13 титли за амфибиите на ВСИ от плувен турнир "Русалка"

13 златни медала, 15 сребърни и 10 бронзови влязоха в актива на пловдивските клубове след традиционния детски турнир "Русалка" в Стара Загора. Общо 320 плувци участваха в надпреварата, която се организира за 11-и път от местния клуб "Траяна". Турнирът бе за три възрастови групи – от родени 2014/2015 до 2012 г. Всеки плувец има право на четири индивидуални старта плюс щафети.

Малките амфибии на ВСИ направиха поредното си отлично състезание и приключиха с 13 златни, 11 сребърни и 10 бронзови медала. Разкошно се представи Виктор Иванов, който доплува за три златни (50 св. стил, бруст и бътерфлай) и един сребърен медал.

В актива на Пловдив 2019 има четири бронзови медала.

Спринт и Младост'91 този път не спечелиха медал.

Медалистите от Пловдив:

ВСИ

Златни:

50 м Св. стил, 11 г.: Елия Даскалова 12 33.27

50 м Гръб, 11 г.: Даниела Петрова 12 38.34

50 м Гръб, 8-9 г.: Христа Гавазова 14 41.38

Жени: 4 x 50 м Св. стил ВСИ 2:16.40

50 м Св. стил, 8-9 г.: Виктор Иванов 14 34.43

50 м Гръб, 11 г.: Стефан Клинчев 12 37.57

50 м Гръб, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 38.83

50 м Гръб, 8-9 г.: Мартин Киров 14 41.83

100 м Гръб, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 1:24.09

50 м Бруст, 8-9 г.: Виктор Иванов 14 49.56

50 м Бътерфлай, 8-9 г.: Виктор Иванов 14 38.00

100 м Бътерфлай, 11 г.: Денис Искренов 12 1:22.87

1000 м Съчетано, 11 г.: Денис Искренов 12 1:20.20

Сребърни:

Св. стил, 8-9 г.: Христа Гавазова 14 36.08

Гръб, 11 г.: Елия Даскалова 12 38.65

100 м Гръб, 11 г.: Даниела Петрова 12 1:23.45

50 м Бруст, 11 г.: Даниела Петрова 12 43.59

50 м Бруст, 8-9 г.: Христа Гавазова 14 46.94

1000 м Съчетано, 11 г.: Елия Даскалова 12 1:22.23

50 м Св. стил, 8-9 г.: Мартин Киров 14 35.54

50 м Бруст, 11 г.: Стефан Клинчев 12 41.56

100 м Бруст, 11 г.: Стефан Клинчев 12 1:30.44

200 м Бруст, 11 г.: Стефан Клинчев 12 3:11.10

Мъже: 4 x 50 м Св. стил ВСИ 2:13.85

Бронзови:

100 м Св. стил, 11 г.: Елия Даскалова 12 1:14.57

100 м Бруст, 11 г.: Даниела Петрова 12 1:35.71

100 м Св. стил, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 1:14.07

200 м Св. стил, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 2:39.72

50 м Гръб, 10 г.: Димитър Колев 13 40.34

100 м Гръб, 10 г.: Димитър Колев 13 1:30.11

50 м Бруст, 11 г.: Денис Искренов 12 41.97

50 м Бруст, 8-9 г.: Мартин Киров 14 50.72

200 м Бруст, 11 г.: Денис Искренов 12 3:13.87

50 м Бътерфлай, 8-9 г.: Мартин Киров 14 42.64

Пловдив 2019

Сребърни

100 м Бътерфлай, 10 г.: Антония Митева 13 1:49.81

50 м Гръб, 10 г.: Матвей Кузенко 13 40.31

100 м Гръб, 10 г.: Матвей Кузенко 13 1:28.28

50 м Бруст, 10 г.: Виктор Гаджев 13 43.66