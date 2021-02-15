Седем титли и още 20 медала спечелиха плувците на пловдивските клубове Пловдив 2019, Младост'91 и ВСИ от завършилия през уикенда плувен турнир "Зимната битка на гладиаторите".

С надпреварата, организирана от столичния клуб Олимпия на 25-метровия басейн в Спортната палата, стартира вътрешният календар на сините спортове у нас.

Участваха състезатели от 24 клуба.

Шампионите и пловдивчаните в класирането:

50 м св. стил

A -мъже: 1. Иван Алмаджиев НСА 23.55, 15. Николай Илиев Младост'91 27.78

В (до 16 г.) - момчета: 1. Костадин Ножаров НСА 24.23, 23. Георги Канев Пловдив 2019 28.20

С (до 13 г.) - момчета: 1. Радо Нейков Добруджа 26.31, 2. Марио Богданов Младост'91 26.82, 9. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 28.74, 11. Слав Тодоров Младост'91 28.94, 14. Илия Керчев Младост'91 30.27, 16. Даниел Дочев Младост'91 30.64

момичета: 1. Бояна Георгиева Олимпия 28.75, 3. Мадлен Рогачева Младост'91 28.99, 18. Александра Шаранкова Пловдив 2019 32.03

D (до 10 г.) - момчета: 1. Димитър Докузов Пирин 28.29, 4. Валентин Роснев ВСИ 31.17, 5. Дунислав Узунов Пловдив 2019 31.54, 9. Никола Костадинов Пловдив 2019 32.44, 11. Христо Георгиев Пловдив 2019 33.01

момичета: 1. Симона Иванова Олимп 28.70, 3. Александра Личева ВСИ 31.53, 16. Ивон Пехливанова ВСИ 37.07, 23. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 44.30

E (до 9 год.) - момчета: 1. Мартин Атанасов Пирин 31.54, 3. Христо Петков Пловдив 2019 32.00, 6. Борис Александров Пловдив 2019 34.33, 7. Мартин Давчев Пловдив 2019 35.08, 8. Никола Караколев ВСИ 35.51

момичета: 1. Карина Митрова Олимп 33.39, 4. Андреа Георгиева ВСИ 35.53, 7. Ема Димитрова ВСИ 37.53, 12. Миа Кайзер Пловдив 2019 42.23

100 м св. стил

А - мъже: 1. Ангел Маргаритов Олимпия 51.20, 16. Николай Илиев Младост'91 1:03.02

В (до 16 г.) - момчета: 1. Денислав Койков ГД Спорт 52.13, 20. Деян Влахов Пловдив 2019 59.98

С (до 13 г.) - момчета: 1. Радо Нейков Добруджа 58.15, 7. Марио Богданов Младост'91 1:01.54, 12. Слав Тодоров Младост'91 1:03.66, 16. Илия Керчев Младост'91 1:07.26, 17. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:07.44, 26. Йоан Иванов Младост'91 1:13.75

момичета: 1. Мария Живкова ЦСКА 1:01.20, 2. Мадлен Рогачева Младост'91 1:02.08, 14. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:10.74

D (до 10 г.) - момичета: 1. Симона Иванова Олимп 1:02.19, 3. Александра Личева ВСИ 1:08.89, 11. Ивон Пехливанова ВСИ 1:24.29, 20. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 1:44.53

200 м св. стил

С (до 13 г.) - момчета: 1. Деийвид Найденов Аквазард 2:08.18, 9. Слав Тодоров Младост'91 2:20.40, 12. Младен Петров ВСИ 2:23.56, 13. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:24.46

момичета: 1. Мария Живкова ЦСКА 2:11.41, 12. Александра Шаранкова Пловдив 2019 2:37.17, 13. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 2:40.51

D (до 10 г.) - момичета: 1. Симона Иванова Олимпия 2:15.12, 2. Александра Личева ВСИ 2:31.68, 7. Теодора Станева Пловдив 2019 2:39.71, 9. Надя Рахман Пловдив 2019 2:41.73, 12. Анита Радулова Пловдив 2019 2:50.64, 19. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 3:35.00

50 м гръб

С (до 13 г.) - момчета: 1. Алекс Найденов Аквазард 31.16, 5. Виктор Ловчалиев ВСИ 32.65, 6. Марио Богданов Младост'91 32.75, 8. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 33.01, 13. Илия Керечиев Младост'91 37.39

момичета: 1. Николета Илиева Бриз 33.13, 9. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 36.92, Мадлен Рогачева Младост'91 DNS

D (до 10 г.) - момчета: 1. Константин Колев Бриз 33.14, 5. Денислав Узунов Пловдив 2019 36.33, 9. Валентин Роснев ВСИ 38.35

момичета: 1. Тереза Боом Пловдив 2019 33.99, 2. Кристиана Калчева ВСИ 35.64, 8. Анита Радулова Пловдив 2019 38.85у 9. Ивон Пехливанова ВСИ 40.05

E (до 9 год.) - момчета: 1. Даниел Бурджиев Олимп 37.13, 3. Никола Караколев ВСИ 38.15, 4. Борис Александров Пловдив 2019 38.88, 5. Христо Петков Пловдив 2019 40.02, 8. Мартин Давчев Пловдив 2019 41.78

момичета: 1. Карина Митрова Олимп 38.16, 5. Андреа Георгиева ВСИ 41.59, 7. Ема Димитрова ВСИ 41.93, 15. Миа Кайзер Пловдив 2019 53.78

100 м гръб

С (до 13 г.) - момчета: 1. Aлекс Бранчев Левски 1:06.84, 6. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:10.75, 7. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:11.35

момичета: 1. Мадлен Рогачева Младост'91 1:09.76, 10. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 1:19.63

D (до 10 г.) - момчета: 1. Радостин Кръстев Олимп 1:09.65, 4. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:17.35, 6. Валентин Роснев ВСИ 1:19.64

момичета: 1. Тереза Боом Пловдив 2019 1:15.34, 4. Надя Рахман Пловдив 2019 1:21.85, 5. Анита Радулова Пловдив 2019 1:22.06, 9. Теодора Станева Пловдив 2019 1:26.51, 11. Ивон Пехливанова ВСИ 1:31.26

50 м бруст

A -мъже: 1. Ясен Атанасов ЦСКА 31.99, 5. Николай Илиев Младост'91

жени: 1. Кристиана Георгиева Младост'91 36.66

В (до 16 г.) - момчета: 1. Виктор Христов Олимпия 31.54, 9. Деян Влахов Пловдив 2019 34.63, 17. Георги Канев Пловдив 2019 39.30

С (до 13 г.) - момчета: 1. Николай Хаджиев Левски 34.26, 3. Младен Петров ВСИ 36.88, 4. Виктор Ловчалиев ВСИ 38.14, 8. Йоан Иванов Младост'91 40.76, 14. Ивайло Начков Пловдив 2019 43.41

момчета: 1. Преслава Йорданова Добруджа 38.64, 5. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 40.55, 9. Анастасия Комитова Младост'91 42.91

D (до 10 г.) - момчета: 1. Александър Николов Олимп 38.35, 2. Валентин Роснев ВСИ 39.14, 4. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 40.87

момичета: 1. Кристиана Калчева ВСИ 37.96, 9. Лора Шаранкова Пловдив 2019 46.57, 12. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 48.51, Анастасия Атанасова Пловдив 2019 DNS

E (до 9 год.) - момчета: 1. Христо Петков Пловдив 2019 42.83, 4. Борис Александров Пловдив 2019 45.30, 5. Мартин Давчев Пловдив 2019 46.72, 7. Никола Караколев ВСИ 49.83

момичета: 1. Карина Митрова Олимп 46.63, 6. Андреа Георгиева ВСИ 50.27, 7. Ема Димитрова ВСИ 50.97, 8. Миа Кайзер Пловдив 2019 51.15

100 м бруст

С (до 13 г.) - момчета: 1. Николай Хаджиев Левски 1:16.28, 2. Младен Петров ВСИ 1:21.15, 5. Йоан Иванов Младост'91 1:27.14, 12. Ивайло Начков Пловдив 2019 1:32.95, 14. Илиян Михайлов Пловдив 2019 1:35.77

момичета: 1. Виктория Йорданова ЦСКА 1:22.97, 5. Анна Мария Стойновска Пловдив 2019 1:28.47, 7. Анастасия Комитова Младост'91 1:32.68

D (до 10 г.) - момчета: 1. Александър Николов Олимп 1:22.06, 3. Валентин Роснев ВСИ 1:24.23, 4. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:26.62

момичета: 1. Кристиана Калчева ВСИ 1:21.83, 3. Тереза Боом Пловдив 2019 1:25.31, 4. Надя Рахман Пловдив 2019 1:26.57, 9. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:40.17, 10. Кристиана Пенква Пловдив 2019 1:41.34, 14. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 2:02.55

50 м бътерфлай

В (до 16 г.) - момчета: 1. Коста Пирински Левски 25.80, 8. Деян Влахов Пловдив 2019 29.41, 17. Георги Канев Пловдив 2019 33.91

С (до 13 г.) - момчета: 1. Радо Нейков Добруджа 28.82, 3. Марио Богданов Младост'91 30.61, 8. Даниел Дочев Младост'91 32.68, 11. Калоян Драгнев Пловдив 2019 34.60, 18. Илиян Михайлов Пловдив 2019 39.81, 19. Ивайло Начков Пловдив 2019 39.94

момичета: 1. Симона Богданова Олимпия 30.24, 9. Александра Шаранкова Пловдив 2019 36.99

D (до 10 г.) - момчета: 1. Димитър Докузов Пирин 31.34, 3. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 33.17, 4. Никола Костадинов Пловдив 2019 34.14, 9. Христо Георгиев Пловдив 2019 36.35, 10. Дунислав Узунов Пловдив 2019 37.40

момичета: 1. Лора Янкова Левски 33.49, 10. Лора Шаранкова Пловдив 2019 38.83, 15. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 40.46

E (до 9 год.) - момчета: 1. Виктор Пехливанян Олимпия 33.10, 4. Христо Петков Пловдив 2019 36.40, 5. Мартин Давчев Пловдив 2019 38.18, 7. Никола Караколев ВСИ 40.69 152, 8. Борис Александров Пловдив 2019 43.87

момичета: 1. Карина Митрова Олимп 36.92, 9. Андреа Георгиева ВСИ 45.71, 10. Ема Димитрова ВСИ 46.23, 11. Миа Кайзер Пловдив 2019 56.26

100 м бъртерфлай

А - жени: 1. Кристиана Георгиева Младост'91 1:13.3

В (до 16 г.) - момчета: 1. Виктор Христов Олимпия 57.00, 6. Деян Влахов Пловдив 2019 1:03.07

С (до 13 г.) - момчета: 1. Борислав Димитров ЦСКА 1:06.83, 4. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:22.50, 5. Ивайло Начков Пловдив 2019 1:28.89, 6. Илиян Михайлов Пловдив 2019 1:41.86

момичета: 1. Симона Богданова Олимпия 1:08.38, 7. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:24.10

D (до 10 г.) - момчета: 1. Димитър Докузов Пирин 1:09.75, 3. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:15.36, 5. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:19.76, 7. Христо Георгиев Пловдив 2019 1:26.74

момичета: 1. Мария Павлова ГД Спорт 1:19.61, 2. Тереза Боом Пловдив 2019 1:20.72, 4. Теодора Станева Пловдив 2019 1:29.29, 6. Анита Радулова Пловдив 2019 1:34.43, 7. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:37.41

100 м съчетано

A - мъже: 1. Ангел Маргаритов Олимпия 58.31, 11. Николай Илиев Младост'91 1:10.75

жени: 1. София Найденова Олимпия 1:10.58, 6. Кристиана Георгиева Младост'91 1:14.86

В (до 16 г.) - момчета: 1. Костадин ножаров НСА 1:03.09, 3. Деян Влахов Пловдив 2019 1:07.67, 12. Георги Канев Пловдив 2019 1:15.62

С (до 13 г.) - момчета: 1. Дейвид Найденов Аквазард 1:08.67, 5. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:13.42, 6. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:14.74, 8. Даниел Дочев Младост'91 1:17.83, 14. Ивайло Начков Пловдив 2019 1:24.66, 17. Илиян Михайлов Пловдив 2019 1:28.45

момичета: 1. Мария Живкова ЦСКА 1:10.74, 16. Анастасия Комитова Младост'91 1:28.56

D (до 10 г.) - момчета: 1. Радостин Кръстев Олимп 1:14.30, 5. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:20.39, 6. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:20.74, 7. Христо Георгиев Пловдив 2019 1:24.60

момичета: 1. Мария Павлова ГД Спорт 1:18.24, 3. Кристиана Калчева ВСИ 1:19.11, 5. Надя Рахман Пловдив 2019 1:22.25, 8. Теодора Станева Пловдив 2019 1:25.18, 13. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:30.44, 14. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:32.93

200 м съчетано

А - жени: 1. Рая Зашева ГД Спорт 2:36.34, 4. Кристиана Георгиева Младост'91 2:45.40

С (до 13 г.) - момчета: 1. Дейвид Найденов Аквазард 2:25.99, 4. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:36.21, 5. Слав Тодоров Младост'91 2:37.71, 6. Младен Петров ВСИ 2:37.88, 9. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:44.79, 10. Илиян Михайлов Пловдив 2019 3:04.40

D (до 10 г.) - момчета: 1. Виктор Минков Олимп 2:39.36, 5. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:47.74, 6. Никола Костадинов Пловдив 2019 2:57.59, 9. Христо Георгиев Пловдив 2019 3:06.13

момичета: 1. Симона Иванова Олимп 2:34.00, 3. Тереза Боом Пловдив 2019 2:48.30, 4. Кристиана Калчева ВСИ 2:49.42, 7. Александра Личева ВСИ 2:57.51, 8. Надя Рахман Пловдив 2019 2:57.95, 9. Теодора Станева Пловдив 2019 3:03.90, 11. Анита Радулова Пловдив 2019 3:06.53, 13. Лора Шаранкова Пловдив 2019 3:17.80

4 х 50 св. стил

мъже: 1. Олимпия 1:35.43, 9. Младост'91 (Николай Илиев, Илия Керечиев, Слав Тодоров, Марио Богданов) 1:53.24, 10. Пловдив 2019 (Мирослав Терзиев, Калоян Драгнев, Георги Канев, Деян Влахов) 1:57.41, 14. Пловдив 2019 3 (Денислав Узунов, Никола Костадинов, Христо Георгиев, Кристиан Тодоров) 2:12.00, 15. Пловдив 2019 2 (Христо Георгиев, Мартин Давчев, Илиан Михайлов, Борес Александров) 2:19.84

жени: 1. Олимпия 1:53.03, 8. Пловдив 2019 (Тереза Боом, Надя Рахман, Анна Мария Стойновска, Александра Шаранкова) 2:11.36, 13. Пловдив 2019 2 (Теодора Станева, Кристиана Пенкова, Анита Радулова, Лора Шаранкова) 2:23.88

4 х 50 съчетано

мъже: 1. Олимпия 1:46.83, 11. Пловдив 2019 (Мирослав Терзиев, Деян Влахов, Кристиан Тодоров, Георги Канев) 2:11.35, 13. Младост'91 (Даниел Дончев, Марио Богданов, Николай Илиев, Йоан Иванов) 2:15.13, 17. Пловдив 2019 3 (Денислав Узунов, Никола Костадинов, Калоян Драгнев, Христо Георгиев) 2:27.08, 18. Пловдив 2019 2 (Борис Александров, Мартин Давчев, Христо Петков, Илиан Михайлов) 2:35.89

жени: 1. Олимпия 2:09.17, 11. Пловдив 2019 (Тереза Боом, Александра Шаранкова, Надя Рахман, Анна Мария Стойновска) 2:25.36, 17. Пловдив 2019 2 (Анита Радулова, Кристиана Пенкова, Лора Шаранкова, Теодора Станева) 2:40.32