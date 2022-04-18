Сребро и 2 пъти бронз за класиците от ДЛП по борба за юноши

Бронз за Атлетик (Пловдив) от ДЛОШ по борба за момичета

Близнаците Ивайло и Виктор Тисови станаха първи на държавния личен-отборен шампионат по свободна борба в Бургас, но за различни отбори.

На финала при 57-килограмовите Ивайло, състезател на Локомотив Пловдив, се наложи над Сали Сашев с 14:2. А при по-тежките до 61 кг Виктор от тима на Гладиатор (Овошник) тушира Виктор Нейчев.

Общо седем медала спечелиха пловдивските свободняци от състезанието в бургаската зала "Бойчо Брънзов". Ивайло Тисов и Цветелина Дамянова завоюваха титлите, Вени Търновлийска остана втора, а с бронз се окичиха Айкан Сеид, Ралица Димитрова и отборно девойките на Атлетик.

При класиците урожаят бе по-малък - общо три медала. В кат. 60 кг: Александър Димитров (Атлетик) загуби на финала от Борислав Кирилов с 10:0. В кат. 67 кг Йордан Арнаудов (Локомотив) загуби битката за златото от Радослав Димитров с 8:0, а съотборникът му Стилян Дерменджиев се окичи с бронз

Пловдивските призьори на Държавно лично-отборно по свободна борба, юноши:

кат. 57 кг: 1. Ивайло Тисов Локомотив

кат. 79 кг: 3. Айкан Сеид Локомотив

Държавно лично-отборно по свободна борба, девойки:

кат. 50 кг: 3. Ралица Димитрова Атлетик

кат. 55 кг: 2. Вени Търновлийска Атлетик

кат. 68 кг: 1. Цветелина Дамянова Атлетик

Отборно класиране: 3. Атлетик 78 точки

Пловдивските призьори на Държавно лично-отборно по борба кл. стил, юноши:

кат. 60 кг: 2. Александър Димитров Атлетик

кат. 63 кг: 3. Христо Нямов Атлетик, 11. Паруш Иванов Локомотив-93

кат. 67 кг: 2. Йордан Арнаудов Локомотив, 3. Стилян Дерменджиев Локомотив, 7. Петър Стоянов Атлетик

кат. 77 кг: 10. Венци Бамбов Атлетик

кат. 82 кг: 9. Ангел Шуманов Атлетик

кат. 87 кг: 5. Николай Салутски Локомотив, 5. Христомир Пиронков Локомотив

кат. 97 кг: 8. Ангел Поибренски Атлетик, 10. Арсен Асатрян Локомотив

кат. 130 кг: 7. Николай Марков Локомотив