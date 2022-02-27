22 златни за пловдивското плуване от "Sharks Cup" в Бургас

Общо 22 златни, 21 сребърни и 19 бронзови медала спечелиха плувците от трите пловдивски клуба (Младост 91, Пловдив 2019 и ВСИ) от проведения през уикенда международен турнир "Sharks Cup" в Бургас.

В отборното класиране по медали Младост 91 е на четвърто място с 10 златни, 13 сребърни и 11 бронзови (при мъжете: 6-6-6), Пловдив 2019 е на пето място с 9-6-2 (при мъжете: 5-4-1), а ВСИ е на 12-то с 3 златни, 2 сребърни и 6 бронзови (3-2-3) медала (14-15).

С най-добри постижения при мъжете (16-17) е Симеон Станоев (Младост 91) на 50 бруст - 29.48 сек. При Мъжете над 18 г. най-добър е Матей Резашки (Младост 91) - 100 бътерфлай (55.58).

Резултатите на пловдивчани:

200 м св. стил

мъже:

А (14-15): 6. Мартин Юсев (Младост'91) 2:17.89, 17. Емир Салимов (ВСИ) 2:27.84, 22. Гюлестан Мехмедов (Младост'91) 2:32.08, 23. Маркос Маврофридис (Младост'91) 2:32.48, 29. Христо Георгиев (Пловдив 2019) 2:37.81, 35. Данаил Вулев (ВСИ) 2:40.94, 44. Михаил Кърджалийски (Младост'91) 2:50.27, 48. Раян Рангелов (Младост'91) 2:57.98

B (16-17): 10. Илиян Вардинов (Пловдив 2019) 2:05.15, 27. Кристиан Билянов (Пловдив 2019) 2:17.34, 39. Илиян Михайлов (Пловдив 2019) 2:22.76, 40. Георги Чорлев (ВСИ) 2:23.27, 42. Марио Богданов (Младост'91) 2:25.60, 44. Илия Керечиев (Младост'91) 2:26.96

200 м жени

А (14-15): 1. Теодора Ряпова (Младост'91) 2:15.80, 3. Александра Толева (Младост'91) 2:19.56, 11. Теодора Станева (Пловдив 2019) 2:30.00, 16. Александра Личева (ВСИ) 2:34.20, 21. Анан Мария Стойновска (Младост'91) 2:37.71, 24. Габриела Крачомакова (Младост'91) 2:39.91, 41. Анастасия Атанасова (Младост'91) 3:20.26

C (18+): 3. Петя Щинова (Пловдив 2019) 2:16.04

50 м гръб

А (14-15): 5. Виктор Ловчалиев (ВСИ) 31.59, 6. Кристиян Грозданов (Младост'91) 32.59, 8. Грант Авагян (Младост'91) 33.25, 11. Николай Славов (Младост'91) 34.07, 15. Мартин Гаджев (ВСИ) 35.09, 20. Виктор Павлов (Пловдив 2019) 37.41, 21. Данаил Вулев (ВСИ) 38.63, 24. Стефан Янков (Младост'91) 42.00

B (16-17): 2. Петър Петров (Пловдив 2019) 29.40

C (18+): 1. Георги Георгиев (ВСИ) 27.52, 4. Иван Манолов (Младост'91) 28.49

50 м гръб жени

А (14-15): 2. Теодора Ряпова (Младост'91) 33.10, 5. Александра Шаранкова (Пловдив 2019) 33.84, 7. Живка Бонева (ВСИ) 34.05, 21. Ивон Пехливанова (ВСИ) 40.13, 25. Мая Христова (Младост'91) 41.80

В (16-17): 21. Цветелина Начева (Младост'91) 39.14

100 м бруст

А (14-15): 1. Мирослав Терзиев (Пловдив 2019) 1:14.27, 2. Младен Петров (ВСИ) 1:16.63, 10. Валентин Роснев (ВСИ) 1:19.34, 11. Ивайло Начков (Пловдив 2019) 1:19.95, 12. Никола Карчеджиков (Пловдив 2019) 1:20.59

B (16-17): 1. Симеон Станоев (Младост'91) 1:05.97, 6. Теодор Недков (Младост'91) 1:12.71

C (18+) 3. Божидар Гьондров (Младост'91) 1:08.21, 5. Александър Грънчаров (Младост'91) 1:09.10

100 м бруст жени

А (14-15): 1. Лора Пехливанова (Пловдив 2019) 1:17.38, 3. Кристиана Калчева (ВСИ) 1:21.88, 6. Мария Анастасова (Пловдив 2019) 1:25.67, 8. Надя Рахман (Пловдив 2019) 1:28.89, 12. Дарина Тодорова (Младост'91) 1:32.11, 17. Аделина Божилова (Младост'91) 1:34.16, 19. Ивон Пехливанова (ВСИ) 1:36.66, 22. Никол Тодева (Младост'91) 1:37.85, 24. Мая Христова (Младост'91) 1:38.90, 25. Рая Тодева (Младост'91) 1:39.07

B (16-17): 3. Мария Вълчева (Младост'91) 1:17.98, 12. Габриела Петрова (Пловдив 2019) 1:30.41, 16. Анна Тонева (Пловдив 2019) 1:31.47, 18. Анастасия Комитова (Младост'91) 1:36.13

200 м бътерфлай

А (14-15): 2. Кристиан Тодоров (Пловдив 2019) 2:33.52, 6. Никола Костадинов (Пловдив 2019) 2:54.04

B (16-17): 4. Петър Петров (Пловдив 2019) 2:21.73, 5. Деян Влахов (Пловдив 2019) 2:23.50

жени:

А (14-15): 7. Таня Гилева (Младост'91) 3:05.03, 8. Кристиана Пенкова (Пловдив 2019) 3:06.77

B (16-17): 8. Габриела Стоянова (Пловдив 2019) 2:55.33

4 x 50m съчетно

мъже: 2. Младост'91 (Александър Грънчаров, Симеон Станоев, Иван Манолов, Божидар Гьондров) 1:51.16, 7. Пловдив 2019 (Антон Георгиев, Константин Сивов, Деян Влахов, Илиян Вардинов) 1:56.52

жени: 4. Младост'91 (Теодора Ряпова, Малия Вълчева, Кристиана Георгиева, Александра Толева) 2:08.73, 6. Пловдив 2019 (Петя Щинова, Лора Пехливанова, Мария Анастасова, Александра Шаранкова) 2:11.46

400 съчетано



А (14-15): 4. Алекснадра Личева (ВСИ) 6:02.92, 5. Надя Рахман (Пловдив 2019) 6:14.07

В (16-17): 6. Габриела Стоянова (ВСИ) 5:59.17

С (18+): 1. Петя Щинова (Пловдив 2019) 5:21.27

мъже:

А (14-15): 3. Младен Петров (ВСИ) 5:26.61, 6. Кристиан Тодоров (Пловдив 2019) 5:34.45, 7. Мартин Юсев (Младост'91) 5:35.70

В (16-17): 5. Илиян Вардинов (Пловдив 2019) 5:16.00, 12. Кристиан Билялов (Пловдив 2019) 5:37.59, 13. Илиян Михайлов (Пловдив 2019) 5:50.75

100 м жени

А (14-15): 5. Александра Толева (Младост'91) 1:05.14, 9. Таня Гилева (Младост'91) 1:07.30, 18. Теодора Станева (Пловдив 2019) 1:09.58, 32. Дарина Тодорова (Младост'91) 1:12.86, 34. Анан Мария Стойновска (Младост'91) 1:13.60, 37. Кристиана Пенкова (Пловдив 2019) 1:14.53, 55. Анастасия Атанасова (Младост'91) 1:32.66

В (16-17): 33. Анна Тонева (Пловдив 2019) 1:10.23, 44. Даниела Узунова (Младост'91) 1:15.62, 46. Цветелина Начева (Младост'91) 1:17.08

С (18+): 3. Кристиана Георгиева (Младост'91) 1:01.75

мъже:

А (14-15): 17. Грант Авагян (Младост'91) 1:05.40, 33. Христо Георгиев (Пловдив 2019) 1:09.32, 34. Емир Салимов (ВСИ) 1:09.36, 36. Маркос Маврофридис (Младост'91) 1:09.84, 56. Данаил Вулев (ВСИ) 1:14.26, 57. Виктор Павлов (Пловдив 2019) 1:15.14, 58. Михаил Кърджалийски (Младост'91) 1:15.47, 61. Раян Рангелов (Младост'91) 1:17.58, 69. Стефан Янков (Младост'91) 1:22.53

В (16-17): 7. Антон Георгиев (Пловдив 2019) 56.82, 36. Марио Богданов (Младост'91) 1:02.01, 55. Георги Чорлев (ВСИ) 1:05.65, 59. Илия Керечиев (Младост'91) 1:06.04, 61. Величко Пенков (Младост'91) 1:06.63

C (18+): 1. Матей Резашки (Младост'91) 53.13, 2. Иван Манолов (Младост'91) 54.04, 11. Георги Георгиев (ВСИ) 57.77, 16. Николай Илиев (Младост'91) 1:00.00, 18. Константин Сивов (Пловдив 2019) 1:02.94

50 м бруст



А (14-15): 1. Лора Пехливанова (Пловдив 2019) 35.76, 5. Мария Анастасова (Пловдив 2019) 38.59, 6. Кристиана Калчева (ВСИ) 38.61, 12. Мая Христова (Младост'91) 42.15, 15. Аделина Божилова (Младост'91) 43.76, 16. Никол Тодева (Младост'91) 44.50, 17. Рая Тодева (Младост'91) 44.52, 27. Анастасия Атанасова (Младост'91) 51.57

В (16-17): 2. Мария Вълчева (Младост'91) 35.89, 12. Анна Тонева (Пловдив 2019) 41.00, 13. Габриела Петрова (Пловдив 2019) 41.59, 17. Анастасия Комитова (Младост'91) 42.38, 20. Даниела Узунова (Младост'91) 44.20

C (18+): 1. Кристиана Георгиева (Младост'91) 37.04

мъже:

А (14-15): 1. Мирослав Терзиев (Пловдив 2019) 33.38, 6. Валентин Роснев (ВСИ) 35.20, 10. Ивайло Начков (Пловдив 2019) 36.45, 14. Мартин Гаджев (ВСИ) 40.70, 16. Раян Рангелов (Младост'91) 42.93, 19. Михаил Кърджалийски (Младост'91) 46.70

B (16-17): 1. Симеон Станоев (Младост'91) 29.48, 4. Деян Влахов (Пловдив 2019) 32.15, 7. Теодор Недков (Младост'91) 33.30, 15. Георги Чорлев (ВСИ) 39.13

C.

2. Божидар Гьондров (Младост'91) 29.87, 6. Александър Грънчаров (Младост'91) 30.90, 8. Константин Сивов (Пловдив 2019) 33.46, 11. Николай Илиев (Младост'91) 33.99

800 м



А (14-15): 5. Александра Шаранкова (Пловдив 2019) 10:35.17, 9. Надя Рахман (Пловдив 2019) 11:14.32, 11. Кристиана (Пенкова (Пловдив 2019) 11:19.36, 12. Габриела Карачомакова (Младост'91) 11:35.18

В (16-17): 9. Габриела Стоянова (Пловдив 2019) 10:56.87

4 по 40 св. стил

жени: 3. Младост'91 (Мария Вълчева, Александра Толева, Тоедора Ряпова, Кристиана Георгиева) 1:55.43, 13. Пловдив 2019 (Петя Щинова, Лора Пехливанова, Анна Тонева, Алексндра Шаранкова) 2:01.72

мъже: 3. Младост'91 (Матей Резашки, Божидар Гьондров, Александър Грънчаров, Иван Манолов) 1:39.26, 9. Пловдив 2019 (Деян Влахов, Илиян Вардинов, Петър Петров, Константин Сивов) 1:45.21

50 м св. стил



А (14-15): 22. Гюлестан Мехмедов (Младост'91) 31.28, 35. Данаил Вулев (ВСИ) 33.17, 38. Михаил Кърджалийски (Младост'91) 33.47

В (16-17): 12. Марио Богданов (Младост'91) 26.92, 33. Илия Керечиев (Младост'91) 29.37, 39. Георги Чорлев (ВСИ) 29.81, 40. Величко Пенков (Младост'91) 29.83

С (18+): 13. Николай Илиев (Младост'91) 26.39, 17. Константин Сивов (Пловдив 2019) 27.01, 20. Александър Грънчаров (Младост'91) 28.57

А (14-15): 18. Дарина Тодорова (Младост'91) 33.13, 28. Ивон Пехливанова (ВСИ) 34.07, 32. Рая Тодева (Младост'91) 35.29, 36. Габриела Крачомакова (Младост'91) 35.85, 42. Анастасия Атанасова (Младост'91) 42.95

В (16-17): 15. Анна Тонева (Пловдив 2019) 30.72, 33. Даниела Узунова (Младост'91) 32.55, 35. Цветелина Начева (Младост'91) 33.34, 40. Анастасия Комитова (Младост'91) 35.64

С (18+): 1. Кристиана Георгиева (Младост'91) 28.66

200 м гръб



А (14-15): 2. Кристиян Грозданов (Младост'91) 2:27.02, 3. Виктор Ловчалиев (ВСИ) 2:27.53, 4. Николай Славов (Младост'91) 2:35.00, 14. Емир Салимов (ВСИ) 2:45.29, 18. Виктор Павлов (Пловдив 2019) 2:55.52

В (16-17): 4. Антон Георгиев (Пловдив 2019) 2:17.31, 6. Илиян Вардинов (Пловдив 2019) 2:17.84

C (18+): 1. Георги Георгиев (ВСИ) 2:08.77, DNS Матей Резашки (Младост'91)

200 м гръб



А (14-15): 2. Теодора Ряпова (Младост'91) 2:32.24, 4. Лора Пехливанова (Пловдив 2019) 2:38.81, 9. Александра Шаранкова08 (Пловдив 2019) 2:44.89, 14. Александра Личева (ВСИ) 2:51.32, 15. Анан Мария Стойновска (Младост'91) 2:55.15

С (18+): 2. Петя Щинова (Пловдив 2019) 2:30.59

100 м бътерфлай



А (14-15): 5. Кристиан Тодоров (Пловдив 2019) 1:06.74, 6. Никола Карчеджиков (Пловдив 2019) 1:09.97, 10. Никола Костадинов (Пловдив 2019) 1:12.60, 13. Грант Авагян (Младост'91) 1:15.70

В (16-17): 6. Деян Влахов (Пловдив 2019) 1:01.02

C (18+): 1. Матей Резашки (Младост'91) 55.58, 2. Иван Манолов (Младост'91) 55.72

100 м бътерфлай



А (14-15): 3. Живка Бонева (ВСИ) 1:13.74, 5. Мария Анастасова (Пловдив 2019) 1:14.91, 9. Таня Гилева (Младост'91) 1:17.19, 10. Теодора Станева (Пловдив 2019) 1:20.40, 11. Кристиана Пенкова (Пловдив 2019) 1:25.78

200 м съчетано

А (14-15): 1. Мирослав Терзиев (Пловдив 2019) 2:24.65, 8. Валентин Роснев (ВСИ) 2:41.38, 10. Христо Георгиев (Пловдив 2019) 2:57.14

B (16-17): 1. Антон Георгиев (Пловдив 2019) 2:16.25, 2. Петър Петров (Пловдив 2019) 2:19.29, 3. Симеон Станоев (Младост'91) 2:20.50

С (18+): 3. Божидар Гьондров (Младост'91) 2:19.39



А (14-15): 2. Александра Толева (Младост'91) 2:39.77, 5. Надя Рахман (Пловдив 2019) 2:45.73, 7. Кристиана Калчева (ВСИ) 2:46.95, 15. Дарина Тодорова (Младост'91) 3:00.49

В (16-17): 2. Мария Вълчева (Младост'91) 2:32.02, 11. Габриела Петрова (Пловдив 2019) 3:02.76

1500 м св. стил

А (14-15): 3. Мартин Юсев (Младост'91) 19:02.82, 4. Мартин Петров (ВСИ) 19:06.05, 7. Гюлестан Мехмедов (Младост'91) 21:42.30, 8. Ивайло Начков (Пловдив 2019) 21:46.38

В (16-17): 3. Илиян Вардинов (Пловдив 2019) 17:25.03, 7. Кристиян Билянов (Пловдив 2019) 19:14.80, 9. Илиян Михайлов (Пловдив 2019) 20:27.43

100 м гръб



А (14-15): 2. Теодора Ряпова (Младост'91) 1:11.35, 5. Александра Толева (Младост'91) 1:14.87, 7. Александра Шаранкова (Пловдив 2019) 1:15.54, 8. Живка Бонева (ВСИ) 1:15.68, 22. Ивон Пехливанова (ВСИ) 1:27.41, 26. Мая Христова (Младост'91) 1:31.45

С (18+): 2. Петя Щинова (Пловдив 2019) 1:10.68



А (14-15): 2. Виктор Ловчалиев (ВСИ) 1:09.03, 3. Кристиян Грозданов (Младост'91) 1:09.35, 4. Николай Славов (Младост'91) 1:12.17, 11. Никола Костадинов (Пловдив 2019) 1:17.21, 12. Мартин Гаджев (ВСИ) 1:19.08, 16. Виктор Павлов (Пловдив 2019) 1:24.65, DSQ Кристиан Тодоров (Пловдив 2019) 1:13.33

В (16-17): 5. Антон Георгиев (Пловдив 2019) 1:04.24, 17. Кристиан Билянов (Пловдив 2019) 1:12.75, DNS Илиян Вардинов (Пловдив 2019)

C (18+): 1. Георги Георгиев (ВСИ) 59.00

400 м св. стил



А (14-15): 14. Кристиана Пенкова (Пловдив 2019) 5:34.76, 15. Анан Мария Стойновска (Младост'91) 5:37.41, 17. Габриела Крачомакова (Младост'91) 5:39.16

В (16-17): 12. Габриела Стоянова (Пловдив 2019) 5:18.42

мъже:

А (14-15): 5. Мартин Юсев (Младост'91) 4:50.22, 7. Младен Петров (ВСИ) 4:52.37, 13. Николай Славов (Младост'91) 5:06.97, 16. Емир Салимов (ВСИ) 5:10.58, 20. Гюлестан Мехмедов (Младост'91) 5:21.36

В (16-17): 28. Илиян Михайлов (Пловдив 2019)

50 м бътерфлай



А (14-15): 4. Живка Бонева (ВСИ) 32.41, 7. Таня Гилева (Младост'91) 32.80, 15. Теодора Станева (Пловдив 2019) 35.43, DNS Никол Тодева (Младост'91)

В (16-17): 18. Цветелина Начева (Младост'91) 34.58, 21. Даниела Узунова (Младост'91) 35.99

С (18+): 2. Кристиана Георгиева (Младост'91) 30.68

мъже:

А (14-15)

7. Никола Карчеджиков (Пловдив 2019) 31.21, 9. Виктор Ловчалиев (ВСИ) 31.27, 11. Кристиян Грозданов (Младост'91) 31.70, 14. Грант Авагян (Младост'91) 32.02, 15. Никола Костадинов (Пловдив 2019) 32.16, 17. Христо Георгиев (Пловдив 2019) 33.41, 21. Маркос Маврофридис (Младост'91) 34.28

В.

12. Марио Богданов (Младост'91) 29.17, 26. Величко Пенков (Младост'91) 31.89, 28. Илия Керечиев (Младост'91) 32.29

С (18+)

1. Иван Манолов (Младост'91) 25.60, 9. Николай Илиев (Младост'91) 30.51, DNS Александър Грънчаров (Младост'91)

200 м бруст

жени:

А (14-15)

1. Лора Пехливанова (Пловдив 2019) 2:47.14, 3. Кристиана Калчева (ВСИ) 2:55.77, 7. Мария Анастасова (Пловдив 2019) 3:09.01, 8. Надя Рахман (Пловдив 2019) 3:09.65, 17. Никол Тодева (Младост'91) 3:29.08, 18. Аделина Божилова (Младост'91) 3:29.18, 19. Рая Тодева (Младост'91) 3:32.06

B (16-17)

1. Мария Вълчева (Младост'91) 2:45.37, 12. Габриела Петрова (Пловдив 2019) 3:17.51, 14. Анастасия Комитова (Младост'91) 3:24.91

мъже:

А (14-15)

1. Мирослав Терзиев (Пловдив 2019) 2:39.81, 3. Валентин Роснев (ВСИ) 2:50.07, 7. Ивайло Начков (Пловдив 2019) 2:58.99, 10. Мартин Гаджев (ВСИ) 3:06.49

В.

1. Симеон Станоев (Младост'91) 2:27.26, 2. Петър Петров (Пловдив 2019) 2:35.21, 5. Теодор Недков (Младост'91) 2:39.34, 6. Деян Влахов (Пловдив 2019) 2:40.03

С (18+)

2. Матей Резашки (Младост'91) 2:25.31, 4. Божидар Гьондров (Младост'91) 2:32.30

4 по 50 св. стил

смесена:

10. Пловдив 2019 (Петър Петров, Петя Щинова, Илиян вардинов, Анна Тонева) 1:51.62, DSQ Младост'91 (Иван Манолов, Мария Вълчева, Кристиана Георгиева, Матей Резашки) 1:45.09