Девет златни, седем сребърни и 6 бронзови медала спечелиха плувците на "Пловдив 2109" от десети Международен турнир "Талент къп", който този път се проведе в басейн "ОЗК Парк Арена" в Бургас, а организатор е СКПС - Витоша. 450 деца от България, Румъния, Молдова и Чехия взеха участие в надпреварата. любопитното е, че този път пловдивският отбор на Славяна Раденкова бе комплектован само от момчета.

Иван Грабко спечели пет златни медала (50, 100 и 200 бруст, 50 св. стил и 400 съчетано. 16 точки не достигнаха на Иван, за да спечели приза за най-добър плувец при момчетата (17-18 г), като там победител бе Валентин Филипов (Черно море). Борислав Александров е трети при 11-12-годишните, а Кристиян Тодоров - при 13-14-годишните.

Независимо, че бе представен само от момчета "Пловдив 2019" зае пето място в генералното класиране по медали.

Медалистите от Пловдив 2019:

Златни медали:

50 м св. стил, 17-18 г: Иван Грабко 24.25

50 м бруст, 17-18 г: Иван Грабко 30.15

100 м бруст, 17-18 г: Иван Грабко 1:06.64

100 м бътерфлай, 13-14 г: Кристиан Тодоров 1:02.25

200 м гръб, 11-12 г: Борис Александров 11 2:28.38

200 м бруст, 17-18 г: Иван Грабко 2:21.51

200 м бътерфлай, 13-14 г: Кристиан Тодоров 2:24.11

400 м съчетано, 17-18 г: Иван Грабко 4:40.58

400 м съчетано, 15-16 г: Мирослав Терзиев 4:55.08

Сребърни медали:

100 м гръб, 11-12 г: Борис Александров 11 1:12.21

200 м гръб, 15-16 г: Мирослав Терзиев 2:19.60

200 м бруст, 15-16 г: Мирослав Терзиев 2:29.43

50 м бътерфлай, 13-14 г: Кристиан Тодоров 28.05

100 м бътерфлай, 17-18 г: Деян Влахов 59.85

100 м бруст, 17-18 г: Деян Влахов 1:13.39

200 м съчетано, 11-12 г: Борис Александров 11 2:38.95

Бронзови медали:

50 м гръб, 11-12 г: Борис Александров 11 33.97

50 м бруст, 17-18 г: Деян Влахов 32.83

100 м бруст, 15-16 г: Мирослав Терзиев 1:11.43

200 м гръб, 13-14 г: Теодор Райков 2:35.15

200 м съчетано, 13-14 г: Кристиан Тодоров 2:26.01