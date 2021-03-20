22 златни и по 30 сребърни и бронзови медала спечелиха плувците от четирите пловдивски клуба Младост91, Пловдив 2019, ВСИ и Спринт от ранната сесия на плувния турнир „Младост“ на 25-метров басейн в Пловдив.

Резултатите на пловдивските плувци:

200 м св стил

момчета: C (11 г.) - 1. Мартин Ясенов Младост'91 2:23.25, 2. Николай Славов Младост'91 2:25.39, 6. Владислав Дерменджиев Спринт 2:41.77, 7. Боян Тончев Пловдив 2019 2:55.96, 9. Маркос Маврофридис Младост'91 2:57.92, 10. Алекс Стоянов Пловдив 2019 2:58.28, 13. Яни Генчев ВСИ 3:26.47

B (13 г.) - 1. Явор Стефанов Спринт 2:11.57, 2. Кристиян Билянов Пловдив 2019 2:21.45, 5. Радослав Димитров Пловдив 2019 2:24.54, 8. Илия Керчев Младост'91 2:28.78, 9. Илиян Михайлов Пловдив 2019 2:31.96, 12. Кристиян Тодоров Спринт 2:46.35, 14. Иван Панайотов Младост'91 3:00.85

A (17 г.) - 3. Антон Георгиев Пловдив 2019 2:05.78, 12. Николай Кръстев Пловдив 2019 2:28.18

момичета: С (11 г.) - 2. Александра Толева Младост'91 2:28.16, 3. Александра Личева ВСИ 2:33.22, 4. Теодора Станева Пловдив 2019 2:38.32, 5. Любомира Попова Младост'91 2:49.71, 6. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 2:55.71, 7. Габриела Карачомакова Младост'91 2:58.12, 9. Никол Николова Младост'91 3:00.34, 10. Аделина Божилова Младост'91 3:10.83, 12. Десислава Чувалова Пловдив 2019 3:27.73, 13. Анастасия Атанасова Пловдив 2019 3:30.79, 14. Габриела Кирилова Младост'91 3:31.87 44.47 54.51 58.17 54.72

B (13 г.) - 1. Мадлен Рогачева Младост'91 2:13.87, 2. Ива Сендова Младост'91 2:31.38, 5. Александра Щаранкова Пловдив 2019 2:35.23, 7. Анна Мария Стойковска Пловдив 2019 2:37.62, 12. Мария- Нели Сандали Младост'91 3:12.33

A (17 г.) - 1. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:13.11, 2. Полина Ряпова Младост'91 2:15.49, 3. Габриела Стоянова Пловдив 2019 2:29.13, 4. Божидара Илчева Младост'91 2:33.00

100 м гръб

момчета: С (11 г.) - 2. Денислав Узунов Пловдив 2019 1:14.67, 5. Ивелин Василев ВСИ 1:22.80, 7. Атанас Ангарски Спринт 1:24.73, 8. Гюлестан Мехмедов Спринт 1:27.43, 9. Ивайло Мерджанов Пловдив 2019 1:27.57, 10. Денисбав Карев ВСИ 1:32.53, 12. Кирил Кисов ВСИ 1:42.33, 13. Ростислав Петков ВСИ 1:44.92, 14. Милослав Ташев ВСИ 1:45.20, Никола Пашов ВСИ 1:41.03-дискв., Георги Калпаков Спринт 2:11.79-дискв., Никола Костадинов Пловдив 2019 1:16.17-днс

B (13 г.) - 3. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:11.71, 4. Теодор Недков Младост'91 1:12.66, 5. Александър Хрисдтов Младост'91 1:15.19

A (17 г.) - 1. Георги Георгиев ВСИ 58.93, 2. Илиян Вардинов Пловдив 2019 1:03.38, 4. Петър Петров Пловдив 2019 1:05.06

момичета: С (11 г.) - 2. Тереза Боом Пловдив 2019 1:14.37, 4. Анита Радулова Пловдив 2019 1:19.40, 5. Надя Рахман Пловдив 2019 1:20.87, 6. Татяна Гилева Младост'91 1:22.20, 7. Мария Атанасова Пловдив 2019 1:24.32, 8. Габриела Ряпова Младост'91 1:25.78, 9. Иван Пехливанова ВСИ 1:30.61, 10. Елица Дончева Спринт 1:35.29, Анастасия Панайотова Младост'91 1:36.21-дискв.

B (13 г.) - 1. Теодора Ряпова Младост'91 1:12.39, 4. Йоанна Стоева Спринт 1:17.47

A (17 г.) - 1. Тонита Анастасова Спринт 1:15.42

100 м бътерфлай

момчета: C (11 г.) - 1. Кристиян Тодоров Пловдив 2019 1:13.41, 3. Грант Авагян Младост'91 1:21.04, 4. Христо Перилов Спринт 1:21.17, 5. Христо Георгиев Пловдив 2019 1:23.36, 7. Владислав Дерменджиев Спринт 1:25.22

A (17 г.) - 1. Ивана Манолов Младост'91 56.54, Деян Влахов Пловдив 2019 1:01.36

момичета: C (11 г.) - 1. Живка Бонева ВСИ 1:21.42, 2. Теодора Станева Пловдив 2019 1:22.27, 5. Анита Радулова Пловдив 2019 1:30.75, 6. Кристиана Пенкова Пловдив 2019 1:36.61

B (13 г.) - 1. Виктория Христева Пловдив 2019 1:15.62

A (17 г.) - 1. Габриела Стоянова Пловдив 2019 1:16.62

100 м бруст

момчета: C (11 г.) - 1. Валентин Роснев ВСИ 1:23.09, 3. Даниел Самоковарев Спринт 1:38.55, 5. Боян Тончев Пловдив 2019 1:45.26

B (13 г.) - 1. Теодор Недков Младост'91 1:16.53, 2. Явор Стефанов Спринт 1:18.17, 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:18.90, 4. Младен Петров ВСИ 1:20.39, 5. Никола Карчеджиков Пловдив 2019 1:21.00, 6. Радослав Димитров Пловдив 2019 1:21.47, 8. Божидар Бичев Младост'91 1:28.59,9. Ивайло Начков Пловдив 2019 1:31.24, Милко Панчев Спринт 1:31.73-дискв.

A (17 г.) - 1. Симеон Станоев Младост'91 1:06.37, 2. Николай Пехливанов Пловдив 2019 1:07.31, 3. Костадин Михайлов Младост'91 1:08.71, 5. Петър Петров Пловдив 2019 1:13.39

момичета: C (11 г.) - 1. Кристиана Калчева ВСИ 1:20.34, 2. Тереза Боом Пловдив 2019 1:23.14, 3. Надя Рахман Пловдив 2019 1:27.99, 4. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:36.10, 5.Габриела Ряпова Младост'91 1:37.30, 7. Аделина Божилова Младост'91 1:43.26, 8. Наталия Славилова Спринт 1:48.26, 9. Миа Смаркалева Пловдив 2019 1:54.24, 10. Елица Дончева Спринт 1:54.52, 11. Габриела Кирилова Младост'91 1:55.94

B (13 г.) - 1. Лора Пехливанова Пловдив 2019 1:17.96, 6. Анастасия Комитова Младост'91 1:32.37, 7. Йоанна Ангарска Спринт 1:38.16, Мария-Нели Сандали Младост'91 53.66-дискв.

A (17 г.) - 1. Преслава Зокова Младост'91 1:14.46, 3. Алисия Кичукова Младост'91 1:19.63, 4. Габриела Петрова Пловдив 2019 1:28.26, 5. Анна Тонева Пловдив 2019 1:30.41

50 м св. стил

момчета: C (11 г.) - 2. Мартин Юсев Младост'91 30.45, 6. Христо Георгиев Пловдив 2019 32.80, 7. Маркос Маврофридис Младост33.52, 8. Виктора Павлов Пловдив 2019 33.59, 9. Атанас Ангарски Спринт 33.89, 10. Гюлестан Мехмедов Спринт 34.07, 13. Мартин Гаджев ВСИ 34.76, 14. Кристиян Башков Пловдив 2019 34.84, 15. Алекс Стоянов Пловдив 2019 35.69, 16. Михаил Кърджалийски Младост'91 36.76, 17. Ивайло Мерджанов Пловдив 2019 36.77, 19. Георги Калпаков Спринт 36.84, 22. Даниел Самоковарев Спринт 38.84, 23. Денислав Карев ВСИ 38.89, 24. Стефан Янков Младост'91 39.03,25. Яни Генчев ВСИ 41.02, 28. Томислав Терзиев Пловдив 2019 42.98, 29. Никола Пашов ВСИ 44.33, 30. Кирил Кисов ВСИ 46.02, 31. Мирослав Ташев 10 ВСИ 47.75, 32. Ростислав Петков ВСИ 50.33, 33. Димитър Костов ВСИ 50.95

B (13 г.) - 1. Марио Богданов Младост'91 26.42, 5. Даниел Дочев Младост'91 29.63, 6. Илия Керчев Младост'91 29.95, 8. Кристиян Билянов Пловдив 2019 30.48, 9. Кристиян Грозданов Младост'91 30.84, 11. Димитър Руменлиев Спринт 31.66, 14. Йоан Иванов Младост'91 32.65, 17. Кристиян Тодоров Спринт 34.66, 18. Кирил Пелов Спринт 35.04, 19. Петър Христозов ВСИ 36.10, 20. Раян Рангелов Младост'91 37.00, 21. Денислав Узунов Спринт 37.41, 23. Занаил Вулев ВСИ 42.01, 24. Емир Салимов ВСИ 43.97

A (17 г.) - 1. Иван Манолов Младост'91 24.35, 3. Костадин Михайлов Младост'91 25.72, 6. Константин Сивов Пловдив 2019 26.57, 8. Веселин Кузмов Спринт 26.94, 9. Иван Пачев Пловдив 2019 27.23, 12. Константин Велев Пловдив 2019 27.77, 15. Александър Славов Младост'91 28.25, 6. Величко Пенков Младост'91 29.53, 18. Иван Карачанов ВСИ 33.52

момичета: С (11г.) - 2. Александра Личева ВСИ 32.48, 5. Теодора Бахчеванска Пловдив 2019 36.50, 7. Криста Петрова ВСИ 37.42, 8. Иван Пехливанова ВСИ 37.44, 9. Никол Николова Младост'91 37.65, 14. Силвия Гарти Пловдив 2019 39.50, 15. Десислава Чувалова Пловдив 2019 42.62, 16. Арастасия Атанасова Пловдив 2019 44.09 140, 17. Александра Чорбаджийска ВСИ 46.27 121

B (13 г.) - 1. Виктория Христева Пловдив 2019 30.38, 2. Теодора Ряпова Младост'91 30.40, 4. Ива Сендова Младост'91 32.17, 5. Дарина Тодорова Младост'91 32.73, 10. Анна-Мария Николова Младост'91 34.70, 13. Рая Тодева Младост'91 36.37, 14. Йоанна Ангарска Спринт 36.63, 15. Никол Тодева Младост'91 37.59, 17. Габриела Въткова Пловдив 2019 38.10, 19. КАтрин Христозова Спринт 43.32,21. Eлизебат Дервишева Пловдив 2019 48.43, Мадлен Одаджиева Младост'91 38.37-дискв.

A (17 г.) - 1. Полина Ряпова Младост'91 28.47, 3. Анна Тонева Пловдив 2019 31.24, 4. Даниела Узунова Младост'91 31.61, 5. Божидара Илчева Младост'91 31.67