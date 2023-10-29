59 златни и още 77 медала за Пловдив от "Смели делфини"

Над 260 състезатели от 16 клуба взеха участие във втория плувен турнир "Смели Делфини", организиран от Плувен клуб "Пловдив 2019".

Надпреварата бе този уикенд на Общински плувен басейн "Младост".

Домакините от Пловдив 2019 спечелиха най-много медали - 41 златни, 31 сребърни и 22 бронзови. Втори е Младост'91 с 18 златни и и по 12 сребърни и бронзови медала. Третият пловдивски клуб, участващ в "Смели делфини" - Спринт, приключи с 8 сребърни и 6 бронзови медала. Състезателите на ВСИ не участваха в надпреварата.

Боряна Янева, Христо Петков, Лора Шаранкова и Мартин Гаджев завършиха състезанието с по 5 златни медала. Също толкова има Анастасия Поптолева от Каменград. От Младост'91 с по четири златни отличия са Теодор Недков и Теодора Ряпова. От третия пловдивски клуб в състезанието - Спринт, Атанас Ангарски е с най-много медали - три сребърни.

Медалистите от Пловдив на "Смели делфини":

МЛАДОСТ'91

ЗЛАТНИ: 100 м гръб, 15-16 г. Теодор Недков 1:00.92, 100 м гръб, 13-14 г. Грант Авагян 1:03.07, 200 м гръб, 13-14 г. Николай Славов 2:20.63, 50 м бруст, 15-16 г. Теодор Недков 31.09, 100 м бруст, 15-16 г. Йоан Иванов 1:11.91, 200 м бруст, 15-16 г. Теодор Недков 2:29.78, 100 м съчетано, 15-16 г. Теодор Недков 1:01.22, 100 м св. стил, 15-16 г. Теодора Ряпова 1:00.18, 200 м св. стил, 15-16 г. Теодора Ряпова 2:10.64, 50 м гръб, 15-16 г. Теодора Ряпова 31.59, 100 м гръб, 15-16 г. Теодора Ряпова 1:07.28, 50 м бруст, 13-14 г. Александра Толева 36.29, 100 м бруст, 13-14 г. Аделина Божилова 1:26.19, 50 м бътерфлай, 13-14 г. Татяна Гилева 32.56, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Любомира Попова 1:14.07, 100 м съчетано, 15-16 г. Рая Петрова 1:08.67, 100 м съчетано, 13-14 г. Александра Толева 1:10.58, 200 м съчетано, 13-14 г. Любомира Попова 2:40.19

СРЕБЪРНИ: 50 м св. стил, 13-14 г. Николай Славов 26.78, 200 м гръб, 11-12 г. Кристиан Стоянов 3:14.96, 50 м бруст, 15-16 г. Йоан Иванов 33.06, 100 м бруст, 13-14 г. Николай Славов 1:15.90, 200 м бруст, 15-16 г. Йоан Иванов 2:39.10, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Грант Авагян 1:02.56, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Грант Авагян 2:26.32, 50 м св. стил, 13-14 г. Александра Толева 28.72, 200 м св. стил, 15-16 г. Рая Петрова 2:11.87, 200 м св. стил, 13-14 г. Александра Толева 2:13.16, 200 м бруст, 13-14 г. Аделина Божилова 3:13.55, 100 м съчетано, 13-14 г. Любомира Попова 1:13.83

БРОНЗОВИ: 100 м св. стил, 11-12 г. Стефан Стоев 1:09.77, 200 м св. стил, 13-14 г. Николай Славов 2:08.52, 50 м бруст, 11-12 г. Стефан Стоев 40.39, 100 м бруст, 11-12 г. Стефан Стоев 1:28.23, 50 м св. стил, 13-14 г. Любомира Попова 29.62, 50 м св. стил, 11-12 г. Цвета Георгиева 33.80, 100 м св. стил, 15-16 г. Рая Петрова 1:03.22, 100 м св. стил, 13-14 г. Татяна Гилева 1:06.07, 100 м гръб, 13-14 г. Габриела Ряпова 1:13.05, 200 м гръб, 13-14 г. Габриела Ряпова 2:40.92, 50 м бруст, 13-14 г. Аделина Божилова 40.12, 50 м бруст, 11-12 г. Цвета Георгиева 42.74

ПЛОВДИВ 2019

ЗЛАТНИ: 50 м св. стил, 15-16 г. Кристиан Грозданов 25.34, 50 м св. стил, 11-12 г. Христо Петков 26.69, 100 м св. стил, 11-12 г. Христо Петков 59.20, 200 м св. стил, 15-16 г. Калоян Драгнев 2:01.82, 200 м св. стил, 11-12 г. Христо Петков 2:08.74, 50 м гръб, 15-16 г. Кристиан Грозданов 27.78, 50 м гръб, 11-12 г. Борис Александров 33.80, 100 м гръб, 11-12 г. Борис Александров 1:11.29, 50 м бруст, 13-14 г. Мартин Гаджев 33.26, 100 м бруст, 13-14 г. Мартин Гаджев 1:12.85, 200 м бруст, 13-14 г. Мартин Гаджев 2:36.58, 50 м бътерфлай, 15-16 г. Кристиан Грозданов 27.54, 50 м бътерфлай, 11-12 г. Мартин Давчев 30.29, 100 м бътерфлай, 15-16 г. Калоян Драгнев 1:02.28, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиан Тодоров 1:01.73, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Христо Петков 1:02.59, 200 м бътерфлай, 15-16 г. Калоян Драгнев 2:16.02, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиан Тодоров 2:17.52, 100 м съчетано, 13-14 г. Мартин Гаджев 1:06.25, 100 м съчетано, 11-12 г. Денис Мензилджиян 1:15.80, 200 м съчетано, 15-16 г. Калоян Драгнев 2:21.50, 200 м съчетано, 13-14 г. Теодор Райков 2:27.57, 200 м съчетано, 11-12 г. Борис Александров 2:40.30, момчета, 4 x 50 м съчетано, 13-14 г. Пловдив 2019 3 2:02.06, момчета, 4 x 50 м съчетано, 11-12 г. Пловдив 2019 2 2:07.91, 100 м св. стил, 13-14 г. Лора Шаранкова 1:02.13, 200 м св. стил, 13-14 г. Лора Шаранкова 2:11.93, 50 м бруст, 15-16 г. Лора Пехливанова 36.01, 50 м бруст, 11-12 г. Мария Русева 40.64, 100 м бруст, 15-16 г. Лора Пехливанова 1:18.66, 100 м бруст, 11-12 г. Мария Русева 1:32.85, 200 м бруст, 13-14 г. Лора Шаранкова 2:49.03, 200 м бруст, 11-12 г. Мария Русева 3:23.21, 50 м бътерфлай, 11-12 г. Боряна Янева 32.30, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Боряна Янева 1:19.23, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Лора Шаранкова 2:29.81, 100 м съчетано, 11-12 г. Боряна Янева 1:16.23, 200 м съчетано, 15-16 г. Александра Шаранкова 2:42.52, 200 м съчетано, 11-12 г. Боряна Янева 2:44.36, момичета, 4 x 50 м съчетано, 13-14 г. Пловдив 2019 3 2:16.20, момичета, 4 x 50 м съчетано, 11-12 г. Пловдив 2019 2 2:36.77

СРЕБЪРНИ: 50 м св. стил, 11-12 г. Денис Мензилджиян 30.58, 100 м св. стил, 13-14 г. Димитър Костов 1:02.61, 200 м св. стил, 13-14 г. Кристиан Тодоров 2:06.53, 50 м гръб, г. Мартин Качулев 40.40, 100 м гръб, 11-12 г. Денис Мензилджиян 1:14.03, 100 м гръб, г. Мартин Качулев 1:26.26, 50 м бруст, 13-14 г. Ивелин Райков 37.43, 50 м бруст, 11-12 г. Мартин Давчев 35.81, 50 м бруст, 10 г. Виктор Гаджев 40.61, 100 м бруст, 15-16 г. Ивайло Начков 1:12.98, 100 м бруст, 11-12 г. Мартин Давчев 1:19.91, 100 м бруст, 10 г. Виктор Гаджев 1:29.78, 50 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиан Тодоров 27.66, 50 м бътерфлай, 10 г. Михаил Русев 38.99, 100 м бътерфлай, 15-16 г. Милко Панчев 1:03.90, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Мартин Давчев 1:07.43, 200 м бътерфлай, 15-16 г. Милко Панчев 2:21.78, 100 м съчетано, 11-12 г. Йоан Тодоров 1:25.31, 200 м съчетано, 13-14 г. Ивелин Райков 2:30.79, 4 x 50 м съчетано, 10 г. Пловдив 2019 2:35.38, 50 м гръб, 13-14 г. Анита Радулова 33.22, 100 м гръб, 13-14 г. Анита Радулова 1:12.41, 200 м гръб, 13-14 г. Анита Радулова 2:31.95, 50 м бруст, 10 г. Вида Тодорова 44.92, 100 м бруст, 10 г. Вида Тодорова 1:39.34, 50 м бътерфлай, 13-14 г. Теодора Бахчеванска 32.65, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Надя Рахман 1:22.34, 100 м бътерфлай, 10 г. Вида Тодорова 1:29.04, 100 м съчетано, 15-16 г. Александра Шаранкова 1:13.91, 100 м съчетано, 10 г. Алекс Мензилджиян 1:28.30, 200 м съчетано, 13-14 г. Надя Рахман 2:49.93

БРОНЗОВИ: 50 м св. стил, 13-14 г. Димитър Костов 28.31, 100 м св. стил, 10 г. Виктор Гаджев 1:15.02, 200 м св. стил, 11-12 г. Денис Мензилджиян 2:29.89, 50 м гръб, 13-14 г. Денислав Узунов 32.21, 50 м гръб, 11-12 г. Велизар Иванов 38.74, 100 м гръб, г. Калоян Кънчев 1:28.48, 50 м бруст, 15-16 г. Ивайло Начков 33.62, 100 м бруст, 13-14 г. Ивелин Райков 1:18.35, 100 м бруст, 10 г. Михаил Русев 1:36.48, 200 м бруст, 15-16 г. Ивайло Начков 2:40.99, 50 м бътерфлай, 15-16 г. Милко Панчев 28.75, 100 м бътерфлай, 13-14 г. Теодор Райков 1:08.96, 100 м бътерфлай, 11-12 г. Борис Александров 1:14.79, 100 м св. стил, 10 г. Алекс Мензилджиян 1:16.68, 100 м гръб, 11-12 г. Мария Русева 1:23.73, 200 м гръб, 15-16 г. Александра Шаранкова 2:43.26, 50 м бруст, 10 г. Антония Митева 45.48, 200 м бруст, 13-14 г. Надя Рахман 3:15.73, 200 м бътерфлай, 13-14 г. Кристиана Пенкова 2:59.30, 100 м съчетано, 13-14 г. Анита Радулова 1:15.15, 200 м съчетано, 13-14 г. Кристиана Пенкова 2:50.27, момичета, 4 x 50 м съчетано, 10 г. Пловдив 2019 2:39.04

СПРИНТ

СРЕБЪРНИ: 100 м св. стил, 15-16 г. Димитър Руменлиев 59.29, 50 м гръб, 13-14 г. Атанас Ангарски 31.29, 100 м гръб, 13-14 г. Атанас Ангарски 1:08.04, 200 м гръб, 13-14 г. Атанас Ангарски 2:22.59, 50 м гръб, 11-12 г. Иванеса Колева 40.27, 100 м гръб, 11-12 г. Габриела Кирева 1:23.63, 200 м гръб, 15-16 г. Моника Китанова 2:40.35, 200 м съчетано, 11-12 г. Габриела Кирева 3:09.07

БРОНЗОВИ: 200 м св. стил, 15-16 г. Димитър Руменлиев 2:08.16, 50 м бруст, 13-14 г. Даниел Самоковарев 38.19, 100 м съчетано, 13-14 г. Христо Перилов 1:17.13, 200 м св. стил, 11-12 г. Иванеса Колева 2:48.12

100 м гръб, 15-16 г. Моника Китанова 1:16.44, 100 м съчетано, 11-12 г. Иванеса Колева 1:25.34