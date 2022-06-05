Общо 32 златни, 33 сребърни и 34 бронзови медала спечелиха пловдивските плувци на проведения през уикенда традиционен турнир "Младост 2022". На басейна в Спортното първи в комплексното по медали станаха състезателите на "Пловдив 2019" с актив от 11 златни, 12 сребърни и 13 бронзови. Втори са плувците на ВСИ (9, 9,7), "Младост'91" е четвъррти (6,6, 9), а пети са "Спринт" (6, 6, 5).

Александра Димитрова (Спринт), Иван Грабко и Мирослав Терзиев (Пловдив 2019) са с по три златни медала. Андреа Георгиева и Ивелин Василев (ВСИ) са с по два зтани и сребърен медал. От "Младост'91" най-добре се представи Мария Вълчева с два златни и бронзов медал.

Резултатите на пловдивчани:

50 м св. стил

Момчета

C (12 г.): 2. Ивелин Василев ВСИ 30.33, 3. Владислав Дерменджиев Спринт 31.53, 8. Димитър Костов ВСИ 33.41, 10. Михаил Тарнаров Пловдив 2019 34.78

B (14 г.): 4. Боян Йорданов ВСИ 28.12, 5. Мартин Юсев Младост'91 28.41, 9. Милко Панчев Спринт 29.70, 10. Гюлестан Мехмедов Младост'91 29.84

A (16+ г.): 4. Марио Богданов Младост'91 26.23, 7. Димитър Руменлиев Спринт 28.22, 9. Антон АрабаджиевМладост'91 28.34

Момичета

C (12 г.): 1. Любомира Попова Младост'91 31.49, 2. Андреа Георгиева ВСИ 32.16, 8. Габриела Кирева Спринт 38.73, 9. Манола Славова ВСИ 39.17

B (14 г.): 4. Ива Сендова Младост'91 30.92, 7. Александра Личева ВСИ 31.96

A (16+ г.): 6. Даниела Узунова Младост'91 31.47, 8. Анастасия Комитова Младост'91 35.29

100 м св. стил

Момчета

C (12 г.): 3. Димитър Костов ВСИ 1:10.76, 4. Борис Александров Пловдив 2019 1:11.55, 8. Мартин Попов Младост'91 1:16.88, 9. Михаил Тарнаров Пловдив 2019 1:18.37

B (14 г.): 3. Мартин Юсев Младост'91 1:01.07, 5. Боян Йорданов ВСИ 1:01.80, 6. Николай Славов Младост'91 1:02.14, 9. Йоан Иванов Младост'91 1:04.43

A (16+ г.): 1. Костадин Михайлов Младост'91 55.06, 3. Антон Георгиев Пловдив 2019 55.79

Момичета

C (12 г.): 1. Андреа Георгиева ВСИ 1:09.93, 3. Габриела Кирева Спринт 1:27.76

B (14 г.): 2. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:06.41, 5. Татяна Гилева Младост'91 1:06.89, 6. Ива Сендова Младост'91 1:07.33, 7. Ралица Илиева Спринт 1:07.99, 10. Александра Личева ВСИ 1:09.47

A (16+ г.): 1. Тиана Темелкова Спринт 59.21, 4. Даниела Узунова Младост'91 1:10.00

200 м св. стил

Момчета

C (12 г.): 2. Владислав Дерменджиев Спринт 2:25.57, 4. Димитър Костов ВСИ 2:32.08, 5. Денислав Карев ВСИ 2:44.62, 6. Мартин Попов Младост'91 2:49.70, 7. Явор Недев Пловдив 2019 2:52.22, 8. Михаил Тарнаров Пловдив 2019 2:52.35

B (14 г.): 1. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:05.09, 3. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:11.43, 4. Мартин Юсев Младост'91 2:11.61, 6. Младен Петров ВСИ 2:12.94, 8. Гюлестан Мехмедов Младост'91 2:23.51

A (16+ г.): 1. Антон Георгиев Пловдив 2019 2:00.15, 2. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:00.35, 3. Костадин Михайлов Младост'91 2:00.88, 6. Слав Тодоров Спринт 2:08.65, 7. Кристиян Боянов Пловдив 2019 2:11.01, 10. Димитър Руменлиев Спринт 2:15.80

Момичета

C (12 г.): 1. Ема Димитрова ВСИ 2:26.85, 2. Габриела Ряпова Младост'91 2:26.93, 4. Теодора Бахчеванска Пловдив 2019 2:40.40, 5. Анастасия Панайотова Младост'91 2:46.55, 10. Боряна Кръстева Младост'91 3:06.30

B (14 г.): 1. Ива Сендова Младост'91 2:24.22, 6. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 2:36.90, 8. Габриела Карачомакова Младост'91 2:38.88

A (16+ г.): 1. Лилияна Георгиева Спринт 2:08.45, 2. Тиана Темелкова Спринт 2:09.30, 3. Мария Вълчева Младост'91 2:12.58, 6. Алисия Кичукова Младост'91 2:25.12

50 м гръб

Момчета

C (12 г.): 5. Мартин Карачанов ВСИ 41.57, 6. Явор Недев Пловдив 2019 43.23, 7. Никола Пашов ВСИ 43.33, 8. Мирослав Ташев ВСИ 44.54, 9. Димитър Назлумов ВСИ 45.02

B (14 г.): 1. Виктор Ловчалиев ВСИ 30.18, 2. Кристиян Грозданов Младост'91 30.20, 3. Николай Славов Младост'91 31.94, 6. Валентин Роснев ВСИ 33.56, 8. Атанас Ангарски Спринт 35.06, 9. Милко Панчев Спринт 35.59, 10. Виктор Павлов Пловдив 2019 36.51

A (16+ г.): 4. Георги Ангелов Спринт 31.12, 6. Антон АрабаджиевМладост'91 31.48

Момичета

C (12 г.): 1. Андреа Георгиева ВСИ 35.39, 2. Ема Димитрова ВСИ 36.93,4. Мария Русева Пловдив 2019 42.29, 6. Катерина Райчева ВСИ 45.18, 7. Иванеса Колева Спринт 48.09

B (14 г.): 2. Александра Шаранкова Пловдив 2019 33.09, 5. Живка Бонева ВСИ 34.91, 7. Моника Китанова Спринт 36.16, 8. Мая ХристоваМладост'91 37.83

A (16+ г.): 1. Александра Димитрова Спринт 30.43

100 м гръб

Момчета

C (12 г.): 3. Борис Александров Пловдив 2019 1:15.08, 5. Кирил Кисов ВСИ 1:27.43, 6. Мартин Карачанов ВСИ 1:30.82, 7. Явор Недев Пловдив 2019 1:34.09, 8. Кристиян Стоянов Младост'91 1:44.71

B (14 г.): 1. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:04.50, 2. Кристиян Грозданов Младост'91 1:07.30, 3. Николай Славов Младост'91 1:09.02, 4. Атанас Ангарски Спринт 1:14.09, 7. Даниел Капитанов Спринт 1:22.82

A (16+ г.): 4. Антон Арабаджиев Младост'91 1:07.55, 5. Иван Карачанов ВСИ 1:16.74

Момичета

C (12 г.): 1. Анита Радулова Пловдив 2019 1:11.99, 2. Ема Димитрова ВСИ 1:17.93, 3. Любомира Попова Младост'91 1:19.86, 4. Мария Русева Пловдив 2019 1:29.19



B (14 г.): 3. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:12.15, 5. Моника Китанова Спринт 1:16.65, 10. Десислава Чувалова Пловдив 2019 1:34.89

A (16+ г.): 2. Яница Карлова Спринт 1:10.15

50 м Бруст

Момчета

C (12 г.): 1. Ивелин Василев ВСИ 36.84, 2. Христо Петров Пловдив 2019 37.65, 3. Мартин Давчев Пловдив 2019 40.05, 5. Яни Генчев ВСИ 45.03, 7. Кирил Кисов ВСИ 46.67, 8. Александър Петров Младост'91 49.42, 10. Мартин Глухарев Спринт 50.40

B (14 г.): 1. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 32.35, 2. Валентин Роснев ВСИ 35.05, 5. Никола Кисов Пловдив 2019 37.52, 6. Кристиян Башков Пловдив 2019 37.65, 8. Даниел Самаковарев Спринт 39.04, 10. Раян Рангелов Младост'91 41.65



A (16+ г.): 1. Иван Грабко Пловдив 2019 29.72, 2. Деян Влахов Пловдив 2019 31.19, 3. Теодор Недков Младост'91 32.02, 4. Явор Стефанов Спринт 32.13, 6. Ян Руд 2019 33.70, 7. Владимир Димитров Спринт 34.58, 9. Божидар Бичев Младост'91 37.38

Момичета

C (12 г.): 1. Анета Христозова ВСИ 39.85, 3. Александра Аливонова ВСИ 41.45, 4. Мария Русева Пловдив 2019 46.43, 5. Манола Славова ВСИ 49.58, 6. Катерина Райчева ВСИ 49.77, 7. Боряна Кръстева Младост'91 50.69, 8. Иванеса Колева Спринт 52.59, 9. Радина Меретева Пловдив 2019 55.74, 10. Мила Георгиева Спринт 57.91

B (14 г.): 2. Кристиана Калчева ВСИ 38.54, 5. Мая Христова Младост'91 41.32, 7. Габриела Карачомакова Младост'91 42.26, 8. Аделина Божилова Младост'91 42.76, 9. Ралица Илиева Спринт 43.08, 10. Ивон Пехливанова ВСИ 43.54

A (16+ г.): 1. Мария Вълчева Младост'91 35.03, 2. Преслава Зокова Младост'91 35.23, 3. Яница Карлова Спринт 35.42, 6. Анастасия Комитова Младост'91 41.12

100 м Бруст

Момчета

C (12 г.): 1. Ивелин Василев ВСИ 1:21.97, 3. Мартин Давчев Пловдив 2019 1:29.50, 4. Ефе Мустафа ВСИ 1:30.61, 5. Кирил Кисов ВСИ 1:36.41, 6. Яни Генчев ВСИ 1:37.85

B (14 г.): 1. Младен Петров ВСИ 1:14.43, 2. Валентин Роснев ВСИ 1:16.17, 3. Никола Кисов Пловдив 2019 1:19.16, 4. Кристиян Башков Пловдив 2019 1:26.80, 5. Даниел Самаковарев Спринт 1:32.45

A (16+ г.): 1. Иван Грабко Пловдив 2019 1:03.80, 3. Явор Стефанов Спринт 1:10.52, 4. Ян Руд 2019 1:15.98, 5. Божидар Бичев Младост'91 1:22.69

Момичета

C (12 г.): 1. Габриела Ряпова Младост'91 1:26.35, 2. Анета Христозова ВСИ 1:27.50, 3. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:29.41, 5. Анита Радулова Пловдив 2019 1:30.99, 6. Манола Славова ВСИ 1:48.79, 7. Радина Меретева Пловдив 2019 1:58.74



B (14 г.): 3. Кристиана Калчева ВСИ 1:22.34, 6. Ралица Илиева Спринт 1:29.03, 7. Мая ХристоваМладост'91 1:31.89, 8. Аделина Божилова Младост'91 1:34.02, 9. Ивон Пехливанова ВСИ 1:34.37

A (16+ г.): 1. Мария Вълчева Младост'91 1:15.07, 2. Преслава Зокова Младост'91 1:15.98, 3. Алисия Кичукова Младост'91 1:20.25, 6. Анастасия Комитова Младост'91 1:31.42

50 м бътерфлай

Момчета

C (12 г.): 2. Яни Генчев ВСИ 39.30, 4. Кристиан Ничев Младост'91 45.81, 5. Деан Анастасов Пловдив 2019 46.99

B (14 г.): 5. Никола Костадинов Пловдив 2019 30.99, 6. Йоан Иванов Младост'91 32.15, 9. Христо Перилов Спринт 33.51, 10. Виктор Павлов Пловдив 2019 34.66

A (16+ г.): 2. Деян Влахов Пловдив 2019 26.75, 4. Марио Богданов Младост'91 29.53, 7. Георги Ангелов Спринт 30.70, 9. Величко Пенков Младост'91 31.06, 10. Илия Керечиев Младост'91 32.70

Момичета

C (12 г.): 2. Любомира Попова Младост'91 34.70, 3. Александра Аливонова ВСИ 37.63

B (14 г.): 1. Мария Анастасова Пловдив 2019 32.16, 3. Живка Бонева ВСИ 32.89, 4. Рая Петрова Спринт 33.01, 5. Татяна Гилева Младост'91 33.64, 6. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 35.27, 8. Моника Китанова Спринт 35.74

A (16+ г.): 2. Яница Карлова Спринт 30.98, 3. Лилияна Георгиева Спринт 32.60

100 м бътерфлай

Момчета

C (12 г.): 1. Христо Петров Пловдив 2019 1:12.33, 2. Владислав Дерменджиев Спринт 1:16.99

B (14 г.): 3. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:09.76, 4. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:11.35, 5. Христо Перилов Спринт 1:15.16, 8. Никола Райчев Пловдив 2019 1:41.69

A (16+ г.): 2. Деян Влахов Пловдив 2019 59, 3. Илиян Вардинов Пловдив 2019 1:02.85, 4. Теодор Недков Младост'91 1:04.35, 8. Слав Тодоров Спринт 1:09.18, 9. Илиян Михайлов Пловдив 2019 1:13.16

Момичета

C (12 г.): 2. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:17.87, 3. Теодора Бахчеванска Пловдив 2019 1:26.90, 4. Александра Аливонова ВСИ 1:34.90

B (14 г.): 1. Рая Петрова Спринт 1:13.47, 2. Мария Анастасова Пловдив 2019 1:13.65, 3. Живка Бонева ВСИ 1:14.14, 5. Татяна Гилева Младост'91 1:19.97, 6. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:21.30

A (16+ г.): 1. Александра Димитрова Спринт 1:03.33

100 м Съчетано

Момчета

C (12 г.): 2. Христо Петров Пловдив 2019 1:15.46, 3. Борис Александров Пловдив 2019 1:17.29, 4. Мартин Давчев Пловдив 2019 1:17.71, 7. Мартин Попов Младост'91 1:27.11, 8. Ефе Мустафа ВСИ 1:27.13, 9. Денислав Карев ВСИ 1:27.45, 10. Мартин Грухарев Спринт 1:41.26

B (14 г.): 1. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:04.19, 3. Калоян Драгнев Пловдив 2019 1:09.42, 4. Кристиян Грозданов Младост'91 1:10.04, 5. Никола Кисов Пловдив 2019 1:13.72, 6. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:15.66, 8. Даниел Капитанов Спринт 1:21.96

A (16+ г.): 1. Иван Грабко Пловдив 2019 59.69, 2. Антон Георгиев Пловдив 2019 1:00.38, 3. Костадин Михайлов Младост'91 1:00.72, 4. Илиян Вардинов Пловдив 2019 1:01.17, 6. Явор Стефанов Спринт 1:04.34, 8. Теодор Недков Младост'91 1:05.16, 10. Слав Тодоров Спринт 1:08.13

Момичета

C (12 г.): 1. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:15.34, 2. Анита Радулова Пловдив 2019 1:15.86, 3. Анета Христозова ВСИ 1:19.70, 4. Теодора Бахчеванска Пловдив 2019 1:23.64, 7. Габриела Кирева Спринт 1:37.78, 8. Иванеса Колева Спринт 1:51.14

B (14 г.): 2. Рая Петрова Спринт 1:11.28, 4. Мария Анастасова Пловдив 2019 1:15.71, 5. Кристиана Калчева ВСИ 1:18.75, 6. Александра Личева ВСИ 1:19.09, 8. Йоана Ангарска Спринт 1:22.50

A (16+ г.): 1. Александра Димитрова Спринт 1:06.22, 4. Преслава Зокова Младост'91 1:13.52, 5. Алисия Кичукова Младост'91 1:15.15, 6. Даниела Узунова Младост'91 1:23.18