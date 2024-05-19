Общо 26 златни, 23 сребърни и 13 бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от ВСИ и Спринт от 3-ата Международна купа по плуване Сандански '24. Тимът на ВСИ е на второ място по медали с актив от 22 златни, 20 сребърни и 13 бронзови, а лидери са Пирин с общо 60 медала.

Осемгодишният Аспарух Конарски е с най-много медали от състезанието - пет златни. С четири и сребърен е съотборникът му Виктор Иванов (10 г) а Христа Гавазова (10 г) е с четири златни и бронзов медал.

Най-добри постижения дадоха Христа Гавазова (10 г), 50 м бруст - 40,21 сек., Анета Христозова (13) от ВСИ - 200 м св. стил - 2:16,32 мин и Яница Карлова (17) от Спринт на 200 м бруст - 2:31,46 мин.

Най-добри постижения по точки във възрастовите групи имат Аспарух Конарски ( - 237 точки, Виктор Иванов (10) - 870 т., Христа Гаазова (10) - 1059 т., Елия Даскалова (12) - 1307 т., Анета Христозова (13) - 1656 т. и Яница Карлова (17) - 1829 точки.

Медалистите от пловдивските клубове:

ВСИ

Златни: 50 м св. стил, 8 години: Аспарух Конарски 37.52, 100 м св. стил, 10 години: Виктор Иванов 1:09.72, 50 м гръб, 10 години: Виктор Иванов 35.99, 50 м гръб, 8 години: Аспарух Конарски 43.07, 100 м гръб, 10 години: Виктор Иванов 1:18.21, 50 м бруст, 8 години: Аспарух Конарски 49.64, 100 м бруст, 11-12 години: Стефан Клинчев 1:23.63, 200 м бруст, 11-12 години: Стефан Клинчев 2:59.21, 100 м бътерфлай, 10 години: Виктор Иванов 1:18.13, 200 м съчетано, 8 години: Аспарух Конарски 3:30.57, Момчета 4х100 м св.стил 7-8 години: ВСИ 2:58.49, 100 м св. стил, 13-14 години: Анета Христозова 1:02.46, 200 м св. стил, 13-14 години: Анета Христозова 2:16.32, 200 м св. стил, 11-12 години: Елия Даскалова 2:27.71, 400 м св. стил, 11-12 години: Елия Даскалова 5:08.98, 100 м гръб, 10 години: Христа Гавазова 1:25.24, 50 м бруст, 10 години: Христа Гавазова 40.21, 100 м бруст, 15 - 17 години: Кристиана Калчева 1:23.66

100 м бруст, 10 години: Христа Гавазова 1:31.21, 200 м бътерфлай, 15 - 17 години: Александра Лишева 2:51.35, 200 м съчетано, 13-14 години: Анета Христозова 2:36.60, 200 м съчетано, 10 години: Христа Гавазова 3:02.22

Сребърни: 50 м гръб, 13-14 години: Никола Караколев 32.81, 50 м гръб, 8 години: Георги Делитонев 47.89, 100 м гръб, 9 years Йоан Петров 1:38.49, 200 м съчетано, 13-14 години: Никола Караколев 2:40.14, Момчета, 4x50 м св. стил, 9 - 10 години: Vsi 4 2:21.93, 100 м св. стил, 11-12 години: Елия Даскалова 1:10.23, 400 м св. стил, 13-14 години: Ема Димитрова 4:49.09, 50 м гръб, 10 години: Нелия Михайлова 41.57, 100 м гръб, 10 години: Нелия Михайлова 1:30.13, 200 м гръб, 13-14 години: Ема Димитрова 2:35.89, 200 м бруст, 15 - 17 години: Кристиана Калчева 2:56.78, 50 м бътерфлай, 13-14 години: Александра Аливонова 31.26, 100 м бътерфлай, 13-14 години: Александра Аливонова 1:11.20, 100 м бътерфлай, 11-12 години: Виктория Илиева 1:19.77, 200 м съчетано, 13-14 години: Александра Аливонова 2:42.51, 200 м съчетано, 11-12 години: Елия Даскалова 2:48.34, 400 м съчетано, 15 - 17 години: Александра Лишева 5:51.56, 400 м съчетано, 13-14 години: Александра Аливонова 5:47.91, Момичета, 4 x 50 м св. стил, 13-14 години: ВСИ 1:58.97, Момичета, 4 x 50 м св. стил, 11-12 години: ВСИ 2:12.06

Бронзови: 50 м гръб, 11-12 години: Аврам Грънчарски 38.19, 50 м гръб, 9 years Йоан Петров 45.32, 200 м гръб, 13-14 години: Никола Караколев 2:34.34, 100 м бруст, 13-14 години: Божидар Проданов 1:19.13, 200 м бруст, 13-14 години: Божидар Проданов 2:50.71, 50 м бътерфлай, 10 години: Матин Киров 37.10, 200 м съчетано, 10 години: Матин Киров 3:07.56, 200 м св. стил, 13-14 години: Ема Димитрова 2:20.29, 50 м гръб, 11-12 години: Елена Станчева 38.06, 50 м гръб, 7 години: Вяра Проданова 57.84, 50 м бътерфлай, 10 години: Нелия Михайлова 40.67, 400 м съчетано, 13-14 години: Ема Димитрова 5:49.12, Момичета, 4 x 50 м св. стил, 9 - 10 години: ВСИ 2:30.90

СПРИНТ

Златни: 200 м св. стил, 15-17 години: Яница Карлова 2:13.50, 400 м св. стил, 15-17 години: Ралица Илиева 4:57.75, 200 м бруст, 15-17 години: Яница Карлова 2:41.46, 200 м съчетано, 15-17 години: Яница Карлова 2:28.89

Сребърни: 200 м св. стил, 18 години: Владимир Димитров 2:13.95, 50 м бруст, 11-12 години: Румен Кавков 39.32, 50 м св стил, 15-17 години: Яница Карлова 28.73