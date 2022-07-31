15 титли за Пловдив от Националното по плуване във Варна

Общо 15 титли, 17 сребърни и13 бронзови медала спечелиха плувците от пловдивските клубове на завършилото Национално първенство за момчета и момичета във Варна. Като добавка към отличното представяне, в актива на Спринт има и един подобрен национален рекорд - 4 x 200 м св стил (при момичетата 15-15 години).

Осем титли има в актива на Спринт (пет на Александра Димитрова 50, 100 и 200 гръб, 50 и 100 бътерфлай) С два златни медала е Лилияна Георгиева (400 и 800 св. стил).

Младост 91 има 4 титли (Симеон Станоев - 50 и 100 бруст, Теодора Ряпова 100 гръб и Мария Вълчева 100 бруст).

Пловдив 2019 е с три златни -Мирослав терзиев (100 и 100 бруст) и Иван Грабко (200 бруст).

ВСИ приключиха с един бронзов медал на Виктор Ловчалиев на 100 гръб.

Резултатите на пловдивчани:

Момчета, 50 м св стил

13-14 години: 51. Мартин Гаджев ВСИ 29.60, 57. Алекс Стоянов Пловдив 2019 29.87, 59. Милко Панчев Спринт 29.88, 68. Гюлестан Мехмедов Младост'91 30.31, 91. Христо Перилов Спринт 31.44

15-17 години: 74. Кристиан Билянов Пловдив 2019 29.27

Момичета, 50 м св стил

13-14 години: 14. Александра Толева Младост'91 29.91, 17. Александра Шаранкова Пловдив 2019 30.15, 21. Виктория Христева Пловдив 2019 30.59, 27. Ралица Илиева Спринт 31.03, 32. Татяна Гилева Младост'91 31.32, 65. Силвия Гарти Пловдив 2019 32.84, 66. Лада Донец Пловдив 2019 32.85, 69. Дарина Тодорова Младост'91 32.97

15-17 години: 5. Тиана Темелкова Спринт 28.14, 13. Полина Ряпова Младост'91 29.11, 20. Лиляна Георгиева Спринт 29.67, 41. Анна Тонева Пловдив 2019 30.69

Момчета, 400 м съчетано

13-14 години: 6. Мартин Юсев Младост'91 5:14.11, DNS Калоян Драгнев Пловдив 2019

15-17 години: 10. Илиян Вардинов Пловдив 2019 4:54.72, 11. Явор Стефанов Спринт 4:59.01, 15. Слав Тодоров Спринт 5:17.16, 20. Кристиан Билянов Пловдив 2019 5:31.82

Момичета, 400 м съчетано

13-14 години: 2. Рая Петрова Спринт 5:29.35, 7. Александра Лишева ВСИ 5:57.32

15-17 години: 3. Яница Карлова Спринт 5:12.08

Момчета, 200 м бруст

13-14 години: 1. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:38.00, 5. Младен Петров ВСИ 2:41.32, 15. Ивайло Начков Пловдив 2019 2:53.57, 18. Мартин Гаджев ВСИ 2:55.58, DNS Никола Кисьов Пловдив 2019

15-17 години: 1. Иван Грабко Пловдив 2019 2:23.21, 2. Симеон Станоев Младост'91 2:25.38, 7. Костадин Михайлов Младост'91 2:31.62, 14. Петър Петров Пловдив 2019 2:35.78, 15. Теодор Недков Младост'91 2:38.32

Момичета, 200 м бруст

13-14 години: 5. Лора Пехливанова Пловдив 2019 2:50.33, 6. Кристиана Калчева ВСИ 2:51.17, 8. Лада Донец Пловдив 2019 2:58.49, 19. Надя Рахман Пловдив 2019 3:09.98, 34. Габриела Карачомакова Младост'91 3:29.39, 36. Аделина Божилова Младост'91 3:34.93

15-17 години: 2. Мария Вълчева Младост'91 2:40.98, 6. Преслава Зокова Младост'91 2:50.30, 7. Алисия Кичукова Младост'91 2:50.43

Момчета, 100 м бътерфлай

13-14 години: 5. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 1:03.97, 19. Грант Авагян Младост'91 1:10.17, 22. Никола Костадинов Пловдив 2019 1:12.13

15-17 години: 8. Деян Влахов Пловдив 2019 1:00.18, 25. Владимир Димитров Спринт 1:04.78

Момичета, 100 м бътерфлай

13-14 години: 11. Живка Бонева ВСИ 1:11.96, 14. Мария Анастасова Пловдив 2019 1:14.49, 21. Виктория Христева Пловдив 2019 1:18.63, 31. Моника Китанова Спринт 1:24.52

15-17 години: 1. Александра Димитрова Спринт 1:02.58

Момчета, 4 x 100 м св стил

13-14 години: 10. Пловдив 2019 1 (Мирослав Терзиев, Никола Костадинов, Кристиан Тодоров, Калоян Драгнев) 4:10.10, 11. Младост'91 1 (Кристиян Грозданов, Николай Славов, Грант Авагян, Мартин Юсев) 4:12.16, 12. ВСИ 1 (Виктор Ловчалиев, Емир Салимов, Боян Йорданов, Младен Петров) 4:13.62

15-17 години: 7. Пловдив 2019 2 (Илиян Вардинов, Петър Петров, Деян Влахов, Иван Грабко) 3:45.57

Момичета, 800 м св стил

13-14 години: 2. Ралица Илиева Спринт 9:50.50, 16. Ива Сендова Младост'91 10:47.24, 20. Теодора Станева Пловдив 2019 10:50.87

15-17 години: 1. Лиляна Георгиева Спринт 9:20.23, 10. Алисия Кичукова Младост'91 10:08.24

Момичета, 50 м бруст

13-14 години: 2. Тереза Боом Пловдив 2019 36.20, 3. Лора Пехливанова Пловдив 2019 36.39, 6. Рая Петрова Спринт 37.67, 10. Лада Донец Пловдив 2019 38.31, 13. Кристиана Калчева ВСИ 38.73, 14. Мария Анастасова Пловдив 2019 38.82, 30. Мая Христова Младост'91 41.64, 35. Дарина Тодорова Младост'91 42.63, 44. Ивон Пехливанова ВСИ 43.79, 47. Аделина Божилова Младост'91 45.12

15-17 години: 2. Мария Вълчева Младост'91 35.01, 4. Яница Карлова Спринт 35.28, 5. Преслава Зокова Младост'91 35.52

Момчета, 50 м бруст

13-14 години: 3. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 33.78, 9. Виктор Ловчалиев ВСИ 34.78, 9. Младен Петров ВСИ 34.78, 15. Никола Кисьов Пловдив 2019 35.92, 19. Ивайло Начков Пловдив 2019 36.02, 23. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 36.44, 39. Мартин Гаджев ВСИ 40.31

15-17 години: 1. Симеон Станоев Младост'91 29.91, 4. Иван Грабко Пловдив 2019 30.99, 12. Костадин Михайлов Младост'91 32.01, 25. Теодор Недков Младост'91 33.50, 25. Деян Влахов Пловдив 2019 33.50, 29. Явор Стефанов Спринт 33.63, 40. Слав Тодоров Спринт 35.89

Момичета, 100 м св стил

13-14 години: 13. Ралица Илиева Спринт 1:06.26, 18. Виктория Христева Пловдив 2019 1:08.11, 25. Татяна Гилева Младост'91 1:09.18, 29. Теодора Станева Пловдив 2019 1:09.61, 30. Ива Сендова Младост'91 1:09.84, 56. Силвия Гарти Пловдив 2019 1:13.76, 62. Габриела Карачомакова Младост'91 1:13.98, 79. Ивон Пехливанова ВСИ 1:17.94

15-17 години: 13. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:02.88, 14. Полина Ряпова Младост'91 1:02.97, 40. Анна Тонева Пловдив 2019 1:08.51

Момчета, 100 м св стил

13-14 години: 18. Мартин Юсев Младост'91 1:01.92, 25. Боян Йорданов ВСИ 1:03.06, 33. Грант Авагян Младост'91 1:03.79, 40. Николай СлавовМладост'91 1:04.33, 61. Емир Салимов ВСИ 1:07.02, 65. Милко Панчев Спринт 1:07.41 , 67. Алекс Стоянов Пловдив 2019 1:07.77, 71. Гюлестан Мехмедов Младост'91 1:08.01

15-17 години: 36. Владимир Димитров Спринт 58.19

Момичета, 100 м гръб

13-14 години: 1. Теодора Ряпова Младост'91 1:09.27, 5. Тереза Боом Пловдив 2019 1:11.43, 19. Александра Шаранкова Пловдив 2019 1:17.92, 23. Кристиана Калчева ВСИ 1:19.25, 27. Александра Лишева ВСИ 1:20.18, 30. Надя Рахман Пловдив 2019 1:20.94, 35. Мая Христова Младост'91 1:21.57, 41. Дарина Тодорова Младост'91 1:22.38, 48. Силвия Гарти Пловдив 2019 1:25.87

15-17 години: 1. Александра Димитрова Спринт 1:05.76, 5. Яна Кръстева Пловдив 2019 1:11.17

Момчета, 100 м гръб

13-14 години: 3. Виктор Ловчалиев ВСИ 1:06.70, 5. Кристиян Грозданов Младост'91 1:08.21, 19. Николай Славов Младост'91 1:14.11, 24. Емир Салимов ВСИ 1:15.08, 30. Спринт 1:15.99, 31. Мартин Гаджев ВСИ 1:16.09, 34. Боян Йорданов ВСИ 1:16.58, 40. Милко Панчев Спринт 1:19.31

Момичета, 200 м съчетано

13-14 години: 3. Рая Петрова Спринт 2:33.7, 9. Александра Толева Младост'91 2:40.91, 13. Живка Бонева ВСИ 2:42.84, 20. Мария Анастасова Пловдив 2019 2:49.81, 22. Теодора Станева Пловдив 2019 2:50.90, 25. Надя Рахман Пловдив 2019 2:52.97

15-17 години: 2. Мария Вълчева Младост'91 2:30.54, 4. Яница Карлова Спринт 2:33.76

Момчета, 200 м съчетано

13-14 години: 5. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 2:26.94, 9. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:30.49, 11. Младен Петров ВСИ 2:32.42, 22. Никола Кисьов Пловдив 2019 2:39.54, 30. Никола Костадинов Пловдив 2019 2:44.64

15-17 години: 3. Иван Грабко Пловдив 2019 2:12.94, 6. Костадин Михайлов Младост'91 2:16.41, 8. Явор Стефанов Спринт 2:17.93, 12. Петър Петров Пловдив 2019 2:20.69, 19. Деян Влахов Пловдив 2019 2:22.77, 29. Слав Тодоров Спринт 2:27.44, 30. Теодор Недков Младост'91 2:28.20, 35. Симеон Станоев Младост'91 2:29.60

Момичета, 4 x 100 м св стил

13-14 години: 4. Младост'91 1 (Александра Толева, Ива Сендова, Татяна Гилева, Теодора Ряпова) 4:23.52, 7. Пловдив 2019 1 (Тереза Боом, Виктория Христева, Лора Пехливанова, Александра Шаранкова) 4:28.24

15-17 години: 2. Спринт 2 (Александра Димитрова, Яница Карлова, Лиляна Георгиева, Тиана Темелкова) 4:06.13, 9. Младост'91 2 (Полина Ряпова, Алисия Кичукова, Преслава Зокова, Мария Вълчева) 4:25.25

Момчета, 1500 м св стил

13-14 години: 2. Калоян Драгнев Пловдив 2019 17:54.86, 5. Мартин Юсев Младост'91 18:21.85

15-17 години: 10. Илиян Вардинов Пловдив 2019 17:33.52, 20. Кристиан Билянов Пловдив 2019 19:23.63

Момичета, 50 м гръб

13-14 години: 2. Теодора Ряпова Младост'91 32.59, 3. Тереза Боом Пловдив 2019 32.72, 8. Живка Бонева ВСИ 34.38, 19. Александра Шаранкова Пловдив 2019 35.86, 20. Теодора Станева Пловдив 2019 36.07, 23. Виктория Христева Пловдив 2019 36.43, 27. Мая Христова Младост'91 37.16, 32. Моника Китанова Спринт 37.33, 36. Дарина Тодорова Младост'91 38.24, 53. Ивон Пехливанова ВСИ 41.46

15-17 години: 1. Александра Димитрова Спринт 30.46, 9. Яна Кръстева Пловдив 2019 34.09, 22. Полина Ряпова Младост'91 36.71, 37. Анна Тонева Пловдив 2019 39.89

Момчета, 50 м гръб

13-14 години: 4. Виктор Ловчалиев ВСИ 31.03, 9. Кристиян Грозданов Младост'91 31.65, 13. Грант Авагян Младост'91 32.48, 14. Боян Йорданов ВСИ 33.14, 18. Николай СлавовМладост'91 33.62, 21. Калоян Драгнев Пловдив 2019 33.98, 30. Милко Панчев Спринт 35.29, 31. Емир Салимов ВСИ 35.34, 32. Спринт 35.40

15-17 години: 11. Петър Петров Пловдив 2019 29.77, 41. Кристиан Билянов Пловдив 2019 33.92

Момичета, 200 м св стил

13-14 години: 2. Теодора Ряпова Младост'91 2:15.29, 6. Александра Толева Младост'91 2:20.79, 9. Ралица Илиева Спринт 2:21.53, 20. Татяна Гилева Младост'91 2:26.8, 22. Александра Шаранкова Пловдив 2019 2:27.76, 29. Ива Сендова Младост'91 2:31.14, 41. Александра Лишева ВСИ 2:34.32

15-17 години: 2. Тиана Темелкова Спринт 2:10.24, 8. Лиляна Георгиева Спринт 2:12.14, 15. Полина Ряпова Младост'91 2:17.11

Момчета, 200 м св стил

13-14 години: 9. Мартин Юсев Младост'91 2:13.98, 49. Боян Йорданов ВСИ 2:26.21, 61. Гюлестан Мехмедов Младост'91 2:28.89, 64. Алекс Стоянов Пловдив 2019 2:29.53

15-17 години: 15. Явор Стефанов Спринт 2:02.62, 37. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:09.05, 42. Слав Тодоров Спринт 2:11.47

Момичета, 100 м бруст

13-14 години: 2. Лора Пехливанова Пловдив 2019 1:17.72, 8. Лада Донец Пловдив 2019 1:21.82, 9. Тереза Боом Пловдив 2019 1:21.95, 10. Кристиана Калчева ВСИ 1:22.66, 11. Рая Петрова Спринт 1:23.73, 17. Мария Анастасова Пловдив 2019 1:25.71, 35. Мая Христова Младост'91 1:33.21, 37. Аделина Божилова Младост'91 1:33.53, 45. Габриела Карачомакова Младост'91 1:37.36, 47. Ивон Пехливанова ВСИ 1:37.68

15-17 години: 1. Мария Вълчева Младост'91 1:15.15, 5. Яница Карлова Спринт 1:18.18, 7. Преслава Зокова Младост'91 1:18.38, 12. Алисия Кичукова Младост'91 1:22.72, 28. Анна Тонева Пловдив 2019 1:30.91

Момчета, 100 м бруст

13-14 години: 1. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 1:12.89, 4. Младен Петров ВСИ 1:15.60, 7. Никола Кисьов Пловдив 2019 1:16.10, 18. Ивайло Начков Пловдив 2019 1:18.98, 29. Мартин Гаджев ВСИ 1:23.42

15-17 години: 1. Симеон Станоев Младост'91 1:04.82, 3. Иван Грабко Пловдив 2019 1:06.69, 10. Костадин Михайлов Младост'91 1:10.98, 22. Теодор Недков Младост'91 1:13.40

Момичета, 200 м бътерфлай

13-14 години: 5. Живка Бонева ВСИ 2:47.54, 12. Александра Лишева ВСИ 3:02.58

Момчета, 200 м бътерфлай

13-14 години: 2. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 2:25.14, 8. Калоян Драгнев Пловдив 2019 2:44.57, 13. Христо Перилов Спринт 2:54.77, 14. Никола Костадинов Пловдив 2019 2:55.15, 15. Ивайло Начков Пловдив 2019 2:57.43

15-17 години: 7. Деян Влахов Пловдив 2019 2:17.99, 9. Петър Петров Пловдив 2019 2:20.90

Момичета, 4 x 100 м съчетано

13-14 години: 3. Пловдив 2019 1 (Тереза Боом, Мария Анастасова, Лора Пехливанова, Александра Шаранкова) 4:50.14, 6. Младост'91 1 (Теодора Ряпова, Татяна Гилева, Александра Толева, Ива Сендова) 5:01.07, 10. ВСИ 1 (Александра Лишева, Живка Бонева,Кристиана Калчева, Ивон Пехливанова) 5:14.06

15-17 години: 2. Спринт 2 (Тиана Темелкова, Александра Димитрова, Яница Карлова, Лиляна Георгиева) 4:34.93, 11. Младост'91 2 (Полина Ряпова, Мария Вълчева, Преслава Зокова, Алисия Кичукова) 5:00.01

Момчета, 4 x 100 м съчетано

13-14 години: 3. Пловдив 2019 1 (Мирослав Терзиев, Кристиан Тодоров, Никола Кисьов Калоян Драгнев) 4:32.42, 9. ВСИ 1 (Емир Салимов, Виктор Ловчалиев, Младен Петров, Боян Йорданов) 4:43.35, 11. Младост'91 1 (Кристиян Грозданов, Грант Авагян, Николай Славов, Мартин Юсев) 4:46.55 375

15-17 години: 5. Пловдив 2019 2 (Петър Петров, Деян Влахов, Иван Грабко Илиян Вардинов) 4:05.90

Момчета, 50 м бътерфлай

13-14 години: 9. Кристиан Тодоров Пловдив 2019 29.91, 11. Кристиян Грозданов Младост'91 29.97, 22. Грант Авагян Младост'91 30.81, 25. Калоян Драгнев Пловдив 2019 31.00, 31. Никола Костадинов Пловдив 2019 31.30, 53. Никола Кисьов Пловдив 2019 33.40, 59. Христо Перилов Спринт 33.98, sick Виктор Ловчалиев ВСИ

15-17 години: 16. Иван Грабко Пловдив 2019 27.33, 26. Деян Влахов Пловдив 2019 27.86, 46. Петър Петров Пловдив 2019 28.85, 58. Теодор Недков Младост'91 29.73

Момичета, 50 м бътерфлай

13-14 години: 11. Тереза Боом Пловдив 2019 31.76, 14. Мария Анастасова Пловдив 2019 32.08, 23. Живка Бонева ВСИ 33.03, 28. Татяна Гилева Младост'91 33.38, 34. Виктория Христева Пловдив 2019 34.34, 44. Надя Рахман Пловдив 2019 35.59, 53. Моника Китанова Спринт 36.96

15-17 години: 1. Александра Димитрова Спринт 28.69, 35. Лиляна Георгиева Спринт 33.70, 42. Анна Тонева Пловдив 2019 34.29

Момчета, 400 м св стил

13-14 години: 4. Мартин Юсев Младост'91 4:36.85, 7. Мирослав Терзиев Пловдив 2019 4:39.73, 47. Алекс Стоянов Пловдив 2019 5:18.49, 52. Гюлестан Мехмедов Младост'91 5:24.64

15-17 години: 15. Явор Стефанов Спринт 4:24.23, 20. Владимир Димитров Спринт 4:26.79, 27. Костадин Михайлов Младост'91 4:32.34, 32. Слав Тодоров Спринт 4:38.46, 39. Кристиан Билянов Пловдив 2019 4:45.54

Момичета, 400 м св стил

13-14 години: 4. Ралица Илиева Спринт 4:50.78, 9. Александра Толева Младост'91 5:00.81, 15. Теодора Станева Пловдив 2019 5:15.39, 16. Ива Сендова Младост'91 5:15.53, 19. Рая Петрова Спринт 5:17.77, 25. Лада Донец Пловдив 2019 5:22.54, 44. Габриела Карачомакова Младост'91 5:34.57, DNS Александра Шаранкова Пловдив 2019

15-17 години: 1. Лиляна Георгиева Спринт 4:33.10, 2. Тиана Темелкова Спринт 4:34.83, 14. Алисия Кичукова Младост'91 4:53.36

Момчета, 200 м гръб

13-14 години: 3. Кристиян Грозданов Младост'91 2:27.57, 6. Николай Славов Младост'91 2:30.76, 15. Емир Салимов ВСИ 2:38.56, 16. Спринт 2:39.88, DSQ Никола Костадинов Пловдив 2019, sick Виктор Ловчалиев ВСИ

15-17 години: 4. Илиян Вардинов Пловдив 2019 2:15.86

Момичета, 200 м гръб

13-14 години: 2. Теодора Ряпова Младост'91 2:29.94, 13. Кристиана Калчева ВСИ 2:46.44, 20. Александра Лишева ВСИ 2:50.74, sick Лора Пехливанова Пловдив 2019

15-17 години: 1. Александра Димитрова Спринт 2:24.22, 3. Яна Кръстева Пловдив 2019 2:32.65, 8. Яница Карлова Спринт 2:35.12

Момчета, 4 x 200 м св стил

13-14 години: 5. Пловдив 2019 1 (Мирослав Терзиев, Кристиан Тодоров, Никола Костадинов, Калоян Драгнев) 9:06.82, 9. Младост'91 1 (Кристиян Грозданов, Грант Авагян, Николай Славов, Мартин Юсев) 9:15.78, 14. ВСИ 1 (Младен Петров, Емир Салимов, Мартин Гаджев, Боян Йорданов) 9:32.60,

15-17 години: 4. Пловдив 2019 2 (Иван Грабко, Деян Влахов, Петър Петров, Илиян Вардинов) 8:18.83

Момичета, 4 x 200 м св стил

13-14 години: 3. Младост'91 1 (Александра Толева, Ива Сендова, Татяна Гилева, Теодора Ряпова) 9:32.62, 8. Пловдив 2019 1 (Тереза Боом, Теодора Станева, Мария Анастасова, Лада Донец) 10:07.96, 14. ВСИ 1 (Живка Бонева, Кристиана Калчева, Ивон Пехливанова, Александра Лишева) 10:53.67

15-17 години: 1. Спринт 2 (Александра Димитрова, Яница Карлова, Лиляна Георгиева, Тиана Темелкова) 8:48.47 РЕКОРД, DSQ Младост'91 2 (Полина Ряпова, Преслава Зокова, Алисия Кичукова, Мария Вълчева)