Осем златни медала спечелиха плувците от два пловдивски клуба - "Пловдив 2019" и ВСИ на завършилия през уикенда турнир за деца и подрастващи „Цветница“, организират от столичния клуб Олимпия. Надпреварата се проведе на 50-метровият покрит софийски басейн „Диана“.

Групата на "Пловдив 2019" бе от 29 състезатели (14 момичета и 15 момчета), а тази на ВСИ - 10 (4 момчета и 6 момичета).

"Пловдив 2019" завърши на трето място в отборното класиране със 7 златни (4 момчета/3 момичета), 10 сребърни (4 момчета, 10 момичета) и 12 бронзови (7 момчета/5 момичета) медала. ВСИ спечелиха 2 златни (момичета), 6 сребърни (2 момчета/4 момичета) и 6 бронзови (2 момчета/4 момичета) медала.

Резултатите на пловдивчани:

50 м св. стил

жени:

D (10 год): 3. Андреа Георгиева ВСИ 35.06, 8. Боряна Янева Пловдив 2019 37.44, 10. Анета Христозова ВСИ 38.12, 11. Ема Димитрова ВСИ 38.30, 21. Александра Аливонова ВСИ 41.53, 31. Ема Димитрова Пловдив 2019 46.38

C (12 год.): 7. Александра Личева ВСИ 33.28, 34. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 43.41, 39. Веселина Локова Пловдив 2019 47.98

А (17 год.): 11. Анна Тонева Пловдив 2019 31.09, 15. Габриела Петрова Пловдив 2019 32.67

мъже:

D (10 год): 5. Мартин Давчев Пловдив 2019 34.60, 7. Никола Караколев ВСИ 36.12, 15. Александър Кръстев Пловдив 2019 38.95, 17. Кирил Янков ВСИ 39.49, 29. Велизар Иванов Пловдив 2019 46.62

C (12 год.): 5. Христо Георгиев Пловдив 2019 32.68, 13. Виктор Павлов Пловдив 2019 34.53

B (14 год.): 37. Емир Салимов ВСИ 39.28

А (17 год.): 33. Николай Кръстев Пловдив 2019 30.46

50 м гръб

жени:

D (10 год): 2. Андреа Георгиева ВСИ 41.21, 3. Ема Димитрова ВСИ 41.48, 11. Боряна Янева Пловдив 2019 47.37, 12. Ема Димитрова Пловдив 2019 47.84

C (12 год.): 1. Тереза Боом Пловдив 2019 34.59, 8. Анита Радулова Пловдив 2019 39.00, 11. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 41.04, 19. Веселина Локова Пловдив 2019 50.07

мъже:

D (10 год): 1. Борис Александров Пловдив 2019 36.46, 3. Никола Караколев ВСИ 38.19, 5. Кирил Янков ВСИ 42.61, 10. Александър Кръстев Пловдив 2019 47.01, 20. Велизар Иванов Пловдив 2019 51.39

C (12 год.): 3. Денислав Узунов Пловдив 2019 35.18, 7. Виктор Павлов Пловдив 2019 40.14

200 м бруст

жени:

C (12 год.): 1. Кристина Калчева ВСИ 2:54.36, 3. Надя Рахман Пловдив 2019 3:15.23

B (14 год.): 5. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 3:14.73

А (17 год.): 2. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:59.59

мъже:

B (14 год.): 2. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:54.41, 4. Ивайло Начков Пловдив 2019 3:13.65

100 м бътерфлай

жени:

C (12 год.): 1. Тереза Боом Пловдив 2019 1:18.57, 5. Теодора Станева Пловдив 2019 1:23.54, 6. Анита Радулова Пловдив 2019 1:27.55, 8. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:33.35

мъже:

C (12 год.): 1. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:12.79

B (14 год.): 6. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:13.50, 10. Илиан Михайлов Пловдив 2019 1:33.07

200 м съчетано

жени:

D (10 год): 2. Анета Христозова ВСИ 3:13.23, 5. Андреа Георгиева ВСИ 3:31.31, 7. Боряна Янева Пловдив 2019 3:40.91, 9. Ема Димитрова Пловдив 2019 4:09.77

C (12 год.): 4. Надя Рахман Пловдив 2019 2:58.70, 5. Теодора Станева Пловдив 2019 3:01.16

B (14 год.): 6. Ана Секуловска Пловдив 2019 2:55.53, 8. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 3:02.39

А (17 год.): 9. Анна Тонева Пловдив 2019 3:02.59

мъже:

D (10 год): 4. Борис Александров Пловдив 2019 2:59.45, 6. Мартин Давчев Пловдив 2019 3:07.81, 7. Никола Караколев ВСИ 3:08.40

B (14 год.): 6. Кристиян Билянов Пловдив 2019 2:46.18, 9. Илиан Михайлов Пловдив 2019 3:00.11

А (17 год.): 3. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:19.17

50 м бътерфлай

жени:

D (10 год): 3. Мартин Давчев Пловдив 2019 35.27, 8. Александър Кръстев Пловдив 2019 46.24

C (12 год.): 1. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 31.63, 5. Христо Георгиев Пловдив 2019 35.28, 6. Денислав Узунов Пловдив 2019 36.52

B (14 год.): 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 30.51, 9. Калоян Драгнев Пловдив 2019 32.85, 16. Ивайло Начков Пловдив 2019 36.64

А (17 год.): 20. Николай Кръстев Пловдив 2019 35.59

50 м бътерфлай

D (10 год): 6. Боряна Янева Пловдив 2019 46.74

C (12 год.): 12. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 39.61

50 м бруст

жени:

D (10 год): 2. Анета Христозова ВСИ 47.14, 6. Александра Аливонова ВСИ 52.33, 7. Ема Димитрова ВСИ 52.51, 12. Ема Димитрова Пловдив 2019 55.62

C (12 год.): 2. Кристина Калчева ВСИ 39.53, 3. Тереза Боом Пловдив 2019 39.59, 24. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 56.83

B (14 год.): 2. Ана Секуловска Пловдив 2019 40.28, 3. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 40.82

A (127 год.): 5. Анна Тонева Пловдив 2019 40.96, 8. Габриела Петрова Пловдив 2019 42.01

мъже:

D (10 год): 1. Мартин Давчев Пловдив 2019 46.12, 3. Борис Александров Пловдив 2019 47.81, 9. Кирил Янков ВСИ 53.60

C (12 год.): 2. Валентин Роснев ВСИ 39.43

B (14 год.): 7. Ивайло Начков Пловдив 2019 42.69

100 м св. стил

жени:

D (10 год): 3. Андреа Георгиева ВСИ 1:19.84, 6. Анета Христозова ВСИ 1:20.19, 9. Ема Димитрова ВСИ 1:23.18, 16. Александра Аливонова ВСИ 1:33.90

C (12 год.): 3. Александра Личева ВСИ 1:11.26, 6. Теодора Станева Пловдив 2019 1:12.41, 28. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 1:40.20

А (17 год.): 1. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:01.73, 13. Габриела Петрова Пловдив 2019 1:15.01

мъже:

D (10 год): 7. Никола Караколев ВСИ 1:17.55, 8. Борис Александров Пловдив 2019 1:17.74, 12. Кирил Янков ВСИ 1:30.02, 29. Велизар Иванов Пловдив 2019 1:48.56

C (12 год.): 6. Христо Георгиев Пловдив 2019 1:12.24, 12. Виктор Павлов Пловдив 2019 1:18.43

B (14 год.): 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:01.61, 12. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:06.47, 14. Кристиян Билянов Пловдив 2019 1:07.15, 21. Илиан Михайлов Пловдив 2019 1:12.48, 37. Емир Салимов ВСИ 1:27.55

А (17 год.): 32. Николай Кръстев Пловдив 2019 1:06.80

200 м гръб

жени:

C (12 год.): 2. Анита Радулова Пловдив 2019 2:47.24, 4. Александра Личева ВСИ 2:51.75, 5. Надя Рахман Пловдив 2019 2:54.05

B (14 год.): 7. Ана Секуловска Пловдив 2019 2:53.76, 9. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 2:57.38

А (17 год.): 3. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:33.59

мъже:

C (12 год.): 2. Денислав Узунов Пловдив 2019 2:40.30, 4. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:47.88

B (14 год.): 6. Кристиян Билянов Пловдив 2019 2:44.00

А (17 год.): 2. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:17.61

100 м бруст

C (12 год.): 1. Кристина Калчева ВСИ 1:23.75

B (14 год.): 2. Ана Секуловска Пловдив 2019 1:27.93

А (17 год.): 6. Анна Тонева Пловдив 2019 1:31.84

мъже:

C (12 год.): 2. Валентин Роснев ВСИ 1:24.80

B (14 год.): 2. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:19.83, 7. Ивайло Начков Пловдив 2019 1:31.74

А (17 год.): 4. Илиян Вардинов Пловдив 2019 1:14.10

200 м св. стил

C (12 год.): 5. Тереза Боом Пловдив 2019 2:34.97, 7. Теодора Станева Пловдив 2019 2:38.27, 9. Александра Личева ВСИ 2:38.98, 10. Надя Рахман Пловдив 2019 2:40.31, 16. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 2:52.84, 32. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 3:27.14

B (14 год.): 13. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 2:37.41

А (17 год.): 2. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:16.05

12. Габриела Петрова Пловдив 2019 2:44.15

200 м св. стил

C (12 год.): 6. Христо Георгиев Пловдив 2019 2:39.62, 11. Виктор Павлов Пловдив 2019 2:49.92

B (14 год.): 5. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:21.95, 7. Кристиян Билянов Пловдив 2019 2:23.32, 14. Илиан Михайлов Пловдив 2019 2:33.81

А (17 год.): 6. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:07.95, 20. Николай Кръстев Пловдив 2019 2:30.12

100 м гръб

жени:

C (12 год.): 2. Анита Радулова Пловдив 2019 1:19.21, 4. Кристина Калчева ВСИ 1:19.83

мъже:

C (12 год.): 3. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:15.57, 4. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:18.32, 6. Валентин Роснев ВСИ 1:19.26

B (14 год.): 12. Емир Салимов ВСИ 1:37.05

4х50 съчетано

жени: 4. Пловдив 2019 (Тереза Боом, Ана Секуловска, Яна Кръстева, Анна тонева) 2:17.42, 8. Пловдив 2019-2 (Анита Радулова, Надя Рахман, Теодора Станева, Габриела Петрова) 2:29.08

мъже: 10. Пловдив 2019-1 (Илаян Вардинов, Мирослав Терзиев, Каристиан Тодоров, Николай Кръстев) 2:13.25, 14. Пловдив 2019-2 (Денислав Узунов, Ивайло Начков, Калоян Драгнев, Христо Георгиев) 2:23.44, 21. Пловдив 2019-3 (Велизар Иванов, Борис Александров, Мартин Давчев, Илиан Михайлов) 2:45.12

4х50 св. стил

жени: 3. Пловдив 2019 (Яна Кръстева, Тереза Боом, Анна Мария Стойновска, Ана Секуловска) 2:01.85

мъже: 9. Пловдив 2019 (Илиян Варадинов, Ноколай Кръстев, Калоян Драгнев, Мирослав Терзиев) 1:55.86