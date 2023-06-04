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142 медала (51 златни) за пловдивското плуване от турнир "Младост 23"

  • 14:07, 04.06.2023
  • 14:15, 04.06.2023
    • https://www.marica.bg/sport/talanti/142-medala-51-zlatni-za-plovdivskoto-pluvane-ot-turnir-mladost-23 Marica.bg
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Пловдив 2019 е най-добре представилият се клуб на проведения през уикенда турнир по плуване "Младост 23" на басейна до Спортното. Селекцията на Славяна Раденкова спечели общо 50 медала (18 златни, 22 сребърни и 10 бронзов и). Общо 341 състезатели от 27 клуба от страната плуваха в турнира.

Втори по медали е тимът на ВСИ (18 златни, 13 сребърни и 13 бронзови), на трето място е домакинът Младост 91 (10 златни, 13 сребърни и 18 бронзови медала). Четвъртият пловдивски тим - Спринт, макар и в камерен състав (20 състезатели), приключи пети по медали - 5 златни и 2 бронзови. 

По 200 лева за най-добри постижения при мъжете и жените получиха Мирослав Терзиев (Пловдив 2019) и Тиана Темелкова (Спринт). Почетната листа за постижения допълват Костадин Михайлов (Младост 91) и Илиян Вардинов (Пловдив 2019) при мъжете и Рая Петрова (Младост 91) и Яница Карлова (Спринт) при жените.

МЕДАЛИСТИТЕ ОТ ПЛОВДИВСКИТЕ КЛУБОВЕ:

МЛАДОСТ'91

Златни: 50 м св. стил, 15-17 г.:  Костадин Михайлов 24.47, 100 м св. стил, 15-17 г.:  Костадин Михайлов 53.60, 200 м св. стил, 13-14 г.:  Мартин Юсев 2:03.93, 100 м гръб, 13-14 г.:  Мартин Юсев 1:02.72, 50 м бруст, 15-17 г.:  Теодор Недков 31.44, 100 м бруст, 15-17 г.:  Костадин Михайлов 1:06.09, 100 м съчетано, 15-17 г.:  Костадин Михайлов 59.89, 100 м съчетано, 13-14 г.:  Мартин Юсев 1:06.91, 200 м св. стил, 13-14 г.:  Александра Толева 2:15.26, 50 м бруст, 13-14 г.:  Александра Толева 36.49

Сребърни: 100 м св. стил, 13-14 г.:  Мартин Юсев 58.02, 200 м св. стил, 15-17 г.:  Костадин Михайлов 1:58.48, 200 м св. стил, 13-14 г.:  Николай Славов 2:08.68, 50 м бруст, 13-14 г.:  Николай Славов 34.62 100 м бруст, 15-17 г.:  Теодор Недков 1:08.45, 50 м бътерфлай, 13-14 г.:  Грант Авагян 29.47, 50 м св. стил, 15-17 г.:  Теодора Ряпова 28.53, 100 м св. стил, 15-17 г.:  Теодора Ряпова 1:01.77, 200 м св. стил, 15-17 г.:  Рая Петрова 2:12.20, 50 м гръб, 15-17 г.:  Теодора Ряпова 32.49, 100 м гръб, 15-17 г.:  Мая Христова 1:14.22, 50 м бътерфлай, 13-14 г.:  Любомира Попова 32.04, 100 м бътерфлай, 13-14 г.:  Любомира Попова 1:13.47

Бронзови: 50 м св. стил, 13-14 г.:  Николай Славов 26.75, 50 м св. стил, 11-12 г.:  Мартин Попов 30.86, 200 м св. стил, 11-12 г.:  Мартин Попов 2:23.57, 50 м гръб, 13-14 г.:  Грант Авагян 30.29, 100 м гръб, 13-14 г.:  Грант Авагян 1:05.79, 100 м гръб, 9-10 г.:  Михаил Генов 1:32.48, 50 м бруст, 15-17 г.:  Йоан Иванов 33.39, 100 м бруст, 15-17 г.:  Йоан Иванов 1:12.94, 100 м бруст, 11-12 г.:  Ефе Мустафа 1:27.41, 50 м бътерфлай, 13-14 г.:  Мартин Юсев 29.51, 100 м бътерфлай, 13-14 г.:  Грант Авагян 1:09.40, 100 м бътерфлай, 11-12 г.:  Мартин Попов 1:16.47, 100 м съчетано, 15-17 г.:  Теодор Недков 1:02.83, 50 м св. стил, 13-14 г.:  Татяна Гилева 29.72, 100 м св. стил, 13-14 г.:  Татяна Гилева 1:05.20 200 м св. стил, 15-17 г.:  Теодора Ряпова 2:15.88, 50 м гръб, 13-14 г.:  Габриела Ряпова 33.91, 100 м бруст, 13-14 г.:  Аделина Божилова 1:26.41

ПЛОВДИВ 2019

Златни: 100 м св. стил, 11-12 г.:  Мартин Давчев 1:03.65, 200 м св. стил, 15-17 г.:  Мирослав Терзиев 1:56.91, 200 м св. стил, 11-12 г.:  Мартин Давчев 2:18.84, 50 м бруст, 9-10 г.:  Виктор Гаджев 41.29, 100 м бруст, 9-10 г.:  Виктор Гаджев 1:32.01, 50 м бътерфлай, 11-12 г.:  Христо Петков 28.75, 100 м бътерфлай, 15-17 г.:  Илиян Вардинов 1:00.06, 100 м бътерфлай, 13-14 г.:  Кристиан Тодоров 1:02.30, 100 м бътерфлай, 11-12 г.:  Христо Петков 1:03.88, 100 м съчетано, 11-12 г.:  Христо Петков 1:08.19, 50 м св. стил, 9-10 г.:  Антония Митева 35.80, 100 м св. стил, 13-14 г.:  Лора Шаранкова 1:03.24, 100 м св. стил, 9-10 г.:  Антония Митева 1:18.53, 200 м св. стил, 9-10 г.:  Антония Митева 2:54.45, 100 м гръб, 15-17 г.:  Александра Шаранкова 1:12.39, 50 м бътерфлай, 11-12 г.:  Боряна Янева 32.74, 50 м бътерфлай, 9-10 г.:  Вида Тодорова 41.18, 100 м бътерфлай, 9-10 г.:  Вида Тодорова 1:39.25

Сребърни: 50 м св. стил, 11-12 г.:  Михаил Тарнаров 29.89, 100 м св. стил, 15-17 г.:  Петър Петров 55.49, 100 м св. стил, 11-12 г.:  Борис Александров 1:08.15, 50 м гръб, 15-17 г.:  Петър Петров 28.20, 100 м гръб, 15-17 г.:  Петър Петров 1:00.79, 50 м бруст, 11-12 г.:  Михаил Тарнаров 38.46, 50 м бътерфлай, 15-17 г.:  Кристиан Грозданов 27.91, 100 м съчетано, 15-17 г.:  Илиян Вардинов 59.99, 100 м съчетано, 11-12 г.:  Мартин Давчев 1:11.05, 100 м съчетано, 9-10 г.:  Виктор Гаджев 1:25.45, 50 м св. стил, 13-14 г.:  Лора Шаранкова 28.57, 100 м св. стил, 9-10 г.:  Алис Манзилзжиян 1:21.54, 200 м св. стил, 13-14 г.:  Анита Радулова 2:18.49, 200 м св. стил, 9-10 г.:  Магдалена Бурова 3:06.42, 50 м гръб, 13-14 г.:  Анита Радулова 32.94, 100 м гръб, 13-14 г.:  Анита Радулова 1:10.27, 100 м гръб, 9-10 г.:  Магдалена Бурова 1:31.75, 50 м бруст, 15-17 г.:  Лада Донец 34.98, 50 м бруст, 13-14 г.:  Лора Шаранкова 36.74, 100 м бруст, 15-17 г.:  Лада Донец 1:18.22, 50 м бътерфлай, 9-10 г.:  Деа Касабова 56.56, 100 м бътерфлай, 11-12 г.:  Боряна Янева 1:22.32

Бронзови:  100 м св. стил, 9-10 г.:  Мартин Качулев 1:17.37, 200 м св. стил, 9-10 г.:  Мартин Качулев 2:45.55, 100 м гръб, 15-17 г.:  Илиян Вардинов 1:00.84, 100 м бруст, 13-14 г.:  Ивелин Райков 1:22.15 100 м бътерфлай, 15-17 г.:  Кристиан Грозданов 1:03.99, 100 м св. стил, 9-10 г.:  Магдалена Бурова 1:24.72, 50 м гръб, 9-10 г.:  Алис Манзилзжиян 44.77, 100 м гръб, 9-10 г.:  Алис Манзилзжиян 1:32.77 50 м бътерфлай, 13-14 г.:  Теодора Бахчеванска 33.03, 100 м бътерфлай, 13-14 г.:  Теодора Бахчеванска 1:17.37

СПРИНТ

Златни: 50 м св. стил, 15-17 г.:  Тиана Темелкова 27.52, 100 м св. стил, 15-17 г.:  Тиана Темелкова 59.95, 200 м св. стил, 15-17 г.:  Тиана Темелкова 2:08.01, 50 м бруст, 15-17 г.:  Яница Карлова 34.31 100 м бруст, 15-17 г.:  Яница Карлова 1:15.92

Бронзови:  200 м св. стил, 15-17 г.:  Слав Тодоров 2:03.68, 100 м гръб, 15-17 г.:  Моника Китанова 1:14.61

ВСИ

Златни: 100 м гръб, 9-10 г.:  Аврам  Грънчарски 1:22.03, 50 м бруст, 13-14 г.:  Валентин Роснев 33.96, 100 м бруст, 13-14 г.:  Валентин Роснев 1:15.06, 50 м бътерфлай, 9-10 г.:  Виктор Иванов 36.94, 100 м бътерфлай, 9-10 г.:  Виктор Иванов 1:24.59, 50 м св. стил, 11-12 г.:  Андреа Георгиева 30.87, 100 м св. стил, 11-12 г.:  Андреа Георгиева 1:06.39, 200 м св. стил, 11-12 г.:  Анета Христозова 2:24.26, 50 м гръб, 11-12 г.:  Андреа Георгиева 34.55, 50 м гръб, 9-10 г.:  Нелия Михайлова 43.45, 100 м гръб, 11-12 г.:  Ема Димитрова 1:14.24, 100 м гръб, 9-10 г.:  Христа Гавазова 1:28.63, 1450 м бруст, 9-10 г.:  Христа Гавазова 46.56, 100 м бруст, 11-12 г.:  Анета Христозова 1:22.15, 100 м бруст, 9-10 г.:  Христа Гавазова 1:40.70, 50 м бътерфлай, 13-14 г.:  Живка Бонева 30.04, 100 м бътерфлай, 13-14 г.:  Живка Бонева 1:08.77, 100 м бътерфлай, 11-12 г.:  Александра Аливонова 1:15.65

Сребърни: 50 м гръб, 11-12 г.:  Никола Караколев 33.10, 50 м гръб, 9-10 г.:  Аврам  Грънчарски 39.27, 100 м гръб, 11-12 г.:  Никола Караколев 1:11.85, 100 м гръб, 9-10 г.:  Димитър Колев 1:29.21, 100 м съчетано, 13-14 г.:  Ивелин Василев 1:07.98, 50 м св. стил, 9-10 г.:  Никол Христозова 38.76, 200 м св. стил, 11-12 г.:  Ема Димитрова 2:25.84, 50 м гръб, 9-10 г.:  Никол Христозова 43.59, 50 м бруст, 11-12 г.: Виктория Илиева 43.07, 50 м бруст, 9-10 г.:  Никол Христозова 50.28, 100 м бруст, 13-14 г.:  Кристиана Калчева 1:23.59, 100 м бруст, 9-10 г.:  Виктория Чакърова 1:55.02, 50 м бътерфлай, 11-12 г.:  Александра Аливонова 33.10

Бронзови: 50 м св. стил, 9-10 г.:  Виктор Иванов 33.72, 50 м гръб, 9-10 г.:  Димитър Колев 41.06, 100 м гръб, 11-12 г.:  Димитър Назъмов 1:18.91, 50 м бруст, 9-10 г.:  Нико Пападоров 46.74, 100 м бруст, 9-10 г.:  Нико Пападоров 1:40.34, 50 м бътерфлай, 9-10 г.:  Мартин Киров 39.26, 100 м съчетано, 9-10 г.:  Аврам  Грънчарски 1:25.61, 50 м св. стил, 9-10 г.:  Нелия Михайлова 39.18, 100 м св. стил, 11-12 г.:  Елия Даскалова 1:15.32, 50 м гръб, 11-12 г.:  Елена Станчева 42.00, 100 м гръб, 13-14 г.:  Кристиана Калчева 1:13.98, 50 м бруст, 9-10 г.:  Виктория Чакърова 50.37, 100 м бруст, 11-12 г.:  Виктория Илиева 1:33.72

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плуване турнир младост 23 пловдив 2019 младост 91 вси спринт
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За автора

Юлиян Ангелов

Юлиян Ангелов

Журналист - екип "Спорт"

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