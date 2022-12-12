14 медала за пловдивската борба от "Освобождение" в Плевен
- 00:22, 12.12.2022
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Общо14 пловдивчани бяха сред 127-те деца, които спориха за медалите на турнира по класическа борба „Освобождение“ в Плевен. Състезанието бе за деца, момичета и момчета, кадети и кадетки, юноши и девойки. Имаше представители от 5 държави - Гърция, Молдова, Македония, Румъния и Украйна.
Клуб "Атлетик" имаше 5 борци в състезанието, а от "Локомотив" Пловдив на тепиха излязоха 9. Нашите момчета спечелиха 4 сребърни и 3 бронзови медала
Класирането на пловдивските състезатели:
кат. 35 кг - ДЕЦА: 3. Ивайло Джамов "Атлетик" Пловдив, 10. Борислав Думков "Локомотив" Пловдив
кат. 42 кг - ДЕЦА: 2. Емилян Шишеков "Локомотив" Пловдив, 3. Иван Лебанов "Локомотив" Пловдив
кат. 38 кг - МОМЧЕТА: 2. Крис Благоев "Локомотив" Пловдив
кат. 48 кг - МОМЧЕТА: 4. Георги Кондаков "Локомотив" Пловдив
кат. 52 кг - МОМЧЕТА: 7 Стоян Зебеков "Атлетик" Пловдив, 10. Камен Раданов "Локомотив" Пловдив, 12. Теодор Иванов "Локомотив" Пловдив
кат. 75 кг - МОМЧЕТА: 4. Кристиян-Александър Николов "Локомотив" Пловдив
кат. 63 кг - ЮНОШИ: 2. Христо Нямов "Атлетик" Пловдив
кат. 67 кг - ЮНОШИ: 2. Александър Димитров "Атлетик" Пловдив
кат. 72 кг - ЮНОШИ: 3. Йордан Арнаудов "Локомотив" Пловдив
кат. 77 кг - ЮНОШИ: 5. Венци Бамбов "Атлетик" Пловдив
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