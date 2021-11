33 медала за пловдивското плуване от "Замората" в София

"Пловдив 2019" спечели 32 медала от проведения през уикенда 23-ти международен плувен турнир "Замората". На 50-метровия басейн "Спартак" в столицата в битка за медалите бяха над 300 плувци от 28 клуба. Състезателите от ПК "Пловдив 2019" с 23 участници спечелиха 13 златни, 12 сребърни и 7 бронзови медала, с което се наредиха на второ място в отборното класиране.

Състезателката на ВСИ Кристиана Калчева спечели златен медал на 200 бруст.

Медалистите от Пловдив:

Пловдив 2019

Златни: 50 м гръб (B 12 г.) Кристиан Тодоров 34.25, 100 м гръб (D 16 г.) 16 г.) Илиян Вардинов 1:05.65, 50 м бруст (A 10 г.) Христо Петков 41.61, 100 м бруст (B 12 г.) Кристиан Тодоров 1:25.96, 100 м бруст (A 10 г.) Христо Петков 1:29.63, 50 м бътерфлай (A 10 г.) Христо Петков 32.72, 100 м бътерфлай (D 16 г.) Деян Влахов 1:00.70, 100 м бътерфлай (B 12 г.) Кристиан Тодоров 1:09.23, 50 м гръб (B 12 г.) Тереза Боом 33.38, 100 м гръб (B 12 г.) Тереза Боом 1:15.76, 200 м гръб (B 12 г.) Анита Радулова 2:43.87, 100 м бруст (B 12 г.) Тереза Боом 1:23.06, 50 м бътерфлай (B 12 г.) Тереза Боом 33.09.

Сребърни: 100 м св. стил (A 10 г.) Христо Петков 1:08.94, 200 м гръб (D 16 г.) Илиян Вардинов 2:19.97, 50 м бруст (A 10 г.) Мартин Давчев 43.78, 100 м бруст (A 10 г.) Мартин Давчев 1:36.41, 200 м бруст (C 14 г.) Ивайло Начков 3:04.01, 50 м бътерфлай (A 10 г.) Мартин Давчев 34.88, 200 м бътерфлай (D 16 .г) Деян Влахов 2:24.13, 200 м съчетано (D 16 г.) Илиян Вардинов 2:20.86, 200 м съчетано (B 12 г.) Кристиан Тодоров 2:39.64, 100 м гръб (B 12 г.) Анита Радулова 1:17.64, 50 м бруст (C 14 г.) Ана Мария Стойновска 43.46, 50 м бруст (B 12 г.) Тереза Боом 37.77.

Бронзови: 50 м св. стил (A 10 .г) Христо Петков 31.10, 200 м гръб (C 14 г.) Кристиян Билянов 2:38.22, 200 м бруст (C 14 г.) Илиян Михайлов 3:08.06, 50 м гръб (D 16 г.) Анна Тонева 39.34, 200 м бруст (C 14 г.) Ана Мария Стойновска 3:19.68, 50 м бътерфлай (D 16 г.) Анна Тонева 34.72, 200 м съчетано (B 12 г.) Анита Радулова 2:55.70.

ВСИ

златен: 200 м бруст (B 12 г.) Кристиана Калчева 2:57.76.