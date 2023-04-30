Амфибията Иван Грабко (Пловдив 2019) с пет златни от "Талент къп" в Бургас
- 18:14, 30.04.2023
- 18:46, 30.04.2023
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Девет златни, седем сребърни и 6 бронзови медала спечелиха плувците на "Пловдив 2109" от десети Международен турнир "Талент къп", който този път се проведе в басейн "ОЗК Парк Арена" в Бургас, а организатор е СКПС - Витоша. 450 деца от България, Румъния, Молдова и Чехия взеха участие в надпреварата. любопитното е, че този път пловдивският отбор на Славяна Раденкова бе комплектован само от момчета.
Иван Грабко спечели пет златни медала (50, 100 и 200 бруст, 50 св. стил и 400 съчетано. 16 точки не достигнаха на Иван, за да спечели приза за най-добър плувец при момчетата (17-18 г), като там победител бе Валентин Филипов (Черно море). Борислав Александров е трети при 11-12-годишните, а Кристиян Тодоров - при 13-14-годишните.
Независимо, че бе представен само от момчета "Пловдив 2019" зае пето място в генералното класиране по медали.
Медалистите от Пловдив 2019:
Златни медали:
50 м св. стил, 17-18 г: Иван Грабко 24.25
50 м бруст, 17-18 г: Иван Грабко 30.15
100 м бруст, 17-18 г: Иван Грабко 1:06.64
100 м бътерфлай, 13-14 г: Кристиан Тодоров 1:02.25
200 м гръб, 11-12 г: Борис Александров 11 2:28.38
200 м бруст, 17-18 г: Иван Грабко 2:21.51
200 м бътерфлай, 13-14 г: Кристиан Тодоров 2:24.11
400 м съчетано, 17-18 г: Иван Грабко 4:40.58
400 м съчетано, 15-16 г: Мирослав Терзиев 4:55.08
Сребърни медали:
100 м гръб, 11-12 г: Борис Александров 11 1:12.21
200 м гръб, 15-16 г: Мирослав Терзиев 2:19.60
200 м бруст, 15-16 г: Мирослав Терзиев 2:29.43
50 м бътерфлай, 13-14 г: Кристиан Тодоров 28.05
100 м бътерфлай, 17-18 г: Деян Влахов 59.85
100 м бруст, 17-18 г: Деян Влахов 1:13.39
200 м съчетано, 11-12 г: Борис Александров 11 2:38.95
Бронзови медали:
50 м гръб, 11-12 г: Борис Александров 11 33.97
50 м бруст, 17-18 г: Деян Влахов 32.83
100 м бруст, 15-16 г: Мирослав Терзиев 1:11.43
200 м гръб, 13-14 г: Теодор Райков 2:35.15
200 м съчетано, 13-14 г: Кристиан Тодоров 2:26.01
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