64
Подай сигнал Профил

8 медала за борбата на Локомотив от ДЛШ за момчета в Сливен

  • 17:51, 11.02.2024
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/8-medala-za-borbata-na-lokomotiv-ot-dlsh-za-momcheta-v-sliven Marica.bg
  • 209
  • 0
Принтирай

Общо 8 медала спечелиха борците на Локомотив (Пловдив) от Държавното лично първенство за момчета по класическа и свободна борба, което се проведепрез уикенда в Сливен.

Класиците на Локомотив с треньори Даниел Симеонов, Филип Радойков и Стамат Марков извоюваха общо 4 медала.

Пловдивските борци от класическия стил:

кат. 41 кг: 2. Иван Лебанов (Локомотив), 5. Ивайло Джамов (Атлетик), 14. Борислав Думков (Локомотив)

кат. до 44 кг.: 3. Крис Благоев (Локомотив), 11. Симеон Чаушев (Локомотив)

кат. 52 кг.: 5. Кристиян Събовски (Атлетик), 13. Емилиян Шишеков (Локомотив)

кат.62 кг.: 3. Божидар Цурев (Локомотив), 6. Стоян Зебеков (Атлетик)

кат. до 68 кг.: 2. Стоян Ябанджиев (Локомотив), 9. Теодор Иванов (Локомотив), 14. Николай Джоголанов (Атлетик)

кат. 75 кг.: 7. Николай Минчев (Атлетик), 9. Николай Виделов (Атлетик), 11. Димитър Русев (Атлетик)

Свободняците на Локомотивс треньори Емил Русев и Александр Грибков се окичиха също с четири медала:

Божидар Мръвкаров е бронзов медалис при най-леките (38кг.)

Христо Стефанов е с бронзов медал в категория 48кг.

Денис Джугданов при 57-килограмовите също завоюва бронзов медал

Денислав Стоянов е сребърен медалист в категория 75кг.

Светослав Цветанов в битката за бронзовият медал отпадна и се класира на 5-то място.

В състезанието също взеха участие и Борислав Думков (38кг.), Радослав Сариев (41кг.), Симеон Чаушев (44кг.), Петко Плачков (57кг.), Исмаил Кезимов (57кг.), Теодор Иванов (68кг.) и Кристиян Кръшков (75кг.)

Всички деца са възпитаници на Спортно училище “Васил Левски” - Пловдив.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Оцени новината

Оцени новината
0/5 от 0 оценки
0/5 от 0 оценки
борба длш свободен стил класически стил сливен локомотив атлетик пловдив
Последвайте ни и в google news бутон
Коментирай

Още от категорията

Водещи новини

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай
0 коментара

Последни новини

Виж всички новини

Препоръчани новини

Анкета

Каква да бъде съдбата на паметника на Альоша в Пловдив?

Резултати