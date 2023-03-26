Пореден фурор за пловдивските клубове "Пловдив 2019" и "ВСИ" на турнира по плуване "Цветница 23". На 50-метровия басейн в София пловдивчани спечелиха 16 златни, 14 сребърни и 9 бронзови медала.

Селекцията на Славяна Раденкова, макар и само от 12 човека, успя да спечели 9 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала, отредили трето място на клуба по медали. На четвърто остана тимът на "ВСИ", воден от Мила Мелева, който има в акитав си 7 златни, 10 сребърни и 7 бронзови отличия

12-годишният Христо Петков (Пловдив 2019) има в актива си 4 златни медала - 50 св.стил, 50 гръб, 50 бътерфлай и 200 съчетано. наборката му Андреа Геогиева (ВСИ), оказваща се една от най-добрите гърбистки за възрастта си, също има 4 отличия - 2 златни (50 и 100 гръб, ) и 2 сребърни (100 св стил и 200 гръб) медала.

МЕДАЛИТЕ НА ПЛОВДИВСКИТЕ ПЛУВЦИ:

Пловдив 2019

Златни

50 м св.стил, 11-12 г: Христо Петков 28.01

50 м гръб, 11-12 г: Христо Петков 33.66

200 м гръб, 15-17 г: Кристиан Грозданов 2:20.68

50м бруст, 11-12 г: Мартин Давчев 37.45

200м бруст, 11-12 г: Мартин Давчев 3:03.31

50 м бътерфлай, 11-12 г: Христо Петков 29.97

200 м съчетано, 11-12 г: Христо Петков 2:35.53

100 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 1:13.36

200 м съчетано, 13-14 г: Анита Радулова 2:42.91

Сребърни

50 м бътерфлай, 11-12 г: Мартин Давчев 31.59

100 м бътерфлай, 13-14 г: Ивалин Райков 1:20.85

50 м св.стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 30.26

200 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 2:33.72

Бронзови

100 м бътерфлай, 13-14 г: Тодор Манджуков 1:25.43

200м бруст, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:59.33

ВСИ

Златни

100 м гръб, 11-12 г: Никола Караколев 1:15.56

200 м гръб, 11-12 г: Никола Караколев 2:40.67

50 м гръб, 11-12 г: Андреа Георгиева 35.06

50 м гръб, 9-10 г: Христа Гавазова 42.66

28. 100 м гръб, 11-12 г: Андреа Георгиева 1:16.57

200 м гръб, 11-12 г: Ема Димитрова 2:42.80

200м бруст, 13-14 г: Кристиана Калчева 2:57.20

Сребърни

50 м гръб, 11-12 г: Никола Караколев 34.47

50 м гръб, 9-10 г: Виктор Иванов 38.46

200 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 2:24.42

200м бруст, 13-14 г: Валентин Роснев 2:52.22

100 м св.стил, 11-12 г: Андреа Георгиева 1:07.16

200 м св.стил, 11-12 г: Ема Димитрова 2:30.24

100 м гръб, 11-12 г: Ема Димитрова 1:17.30

200 м гръб, 11-12 г: Андреа Георгиева 2:48.81

50м бруст, 9-10 г: Христа Гавазова 47.39

100 м бътерфлай, 11-12 г: Александра Аливонова 1:22.53

Бронзови

100 м св.стил, 9-10 г: Аврам Грънчарски 1:15.81

50 м гръб, 15-17 г: Виктор Ловчалиев 30.41

50м бруст, 13-14 г: Валентин Роснев 35.36

100м бруст, 13-14 г: Валентин Роснев 1:22.38

200 м съчетано, 9-10 г: Аврам Грънчарски 3:02.23

100м бруст, 13-14 г: Кристиана Калчева 1:23.43

100м бруст, 11-12 г: Александра Аливонова 1:31.41