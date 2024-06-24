36 пловдивчани на НШ по лека атлетика под 14 г. в Габрово

Общо 36 атлети от пловдивските клубове се включиха в Националния шампионат за момичета и момчета под 14 г., който се проведе през уикенда в Габрово.

В конкуренцията на 82 момчета Теодор Стоименов от Локомотив се нареди на шесто място като само по-слабото му предствяне на 800 метра го лиши от медал.

Измежду 160 момичетата Ема Мръвкова от Ботев завърши на осмо място.

Пловдивското участие в шампионата:

момчета:

1. Борис Фусков (КЛАСА) 60 м. -7,48/93, скок дължина - 6,03/104, 60 м пр. - 9,25/82, 800 м - 02:10,58, точки - 377

6. Теодор Стоименов (Локомотив) 7,80/78, 5,35/78, 9,96/58, 02:42,17/51, 265

13. Алекс Енев (Тийм Клявков) 8,38/58 4,94/67 10,03/56 02:45,60/48, 229

35. Данаил Чотов (Тийм Клявков) 8,79/49, NM/0, 10,95/38, 02:24,36/72, 159

39. Валери Боев (Тийм Клявков) 9,27/39, 4,29/50, 12,27/18, 02:54,89/41, 148

41. Петър Иванов (Локомотив) 8,83/47, 4,35/52, 12,50/16, 03:12,93/27, 142

44. Атанас Гешев (Тийм Клявков) 8,99/45, NM/0, 11,47/30, 02:33,06/61, 136

63. Калоян Христов (Енерджи) 9,33/37, 3,41/25, 12,64/13, 02:55,17/41, 116

65. Милен Кафеджийски (Локомотив) 9,35/37, 3,67/34, 12,81/10, 03:13,45/108

68. Александър Трендафилов (Тракия 96) 9,71/30, 3,85/39, 12,69/13, 03:22,63/13, 103

74. Георги Паунов (Локомотив) 9,93/27, 3,34/21, 14,56/0, 03:35,43/14, 62

76. Константин Алексиев (Тийм Клявков) 10,45/20, 3,35/22, 13, 50/3, 6,07/0, 45

момичета:

1. Росина Колева (Супер спорт-Варна) 60 м. - 8,49/67, скок височина/дължина - 1,43/66, 60 м пр. - 9,70/67, 600 м - 01:52,94/66, точки 266

8. Ема Мръвкова (Ботев) 8,48/67, 4,68/59, 10,22/52, 02:02,63/51, 229

10. Благовеста Банкатева (Ботев) 8,40/70, 4,48/52, 10,11/54, 02:05,59/48, 224

13. Емилия Костадинова (Локомотив) 9,03/52, 1,46/70, 11,03/36, 01:56,52/60, 218

24. Виктория Костадинова (Локомотив) 8,94/54, 4,56/55, 11,35/32, 01:52,85/66, 207

30. Рая Цветанова (Ботев) 8,82/56, 4,65/57, 10,95/38, 02:06,08/47, 198

32. София Григорова (Тийм Клявков) 8,82/56, 4,46/52, 11,52/29, 01:56,82/59, 196

36. Кристин Стефанова (Локомотив) 8,83/56, 4,30/47, 11,01/36, 02:03,12, 51, 190

44. Карина Белезирева (Локомотив) 8,94/54, 4,30/47, 11,34/32, 02:05,55/48, 181

58. Цветана Костова (Ботев) 8,66/61, 4,02/39, 10,58/46, 02:28,42/25, 171

63. Рая Благоева (Локомотив) 9,08/52, 4,00/39, 11,74/26, 02:03,69/50, 167

63. Ема Костадинова (Локомотив) 8,97/54, 4,50/53, 12,20/20, 02:12,54/40, 167

66. Никол Шопова (Локомотив) 9,07/52, 4,17/43 11,49, 30 02:17,05/35, 160

67. Цветелина Шейретова (Локомотив) 8,63/61, 4,41/50, 10,84/40, 6,00/8, 159

75. Мария Йорданова (Тракия 96) 8,89/56, 4,20/44, 14,13/0, 02:00,09/55, 155

90. Дарина Кесякова (Локомотив) 8,92/54, 4,14/43, 12,01/21, 02:27,35/26, 144

91. Виктория Цанкова (Локомотив) 9,25/48, 4,24/45, 12,85/10, 02:12,91/40, 143

112. Теодора Стоименова (Тракия 96) 9,46/44, 3,82/34, 11,83/24, 7,86/27, 129

113. Мария Гълъбова (Локомотив) 9,38/46, 3,68/30, 13,16/7, 02:08,02/45, 128

113. Полина Канева (Локомотив) 9,21/48, 3,88/35, 13,34/4, 02:12,06/41, 128

115. Мариана Савова (Тракия 96) 10,00/35, 1,19/37, DNF/0, 01:59,97, 55, 127

121. Дария Василева (Локомотив) 9,12/50, 3,63/29, DNF/0, 02:09,57/43, 122

128. Даяна Тодорова (Локомотив) 9,73/38, 3,63/29, 12,76/12, 02:18,43/33, 112

128. Анастасия Мартинова (Тийм Клявков) 10,00/35, 3,24/19, 12,88/10, 02:05,48/48, 112

135. Михаела Найденова (Локомотив) 9,31/46, 3,78/33, 13,00/9, 02:37,79/18, 106

48. Аглая Паунова (Локомотив) 10,19/32, NM/0, DNF/0, 02:44,14/13, 45