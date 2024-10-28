123 медала за пловдивското плуване от "Смели делфини"

Плувците от пловдивските клубове Пловдив 2019 и Младост 91 спечелиха умопомрачителните 123 медала от четвъртия международен турнир “Смели Делфини”, който се проведе на басейн “Младост” през уикенда. Участничката в “Игри на волята” Бонева е бивша състезателка на Славяна Раденкова, награди призьорите в надпреварата.

Домакините от Пловдив 2019 записаха в актива си 43 златни, 26 сребърни и 25 бронзови медала. На сметката на другия пловдивски клуб са 7 златни, 10 сребърни и 12 бронзови медала.

В турнира участие взеха 252 състезатели от 21 клуба в страната. Учудващо нямаше представители на другите два пловдивски клуба - ВСИ и Спринт.

Медалистите от пловдивските клубове:

МЛАДОСТ'91

Златни: 100 м св. стил, 12 г: Давид Стоевски 1:11.20, 200 м св. стил, 12 г: Давид Стоевски 2:37.22, 50 м бруст, 13-14 г: Стефан Стоев 36.68, 100 м бруст, 13-14 г: Стефан Стоев 1:22.81, 200 м бруст, 13-14 г: Стефан Стоев 2:58.47, 200 м св. стил, 13-14 г: Любомира Попова 2:19.13, 50 м гръб, 13-14 г: Габриела Ряпова 32.36

Сребърни: 100 м гръб, 11 г: Калоян Георгиев 1:24.21, 200 м гръб, 11 г: Калоян Георгиев 2:52.18, 50 м бруст, 13-14 г: Мартин Глухарев 42.06, 200 м бътерфлай, 12 г: Давид Стоевски 3:16.46, 200 м бътерфлай, 11 г: Михаил Генов 3:21.14, 200 м съчетано, 12 г: Христо Сивов 3:03.41, 50 м св. стил, 13-14 г: Любомира Попова 29.46, 100 м гръб, 13-14 г: Габриела Ряпова 1:10.74, 100 м бътерфлай, 13-14 г: Любомира Попова 1:12.88, 100 м съчетано, 13-14 г: Любомира Попова 1:13.31

Бронзови: 100 м св. стил, 12 г: Даниел Матев 1:13.84, 200 м св. стил, 12 г: Даниел Матев 2:43.16, 100 м гръб, 13-14 г: Ростислав Петков 1:22.89, 50 м бруст, 12 г: Христо Сивов 44.85, 50 м бруст, 11 г: Атанас Даскалов 56.68, 100 м бруст, 12 г: Ангел Бончев 1:35.37, 200 м бруст, 11 г: Симеон Крайнов 4:16.95, 100 м бътерфлай, 12 г: Давид Стоевски 1:35.31, 100 м св. стил, 13-14 г: Габриела Ряпова 1:04.73, 50 м гръб, 12 г: Дария Стоянова 42.60, 100 м съчетано, 13-14 г: Габриела Ряпова 1:14.15, 100 м съчетано, 12 г: Дария Стоянова 1:38.01

ПЛОВДИВ 2019

Златни: 50 м св. стил, 12 г: Йоан Тодоров 29.55, 100 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 55.32, 200 м св. стил, 13-14 г: Христо Петков 1:59.62, 200 м св. стил, 11 г: Виктор Гаджев 2:27.87, 50 м гръб, 13-14 г: Денис Мензилджиян 13 13 30.32, 100 м гръб, 13-14 г: Денис Мензилджиян 13 13 1:05.37, 100 м гръб, 12 г: Велизар Иванов 1:21.29, 100 м гръб, 11 г: Мартин Качулев 1:23.97, 200 м гръб, 12 г: Велизар Иванов 2:53.24, 50 м бруст, 11 г: Даниел Иванов 44.35, 100 м бруст, 11 г: Виктор Гаджев 1:23.42, 200 м бруст, 12 г: Денис Искренов 3:11.57, 200 м бруст, 11 г: Виктор Гаджев 3:01.16, 50 м бътерфлай, 13-14 г: Христо Петков 28.38, 100 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 1:03.53, 100 м бътерфлай, 11 г: Калоян Кънчев 1:26.49, 200 м бътерфлай, 13-14 г: Мартин Давчев 2:27.25, 200 м бътерфлай, 12 г: Денис Искренов 3:02.72, 100 м съчетано, 13-14 г: Христо Петков 1:02.07, 100 м съчетано, 11 г: Виктор Гаджев 1:17.21, 200 м съчетано, 13-14 г: Мартин Давчев 2:22.54, 200 м съчетано, 12 г: Денис Искренов 2:45.92, 4 x 50 м св. стил, момчета 13-14 г: Пловдив 2019 1:45.78, 4 x 50 м св. стил, момчета 11-12 г: Пловдив 2019 2:05.79, 50 м св. стил, 12 г: Ема Гърбучева 32.43, 100 м св. стил, 13-14 г: Лора Шаранкова 1:00.50, 100 м св. стил, 11 г: Антония Митева 1:08.92, 100 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 1:09.06, 200 м гръб, 13-14 г: Анита Радулова 2:29.19, 100 м бруст, до 10 г: Деа Касабова 1:38.05, 100 м бруст, 9 г: Ивайла Петкова 1:46.65, 50 м бътерфлай, 13-14 г: Боряна Янева 32.13, 50 м бътерфлай, 12 г: Ема Гърбучева 35.70, 50 м бътерфлай, 11 г: Вида Тодорова 33.52, 100 м бътерфлай, 13-14 г: Лора Шаранкова 1:05.89, 100 м бътерфлай, 12 г: Ема Гърбучева 1:24.45, 100 м бътерфлай, 11 г: Вида Тодорова 1:21.85, 200 м бътерфлай, 13-14 г: Анита Радулова 2:37.49, 200 м бътерфлай, 11 г: Вида Тодорова 3:17.88, 100 м съчетано, 13-14 г: Лора Шаранкова 1:09.70, 200 м съчетано, 13-14 г: Лора Шаранкова 2:22.25, 200 м съчетано, 11 г: Алис Мензилджиян 2:48.74, 4 x 50 м св. стил, момичета 13-14 г: Пловдив 2019 1 2:00.31

Сребърни: 50 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 26.68, 50 м св. стил, 12 г: Денис Искренов 30.72, 100 м св. стил, 12 г: Адриан Иванов 1:12.47, 50 м гръб, 13-14 г: Борис Александров 32.44, 50 м бруст, 12 г: Адриан Иванов 43.01, 100 м бруст, 12 г: Адриан Иванов 1:35.27, 100 м бруст, 11 г: Даниел Иванов 1:35.64, 200 м бруст, 11 г: Даниел Иванов 3:29.16, 50 м бътерфлай, 13-14 г: Томислав Терзиев 30.40, 50 м бътерфлай, 12 г: Йоан Тодоров 31.03, 100 м бътерфлай, 13-14 г: Томислав Терзиев 1:07.58, 100 м бътерфлай, 12 г: Йоан Тодоров 1:11.02, 100 м съчетано, 12 г: Йоан Тодоров 1:15.13, 4 x 50 м св. стил, момчета 13-14 г: Пловдив 2019 12 2:02.93, 50 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 35.91, 100 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 1:17.67, 200 м гръб, 11 г: Алис Мензилджиян 2:46.18, 50 м бруст, до 10 г: Деа Касабова 45.29, 50 м бруст, 9 г: Ивайла Петкова 50.52, 50 м бътерфлай, 11 г: Магдалена Бурова 38.59, 200 м бътерфлай, 11 г: Магдалена Бурова 3:42.38, 100 м съчетано, 11 г: Антония Митева 1:19.67, 100 м съчетано, 9 г: Ивайла Петкова 1:41.92, 200 м съчетано, 13-14 г: Мария Русева 2:55.32, 200 м съчетано, 11 г: Вида Тодорова 2:52.91, 4 x 50 м св. стил, момичета 11-12 г: Пловдив 2019 2 2:09.02,

Бронзови: 50 м св. стил, 13-14 г: Денис Мензилджиян 13 13 27.36, 100 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 58.32, 200 м св. стил, 13-14 г: Димитър Костов 2:06.42, 200 м св. стил, 11 г: Калоян Кънчев 2:35.24, 200 м гръб, 11 г: Мартин Качулев 2:54.87, 50 м бътерфлай, 12 г: Велизар Иванов 36.97, 200 м бътерфлай, 13-14 г: Томислав Терзиев 2:41.56, 200 м бътерфлай, 11 г: Калоян Кънчев 3:25.68, 100 м съчетано, 13-14 г: Мартин Давчев 1:07.16, 100 м съчетано, 12 г: Адриан Иванов 1:21.61, 4 x 50 м св. стил, момчета 11-12 г: Пловдив 2019 21 2:15.13, 50 м св. стил, 13-14 г: Боряна Янева 30.22, 50 м св. стил, 11 г: Антония Митева 31.63, 50 м св. стил, 9 г: Наджла Ал-Адуани 40.94, 100 м св. стил, до 10 г: Деа Касабова 1:19.01, 100 м св. стил, 9 г: Ивайла Петкова 1:23.16, 200 м св. стил, 11 г: Антония Митева 2:30.71, 200 м гръб, 13-14 г: Мариана Петкова 2:48.34, 50 м бруст, 13-14 г: Мария Русева 41.05, 50 м бътерфлай, 13-14 г: Мариана Петкова 36.81, 50 м бътерфлай, 9 ​ Нажла Ал-Адуани 51.93, 100 м бътерфлай, 13-14 г: Боряна Янева 1:16.69, 100 м бътерфлай, 11 г: Магдалена Бурова 1:35.55, 100 м съчетано, до 10 г: Деа Касабова 1:30.93, 4 x 50 м св. стил, до 10 г: Пловдив 2019 3 2:34.7