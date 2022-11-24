Швейцария започна с икономично 1:0 над Камерун

Швейцария стартира успешно кампанията си на Световното първенство в Катар, след като победи Камерун на стадион „Ал Джануб“ в първия мач от група „G“. Тимът на Мурат Якин изигра много прагматично двубоя, а в края можеше да постигне и по-убедителен успех. Африканците се представиха силно през първото полувреме, но през втората част отборът на Ригоберг Сонг изглеждаше много примирен.

Единственият гол падна в 48-ата минута. Джердан Шакири центрира в наказателното поле на Камерун, където Никола Нкулу остави непокрит Бреел Емболо, а той се възползва от открилата му се възможност, за да вкара топката във вратата на Андре Онана.

Швейцария – Камерун 1:0

1:0 Бреел Емболо 48'

Швейцария: 1. Ян Зомер, 3. Силван Видмер, 4. Нико Елведи, 5. Мануел Аканжи, 13. Рикардо Родригес (90' - 18. Ерай Чомерт), 8. Ремо Фройлер, 10. Гранит Джака, 15. Мохамет Соу (71' - 20. Фабиан Фрай), 17. Рубен Варгас (81' - 25. Фабиан Райдър), 23. Джердан Шакири (71' - 19. Ноа Окафор), 7. Бреел Емболо (71' - 9. Харис Сеферович)

Резерви: 12. Йонас Омлин, 21. Грегор Кобел, 24, Филип Кьон, 2. Едимилсон Фернандес, 6. Денис Закария, 14. Мишел Аебишер, 16. Кристиан Фашнахт, 22. Фабиан Шер, 26. Ардон Яшари

Старши треньор: Мурат Якин

Камерун: 23. Андре Онана, 3. Никола Нкулу, 19. Колин Фай, 21. Жан-Шарл Кастелето, 25. Нуу Толо, 8. Андре-Франк Замбо Ангиса, 14. Самюел Гуе, 18. Мартин Онгла (68' - 5. Гаел Ондуа), 12. Карл Токо Екамби (74' - 7. Жорж-Кевин Нкуду), 13. Ерик Максим Чупо-Мотинг (74' - 10. Венсан Абубакар), 20. Браян Мбемо (81' - 6. Никола Нгамалеу)

Резерви: 1. Симон Нгапандуетнбу, 16. Девис Епаси, 2. Жером Нгом, 4. Кристофър Ву, 9. Жан-Пиер Нсаме, 11. Кристиан Басогог, 15. Пиер Кунде, 17. Оливие Мбаизо, 22. Оливие Нтчам, 24. Ензо Ембосе, 26. Суаибу Мару

Старши треньор: Ригобер Сонг

Съдия: Факундо Тейо (Аржентина)