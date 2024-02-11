8 медала за борбата на Локомотив от ДЛШ за момчета в Сливен
- 17:51, 11.02.2024
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Общо 8 медала спечелиха борците на Локомотив (Пловдив) от Държавното лично първенство за момчета по класическа и свободна борба, което се проведепрез уикенда в Сливен.
Класиците на Локомотив с треньори Даниел Симеонов, Филип Радойков и Стамат Марков извоюваха общо 4 медала.
Пловдивските борци от класическия стил:
кат. 41 кг: 2. Иван Лебанов (Локомотив), 5. Ивайло Джамов (Атлетик), 14. Борислав Думков (Локомотив)
кат. до 44 кг.: 3. Крис Благоев (Локомотив), 11. Симеон Чаушев (Локомотив)
кат. 52 кг.: 5. Кристиян Събовски (Атлетик), 13. Емилиян Шишеков (Локомотив)
кат.62 кг.: 3. Божидар Цурев (Локомотив), 6. Стоян Зебеков (Атлетик)
кат. до 68 кг.: 2. Стоян Ябанджиев (Локомотив), 9. Теодор Иванов (Локомотив), 14. Николай Джоголанов (Атлетик)
кат. 75 кг.: 7. Николай Минчев (Атлетик), 9. Николай Виделов (Атлетик), 11. Димитър Русев (Атлетик)
Свободняците на Локомотивс треньори Емил Русев и Александр Грибков се окичиха също с четири медала:
Божидар Мръвкаров е бронзов медалис при най-леките (38кг.)
Христо Стефанов е с бронзов медал в категория 48кг.
Денис Джугданов при 57-килограмовите също завоюва бронзов медал
Денислав Стоянов е сребърен медалист в категория 75кг.
Светослав Цветанов в битката за бронзовият медал отпадна и се класира на 5-то място.
В състезанието също взеха участие и Борислав Думков (38кг.), Радослав Сариев (41кг.), Симеон Чаушев (44кг.), Петко Плачков (57кг.), Исмаил Кезимов (57кг.), Теодор Иванов (68кг.) и Кристиян Кръшков (75кг.)
Всички деца са възпитаници на Спортно училище “Васил Левски” - Пловдив.
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