13 титли за амфибиите на ВСИ от плувен турнир "Русалка"
- 16:49, 12.03.2023
- 16:53, 12.03.2023
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13 златни медала, 15 сребърни и 10 бронзови влязоха в актива на пловдивските клубове след традиционния детски турнир "Русалка" в Стара Загора. Общо 320 плувци участваха в надпреварата, която се организира за 11-и път от местния клуб "Траяна". Турнирът бе за три възрастови групи – от родени 2014/2015 до 2012 г. Всеки плувец има право на четири индивидуални старта плюс щафети.
Малките амфибии на ВСИ направиха поредното си отлично състезание и приключиха с 13 златни, 11 сребърни и 10 бронзови медала. Разкошно се представи Виктор Иванов, който доплува за три златни (50 св. стил, бруст и бътерфлай) и един сребърен медал.
В актива на Пловдив 2019 има четири бронзови медала.
Спринт и Младост'91 този път не спечелиха медал.
Медалистите от Пловдив:
ВСИ
Златни:
50 м Св. стил, 11 г.: Елия Даскалова 12 33.27
50 м Гръб, 11 г.: Даниела Петрова 12 38.34
50 м Гръб, 8-9 г.: Христа Гавазова 14 41.38
Жени: 4 x 50 м Св. стил ВСИ 2:16.40
50 м Св. стил, 8-9 г.: Виктор Иванов 14 34.43
50 м Гръб, 11 г.: Стефан Клинчев 12 37.57
50 м Гръб, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 38.83
50 м Гръб, 8-9 г.: Мартин Киров 14 41.83
100 м Гръб, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 1:24.09
50 м Бруст, 8-9 г.: Виктор Иванов 14 49.56
50 м Бътерфлай, 8-9 г.: Виктор Иванов 14 38.00
100 м Бътерфлай, 11 г.: Денис Искренов 12 1:22.87
1000 м Съчетано, 11 г.: Денис Искренов 12 1:20.20
Сребърни:
Св. стил, 8-9 г.: Христа Гавазова 14 36.08
Гръб, 11 г.: Елия Даскалова 12 38.65
100 м Гръб, 11 г.: Даниела Петрова 12 1:23.45
50 м Бруст, 11 г.: Даниела Петрова 12 43.59
50 м Бруст, 8-9 г.: Христа Гавазова 14 46.94
1000 м Съчетано, 11 г.: Елия Даскалова 12 1:22.23
50 м Св. стил, 8-9 г.: Мартин Киров 14 35.54
50 м Бруст, 11 г.: Стефан Клинчев 12 41.56
100 м Бруст, 11 г.: Стефан Клинчев 12 1:30.44
200 м Бруст, 11 г.: Стефан Клинчев 12 3:11.10
Мъже: 4 x 50 м Св. стил ВСИ 2:13.85
Бронзови:
100 м Св. стил, 11 г.: Елия Даскалова 12 1:14.57
100 м Бруст, 11 г.: Даниела Петрова 12 1:35.71
100 м Св. стил, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 1:14.07
200 м Св. стил, 10 г.: Аврам Грънчарски 13 2:39.72
50 м Гръб, 10 г.: Димитър Колев 13 40.34
100 м Гръб, 10 г.: Димитър Колев 13 1:30.11
50 м Бруст, 11 г.: Денис Искренов 12 41.97
50 м Бруст, 8-9 г.: Мартин Киров 14 50.72
200 м Бруст, 11 г.: Денис Искренов 12 3:13.87
50 м Бътерфлай, 8-9 г.: Мартин Киров 14 42.64
Пловдив 2019
Сребърни
100 м Бътерфлай, 10 г.: Антония Митева 13 1:49.81
50 м Гръб, 10 г.: Матвей Кузенко 13 40.31
100 м Гръб, 10 г.: Матвей Кузенко 13 1:28.28
50 м Бруст, 10 г.: Виктор Гаджев 13 43.66
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