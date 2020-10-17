27 медала за пловдивското плуване от Burgas swimming open

27 медала, от които 10 златни, спечелиха досега плувците на Пловдив 2019 и ВСИ от изминалите 18 (общо 37) старта на турнира "Burgas Swimming Open 2020".

В коридорите на "Парк Арена" мъжкото плуване на Пловдив 3029 има 9 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала. Момичетата на Славяна Раденкова добавиха още 5 сребърни и 1 бронзов медал към актива.

ВСИ има 1 златен, 3 сребърни и 4 бронзови медала

Efbet - до 200 лева за спорт (18+)

Пловдив 2019

ЗЛАТНИ: Владислав Терзиев (100 м св стил 49.87, 50 м гръб 24.53),

Мирослав Терзиев (50 м гръб 32.60), Христо Петков (50 м бруст 43.08, 100 м бруст 1:34.16), Георги Колев (200 м бътерфлай 2:05.29), Деян Влахов (200 м бътерфлай 2:12.75), Георги Колев 400 м съчетано 4:40.08, Илиян Варадинов (400 м съчетано 4:53.79)

СРЕБЪРНИ: Илян Варадинов (200 м гръб 2:14.97, 4 x 50 м св стил 1:39.69, Анита Радулова (50 м гръб 10 41.19, Петя Щинова (200 м гръб 2:21.32), Лора Пехливанов (200 м гръб 2:34.55, 50 м бруст 36.25, Лора Шаранкова (50 м бруст 46.81

БРОНЗОВИ: Милослав Терзиев (100 м св стил 1:05.14), Николай Пехливанов (50 м бруст 31.11, 100 м бруст 1:08.16, Лора Пехливанова 50 м гръб 33.16

ВСИ

ЗЛАТЕН: Георги Георгиев (200 м гръб 2:07.41)

СРЕБЪРНИ: Георги Георгиев (200 м св стил 2:03.63), Кристиана Калчева (100 м бруст 1:22.05

БРОНЗОВИ: Антон Деников (200 м св стил 2:03.44), Виктор Ловчалиев (200 м гръб 2:34.19), Младен Петров (100 м бруст 1:22.08), Кристиа