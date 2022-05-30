12 титли за пловдивските плувци от "Златоперки"

12 златни, 14 сребърни и 11 бронзови медала спечелиха пловдивските плувци от детско-юношенския плувен турнир „ Златоперки“, който се проведе на басейн „ Спартак“ в София през уикенда. 607 участници от цялата страна и от Турция се включиха в надпреварите.

Плувците на ВСИ се наредиха на пето място в класирането с 10 титли, 10 втори места и 9 трети. Пловдив 2019 2 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала.

Виктор Иванов има четири златни, съотборникът му във ВСИ Денис Искренов е с 3 златни и 2 сребърни медала.

Постижението на Виктор Иванов (роден 2014 година) на 50 метра свободен стил (36:42 секунди) и 189 точки по таблица е сред най-добрите натурнира.

Пловдивчаните с класиране до 20-о място:

50 м св. стил

В (12 г): 20. Борис Александров Пловдив 2019 32.85 2

6. Андреа Георгиева ВСИ 32.14

С (10 г.): 6. Александър Кръстев Пловдив 2019 36.67, 12. Йоан Тодоров Пловдив 2019 40.35, 17. Васил Бракалов Пловдив 2019 42.08

D (9 г.): 5. Аврам Грънчарски ВСИ 36.52, 8. Матвей Кузенко Пловдив 2019 40.39, 13. Калоян Кънчев Пловдив 2019 41.90, 14. Михаил Русев Пловдив 2019 42.63

10. Вида Тодорова Пловдив 2019 40.49, 13. Никол Христозова ВСИ 42.34

F (8 г.): 1. Виктор Иванов ВСИ 36.42

8. Деа Касабова Пловдив 2019 49.96, 9. Росица Влахова Пловдив 2019 50.64, 10. Виктория Чакърова ВСИ 54.39

100 м св стил

А (14 г.): 14. Емир Салимов ВСИ 1:07.31

D (9 г.): 6. Аврам Грънчарски ВСИ 1:24.32, 8. Мартин Качулев ВСИ 1:28.64, 10. Виктор Гаджев ВСИ 1:31.87

11. Антониа Митева ВСИ 1:36.32

200 м св. стил

В (12 г.): 2. Анита Радулова Пловдив 2019 2:30.11, 5. Ема Димитрова ВСИ 2:33.74, 7. Андреа Георгиева ВСИ 2:38.53,

С (10 г.): 7. Александър Кръстев Пловдив 2019 3:24.37, 8. Йоан Тодоров Пловдив 2019 3:24.61

D (9 г.): 8. Мартин Качулев ВСИ 3:10.30, 9. Матвей Кузенко Пловдив 2019 3:17.93, 10. Виктор Гаджев ВСИ 3:23.67, 12. Михаил Русев Пловдив 2019 3:38.95

400 м св. стил

А (14 г.): 7. Младен Петров ВСИ 4:47.13, 16. Емир Салимов ВСИ 5:05.03,

В (12 г.): 17. Никола Караколев ВСИ 5:41.45

3. Лора Шаранкова Пловдив 2019 5:12.01, 5. Анита Радулова Пловдив 2019 5:15.62, 6. Ема Димитрова ВСИ 5:17.91

50 м гръб

А (14 г.): 6. Емир Салимов ВСИ 35.08

В (12 г.): 6. Никола Караколев ВСИ 36.01

3. Андреа Георгиева ВСИ 37.84, 5. Ема Димитрова ВСИ 38.26

С (10 г.): 6. Стефан Клинчев ВСИ 42.34

4. Даниела Петрова ВСИ 41.84, 5. Елия Даскалова ВСИ 43.68, 8. Витория Илиева ВСИ 47.79

D (9 г.): 4. Аврам Грънчарски ВСИ 42.68

5. Антониа Митева ВСИ 46.42

F (8 г.): 1. Виктор Иванов ВСИ 42.98

4. Виктория Чакърова ВСИ 51.03

100 м гръб

А (14 г.): 4. Емир Салимов ВСИ 1:14.13, 12. Теодор Райков Пловдив 2019 1:25.53

В (12 г.): 4. Борис Александров Пловдив 2019 1:16.08, 6. Никола Караколев ВСИ 1:17.28, 19. Томислав Терзиев Пловдив 2019 1:38.70

4. Ема Димитрова ВСИ 1:20.54

С (10 г.): 6. Стефан Клинчев ВСИ 1:31.09, 9. Александър Кръстев Пловдив 2019 1:40.67

2. Даниела Петрова ВСИ 1:27.11, 3. Витория Илиева ВСИ 1:41.90

D (9 г.): 4. Аврам Грънчарски ВСИ 1:29.53, 6. Матвей Кузенко Пловдив 2019 1:31.98, 7. Калоян Кънчев Пловдив 2019 1:51.23

5. Никол Христозова ВСИ 1:42.02, 7. Вида Тодорова Пловдив 2019 1:43.39, 12. Алис Мензилджиян Пловдив 2019 2:16.63

200 м гръб

А (14 г.): 6. Емир Салимов ВСИ 2:39.82

9. Кристиана Калчева ВСИ 2:45.65

В (12 г.): 2. Борис Александров Пловдив 2019 2:39.86 , 6. Никола Караколев ВСИ 2:43.95

1. Анита Радулова Пловдив 2019 2:39.60, 2. Ема Димитрова ВСИ 2:45.46

С (10 г.): 6. Стефан Клинчев ВСИ 3:12.62

1. Даниела Петрова ВСИ 3:00.86

50 м бруст

А (14 г.): 3. Младен Петров ВСИ 35.27

5. Кристиана Калчева ВСИ 38.79

В (12 г.): 12. Кирил Кисов ВСИ 45.89

3. Анета Христозова ВСИ 40.98, 4. Лора Шаранкова Пловдив 2019 41.09, 20. Манола Славова ВСИ 50.63

С (10 г.): 1. Денис Искренов ВСИ 46.37, 4. Стефан Клинчев ВСИ 46.82

2. Елия Даскалова ВСИ 46.48, 3. Даниела Петрова ВСИ 47.59, 11. Витория Илиева ВСИ 53.31

D (9 г.): 5. Виктор Гаджев ВСИ 52.67

4. Никол Христозова ВСИ 54.01, 10. Антониа Митева ВСИ 1:02.62

F (8 г.): 1. Виктор Иванов ВСИ 54.38

3. Виктория Чакърова ВСИ 55.68

100 м бруст

А (14 г.): 4. Младен Петров ВСИ 1:17.26, 17. Ивелин Райков Пловдив 2019 1:40.44

2. Кристиана Калчева ВСИ 1:22.23

В (12 г.): 12. Кирил Кисов ВСИ 1:42.19, 17. Томислав Терзиев Пловдив 2019 1:49.44

1. Анета Христозова ВСИ 1:26.74, 8. Лора Шаранкова Пловдив 2019 1:33.21, 10. Александра Аливонова ВСИ 1:35.64, 20. Манола Славова ВСИ 1:49.67

С (10 г.): 1. Денис Искренов ВСИ 1:38.16, 5. Стефан Клинчев ВСИ 1:44.93, 14. Васил Бракалов Пловдив 2019 2:01.58,

2. Елия Даскалова ВСИ 1:44.43, 7. Витория Илиева ВСИ 1:57.52

D (9 г.): 6. Виктор Гаджев ВСИ 1:54.29, 10. Михаил Русев Пловдив 2019 2:02.49, 12. Матвей Кузенко Пловдив 2019 2:09.95

5. Никол Христозова ВСИ 1:57.65 1

200 м бруст

А (14 г.): 2. Младен Петров ВСИ 2:43.95, 11. Кристиян Башков Пловдив 2019 3:25.29

2. Кристиана Калчева ВСИ 2:53.34

В (12 г.): 6. Борис Александров Пловдив 2019 3:20.69, 8. Кирил Кисов ВСИ 3:28.06

1. Анета Христозова ВСИ 3:06.65, 3. Лора Шаранкова Пловдив 2019 3:14.79, 5. Александра Аливонова ВСИ 3:22.90, 13. Ема Димитрова Пловдив 2019 3:50.21, 14. Манола Славова ВСИ 3:57.85

С (12 г.): 1. Денис Искренов ВСИ 3:23.70, 6. Стефан Клинчев ВСИ 3:41.37, 9. Васил Бракалов Пловдив 2019 4:08.18

3. Елия Даскалова ВСИ 3:39.49

50 м бътерфлай

В (12 г.): 13. Никола Караколев ВСИ 37.28

4. Лора Шаранкова Пловдив 2019 35.31, 9. Александра Аливонова ВСИ 38.49

С (10 г.): 2. Денис Искренов ВСИ 38.57, 6. Александър Кръстев Пловдив 2019 46.75, 10. Йоан Тодоров Пловдив 2019 1:00.33

6. Даниела Петрова ВСИ 44.51

D (9 г.): 8. Матвей Кузенко Пловдив 2019 48.38, 10. Аврам Грънчарски ВСИ 50.49, 11. Калоян Кънчев Пловдив 2019 51.91, 13. Мартин Качулев ВСИ 53.61, 14. Михаил Русев Пловдив 2019 54.85

1. Вида Тодорова Пловдив 2019 45.65

F (8 г.): 1. Виктор Иванов ВСИ 43.88

5. Деа Касабова Пловдив 2019 1:05.01, 6. Росица Влахова Пловдив 2019 1:05.94

100 м бътерфлай

В (12 г.): 11. Александра Аливонова ВСИ 1:39.36

C (10 г.): 2. Денис Искренов ВСИ 1:38.28

200 м съчетано

А (14 г.): 3. Младен Петров ВСИ 2:32.89, 12. Теодор Райков Пловдив 2019 3:07.70

7. Кристиана Калчева ВСИ 2:51.54

В (12 г.): 6. Борис Александров Пловдив 2019 2:55.48

3. Анета Христозова ВСИ 2:52.12, 5. Андреа Георгиева ВСИ 2:59.65

С (10 г.): 5. Елия Даскалова ВСИ 3:24.52, 7. Витория Илиева ВСИ 3:39.54