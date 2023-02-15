Заложиха бомба на ЦСКА - Ботев със скандален рефер
- 12:46, 15.02.2023
- 13:04, 15.02.2023
- 631
- 0
Съдийската комисия към БФС заложи бомба с назначението на един от най-омразните рефери на "Ботев" (Пловдив) за гостуването на ЦСКА. През есента Тренчев посече здраво канарчетата на Герена като не из зачете изравнителен гол срещу Левски. Тогава от Коматево излязоха с декларация, че не искат той и още 3-ма съдии да им ръководят мачове. Само няколко кръга по- късно БФС праща точно синът на петричката легенда Лозан Тренчев.
Съдийски назначения 20-ти кръг Първа лига
17 февруари 2023 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Георги Василев Йорданов
18 февруари 2023 г., събота, 12:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Станислав Лазаров Станев
СН: Ичко Лозев Лозев
18 февруари 2023 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Станислав Георгиев Тодоров АВАР: Георги Пламенов Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
18 февруари 2023 г., събота, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Петър Велизаров Митрев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
19 февруари 2023 г., неделя, 12:45 ч.
ПФК Ботев Враца - ФК ЦСКА 1948
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Мартин Тодоров Мачев
4-ТИ: Венцислав Георгиев Митрев ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Драгомир Руменов Милев
СН: Йордан Костадинов Иванов
19 февруари 2023 г., неделя, 15:15 ч.
Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Левски
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Николай Йорданов Колев
19 февруари 2023 г., неделя, 17:45 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Владимир Ангелов Велев
4-ТИ: Ивелин Венциславов Занев ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Цветан Кръстев Кръстев
20 февруари 2023 г., понеделник, 14:30 ч.
Хебър 1918 - Спартак 1918
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Николай Неделчев Чакъров
СН: Георги Крумов Виделов
Водещи новини
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни