринт 1:34.17, 10. Анна Тонева Пловдив2019 1:35.24; финал С - 1. Преслава Йорданова Добруджа 1:20.05, 2. Лора Пехливанова Пловдив2019 1:20.24, 3. Катрин Радивчева Каменград 1:24.12, 4. Яница Карлова Младост'91 1:24.20, 5. Рая Петрова Спринт 1:26.93, 8. Ана Секуловска Пловдив2019 1:31.38, 10. Габриела Пинтева Смолян 1:33.55

200 м съчетано: финал А - 1. Ивайлаа Ножарова Левски 2:26.95, 4. Петя Штинова Спринт 2:29.61, 6. Михаела Кирачена Спринт 2:35.90; финал В - 1. Яна Кръстева Пловдив2019 2:31.46; финал С - 1. Мадлен Рогачева Младост'91 2:38.25, 4. Теодора Ракова Каменград 2:51.30, 7. Кристияна Поибренска Каменград 3:03.99, 10. Дарина Тодорова Младост'91 3:17.27