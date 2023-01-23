Четири титли и два бронзови медала спечелиха пловдивските борци от проведените през уикенда във Враца Държавни лични първенства в свободния и класически стил.

Есад Бозали (Локомотив) спечели титлата в категория до 51 килограма при свободняците.

Мартин Шишеков (Локомотив) спечели титлата в кат. 80 кг. в класическия стил, както и приза за най-резултатен състезател в турнира. Любопитното е, че в петте мача Мартин не допуса някой да му вземе техническа точка.

Съотборниците му Димитър Димитров (кат. 51 кг) и Слав Василев (кат. 125 кг) също се окичиха със злато. В категория 51 кг Мартин Ангелов остана втори, а Петьо Ангелов взе бронз, за да оформи пълния комплект медали за Локомотив.

В кат. 92 кг Исметин Димитров (Атлетик) също се качи на почетната стълбичка за да вземе заслужения си бронзов медал.

Пловдивското участие на ДЛП кадети - свободен и класически стил:

ДЛП кадети - свободен стил:

кат. 51 кг: 1. Есад Бозали Локомотив, 5. Христо Абаджиев Локомотив

кат. 60 кг: 15. Мехмед Пашов Локомотив, 27. Михаил Сейкел Локомотив

кат. 65 кг: 14. Кристиян Иванов Локомотив, DQ Янаки Марчоков Локомотив

кат. 71 кг: 12. Азис Таиров Локомотив, 16. Николай Стойков Локомотив

кат. 80 кг: 8. Еркан Алиев Локомотив, 19. Джейхан Мекушев Локомотив

ДЛП кадети - кл. стил:

кат. 51 кг: 1. Димитър Димитров Локомотив, 2. Мартин Ангелов Локомотив

кат. 60 кг: 8. Павел Павлов Локомотив, 24. Станимир Янев Атлетик

кат. 65 кг: 3. Петьо Ангелов Локомотив, 5. Мирослав Димитров Атлетик, 12. Сребрин Боев Атлетик, 21. Мустафа Мустафа Атлетик

кат. 71 кг: 16. Атанас Чанев Атлетик

кат. 80 кг: 1. Мартин Шишеков Локомотив, 18. Красимир Лачев Локомотив, 21. Теодор Трендафилов Атлетик

кат. 92 кг: 3. Исметин Димитров Атлетик, 7. Стоян Налбански Атлетик, 8. Ахметин Димитров Атлетик

кат. 125 кг: 1. Слав Василев Локомотив

Най-резултатен състезател - Мартин Шишеков, кат. 80 кг, СК Борба "Локомотив" Пловдив