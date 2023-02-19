Дария Петрова (Ивет Лалова Спринт Академи) спечели националното по трибой за момичета под 14 г. с 210 точки. Това е само с 2 точки по-малко от рекорда на Ива Деливерска (Енерджи) и Ивайла Мишина (Радуканови Видин) от 2021 година.

Общо 55 пловдивчани се включиха в надпреварите при момчетата (17) и момичетата (38), които се проведоха в "Асикс Арена".

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ШАМПИОНАТ ЗА МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА ПОД 14 Г. В ЗАЛА

Трибой

момчета:

8. Виктор Косов Тракия 96 60 м - 8,38/58, СД/СВ - 4,41/53, 800 м/гюле - 02:41,25/52, общо точки - 163

13. Владимир Димитров Локомотив 8,79/49, 4,37/52, 02:40,50/53, 154

22. Теодор Стоименов Локомотив 8,56/53, 4,16/47, 02:52,62/43, 143

36. Петър Иванов Локомотив 9,18/41, 4,02/44, 02:54,91/41, 126

48. Алек Александров Тракия 96 9,41/35, 3,45/27, 02:42,17/51, 113

51. Хари Блядков Локомотив 9,44/35, 3,72/36, 02:57,14/39, 110

64. Боян Тодоров Енерджи 9,70/32, 3,42/25, 02:58,37/38, 95

68. Стилиян Иванов Тракия 9,36/37, 3,17/13, 02:54,58/42, 92

72. Атанас Александров Локомотив 9,70/32, 3,57/31, 03:16,52/25, 88

75. Димитър Русев Тракия 96 9,53/33, 3,64/33, 03:24,37/20, 86

81. Лъчезар Бръмбаров Енерджи 10,20/24, 3,54/30, 03:10,04/29, 83

82. Даниел Спасов Локомотив 9,12/41, 3,84/39, DNF/0, 80

84. Костадин Бошнаков Тракия 96 10,42/20, 3,39/24, 03:14,45/26, 70

87. Георги Паунов Локомотив 10,00/27, 2,93/1, 03:17,32/24, 52

Максим Рошински Локомотив 9,27/39, 3,87/40 DNS/0, DNF

Християн Дончев Локомотив 9,36/37, MED/0

Николай Стоицев Локомотив MED

момичета:

12. Мария Трайкова Тракия 60 м - 8,84/56, СД/СВ-4,44/51, 600 м - 01:54,60/63 общо точки 170

18. Ванеса Гергиникова Тракия 9,15/50, 4,07/41, 01:49,65/71, 162

32. Ема Мръвкова Ботев 8,67/61, 4,44/51, 02:12,94/40, 152

52. Александра Данчева Енерджи 8,89/56, 3,95/37, 02:09,26/44, 137

58. Михаела Даргова Енерджи 9,03/52, 4,06/40, 02:08,98/44, 136

58. Мартина Колева Локомотив 8,85/56, 4,11/42, 02:14,16/38, 136

62. Деа Ковачева Тракия 96 9,07/52, 3,51/26, 01:59,13/56, 134

70. Виктория Иванова Тракия 9,60/42, 3,75/32, 01:58,65/57, 131

75. Полина Арабаджиева Локомотив 8,98/54, 4,00/39, 02:16,96/36, 129

82. Цветана Костова Ботев 9,09/52, 4,17/43, 02:21,12/32, 127

90. Антония Шопова Тракия 96 9,32/46, 3,68/30, 02:05,29/48, 124

93. Елена Игнатова Локомотив 8,92/54, 3,46/24, 02:08,93/44, 122

100. Дияна Пешева Тракия 96 9,31/46, 3,81/34, 02:12,99/40, 120

102. Петя Генкова Локомотив 8,99/54, 4,03/40, 02:28,98/25, 119

105. Лилия Леонова Тракия 96 8,98/54, 3,28/20, 02:09,12/44, 118

107. Мария Йорданова Тракия 96 9,26/48, 3,82/34, 02:17,02/35, 117

110. Наталия Аврамова Локомотив 8,99/54, 3,52/26, 02:17,39/35, 115

124. Мария Атанасова Енерджи 9,67/40, 3,50/25, 02:08,70/44, 109

126. Изабела Николова Локомотив 9,31э46, 3,22/18, 02:08,65/44, 108

136. Ивайла Атанасова Локомотив 9,62/40, 3,65/29, 02:16,90/36, 105

144. Симона Дончева Локомотив 9,58 /42, 3,86/35, 02:29,58/25, 102

148. Ема Костадинова Локомотив 9,56/42, 3,51/26, 02:19,50/33, 101

148. Петя Недева Енерджи 9,67/40, 3,75/32, 02:24,16/29, 101

152. Виктория Цоковска Тракия 96 9,35/46, 3,13/16, 02:15,86/37, 99

173. Мария Гълъбова Локомотив 9,88/36, 3,41/23, 02:22,98/30, 89

177. Деница Шикова Локомотив 9,75/38, 3,75/32, 02:38,56/17, 87

189. Цвета Стойчева Тракия 96 9,68/40, 3,25/19, 02:36,12/19, 78

191. Даяна Тодорова Локомотив 10,09/33, 3,23/18, 02:30,47/24, 75

193. Елена Иванова Локомотив 9,75/38, 3,40/23, 02:43,64/13, 74

195. Дария Василева Локомотив 10,16/32, 3,25/19, 02:32,95/22, 73

198. Ева Ангелова Локомотив 9,84/36, 2,87/9, 02:28,07/26, 71

203. Рая Цоковска Тракия 96 9,61/40, 3,02/13, 02:42,76/14, 67

205. Александра Димитрова Локомотив 10,17/32, 3,09/15, 02:42,18/15, 62

210. Даяна Айренска Локомотив 10,12/32, 2,69/5 02:42,28/14, 51

212. Велизара Ганева Локомотив 10,89/21, 2,84/9, 02:39,18/17, 47

213. Аглая Паунова Локомотив 10,54/26, 2,68/5, 02:44,31/13, 44

Никол Бришимова Локомотив 9,80/38, 3,72/31, DNS/0, DNF

Елена Вълкова Локомотив 9,69/40, 3,69/30, DNS/0, DNF

На снимката Стилиян Иванов - единственият участник на Тракия при момчетата - изравнено лично постижение на 60 м и ново лично на 800 м