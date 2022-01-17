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Атлет на Тракия Пловдив със сребро от Национално по четирибой до 14 г.

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Илиян Марков (Тракия Пловдив) спечели сребърен медал от Националния шампионат по четирибой за момичетата и момчета под 14 години, който се проведе този уикенд в столичната  зала „Асикс арена“.

Възпитаникът на Владимир Клявков изостана с 10 точки от победителя Васил Антонов (Радуканови – Видин).

Общо 29 атлети От Пловдив - Локомотив (6 момчета, 11 момичета), Енерджи (1/5) и Тракия (3/3) взеха участие в първия национален шампионат за 2022-а.  

Резултатите на пловдивските участници:

четирибой-момчета под 14 г./60 м с пр., скок височина, скок дължина, 800 м или гюле/

1. Васил Антонов СК Радуканови-Видин 60 м пр. 9,15/СД 5,07/СВ 1,28/800 м-Гюле 02:31,01 Общо точки 259

2. Илиян Марков Тракия-Пловдив 9,57/4,71/1,43/02:33,18 т. 249

14. Васил Понев Тракия-Пловдив 12,02/4,06/1,28/02:31,10 т. 168

26. Даниел Костадинов Локомотив-Пловдив 11,96/4,09/1,19/02:52,63 т. 139

32. Венелин  Качаков Локомотив-Пловдив 15,52/4,15/1,19/02:44,78 т. 124

39. Стефан  Марков Тракия-Пловдив 11,42/3,92/1,28/DQ TR17.3.2 т. 110

40. Теодор  Стоименов Локомотив-Пловдив 13,31/3,83/1,19/02:59,73 т. 108

51. Деян Неделчев СКЛА Енерджи-Пловдив 12,40/3,06/1,19/03:12,71 т. 79

51. Християн Дончев Локомотив-Пловдив 12,64/3,57/1,25/DQ TR17.3.2 т. 79

54. Яни  Стоянкин Локомотив-Пловдив 13,61/3,38/1,10/03:24,64 т. 62

четирибой-момичета под 14 г./60 м с пр., скок височина, скок дължина, 600 м или гюле/

1. Евгения  Стоименова Академик-София 60 м пр. 10,09/СВ 1,46/СД 4,74/600 м-Гюле 01:45,99 Общо точки 265/

22. Виктория Романова Локомотив-Пловдив 11,22/1,40/3,97/02:21,65 164/

25. Мария Николова Локомотив-Пловдив 12,30/1,16/4,29/01:56,71 т. 158/

42. Максимилиана Денева Локомотив-Пловдив 11,69/1,16/3,67/02:12,82 т. 131/

47. Христина Белчинова Локомотив-Пловдив 12,35/1,19/3,77/02:14,07 т. 124/

57. Мария Димитрова Локомотив-Пловдив 12,81/1,19/3,26/01:59,65 т. 121/

59. Никол  Тодорова Локомотив-Пловдив 12,76/1,19/4,03/02:21,43 т. 120/

64. Ивелина Джинска СКЛА Енерджи-Пловдив 12,95/1,19/3,21/02:05,71 т. 112/

72. Мария Мирчева Локомотив-Пловдив/13,57/1,16/3,51/02:12,81 т. 102/

85. Михаела Даргова СКЛА Енерджи-Пловдив 12,20/NM/3,55/02:12,84 т. 87/

108. Вилияна Безиргянова СКЛА Енерджи-Пловдив 13,13/NM/3,01/02:09,92 т. 63/

113. Ива Дойчевска СКЛА Енерджи-Пловдив 14,05/NM/3,43/02:17,99 т. 58/

117. Никол Шопова Локомотив-Пловдив 13,42/NM/3,37/02:22,12 т. 56/

128. Дияна Борисова СКЛА Енерджи-Пловдив 14,27/NM/3,08/02:29,30 т. 40/

138. Елена Иванова Локомотив-Пловдив 14,61/NM/2,76/DQ TR17.3.2 т. 7/

Ева Ангелова Локомотив-Пловдив DNF/NM/NM/DNS т. DNF/

Даниела Делкова Тракия-Пловдив MED

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Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

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