Следвайте ни
Пловдив 20°
Подай сигнал Профил

27 медала за пловдивското плуване от Burgas swimming open

  • 17.10.2020 | 13:12
  • 17.10.2020 | 13:18
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/27-medala-za-plovdivskoto-pluvane-ot-burgas-swimming-open Marica.bg
  • Юлиян Ангелов
  • 332 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Свързани новини

27 медала, от които 10 златни, спечелиха досега плувците на Пловдив 2019 и ВСИ от изминалите 18 (общо 37) старта на турнира "Burgas Swimming Open 2020".

В коридорите на "Парк Арена" мъжкото плуване на Пловдив 3029 има 9 златни, 2 сребърни и 3 бронзови медала. Момичетата на Славяна Раденкова добавиха още 5 сребърни и 1 бронзов медал към актива.

ВСИ има 1 златен, 3 сребърни и 4 бронзови медала 

Efbet - до 200 лева за спорт (18+) 

Пловдив 2019
ЗЛАТНИ: Владислав Терзиев (100 м св стил 49.87, 50 м гръб 24.53), 
Мирослав Терзиев (50 м гръб 32.60), Христо Петков (50 м бруст 43.08, 100 м бруст 1:34.16), Георги Колев (200 м бътерфлай 2:05.29), Деян Влахов (200 м бътерфлай 2:12.75), Георги Колев 400 м съчетано 4:40.08, Илиян Варадинов (400 м съчетано 4:53.79)
СРЕБЪРНИ: Илян Варадинов (200 м гръб 2:14.97, 4 x 50 м св стил 1:39.69, Анита Радулова (50 м гръб 10 41.19, Петя Щинова (200 м гръб 2:21.32), Лора Пехливанов (200 м гръб 2:34.55, 50 м бруст 36.25, Лора Шаранкова (50 м бруст 46.81
БРОНЗОВИ: Милослав Терзиев (100 м св стил 1:05.14), Николай Пехливанов (50 м бруст 31.11, 100 м бруст 1:08.16, Лора Пехливанова 50 м гръб 33.16

ВСИ
ЗЛАТЕН: Георги Георгиев (200 м гръб 2:07.41)
СРЕБЪРНИ: Георги Георгиев (200 м св стил 2:03.63), Кристиана Калчева (100 м бруст 1:22.05
БРОНЗОВИ: Антон Деников (200 м св стил 2:03.44), Виктор Ловчалиев (200 м гръб 2:34.19), Младен Петров (100 м бруст 1:22.08), Кристиа

Свързани новини

плуване бургас пловдив 2019 вси
viber icon
Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

Юлиян Ангелов от юни 1992 година работи в спортния екип на вестник "Марица". Към момента и за Спорт в marica.bg.   Още

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини

Анкета

Подкрепяте ли предложението на ГЕРБ за Велико народно събрание и промени в конституцията?

Резултати