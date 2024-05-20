За историята: Жена за първи път свири мач от А група в Пловдив
- 10:03, 20.05.2024
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Исторически момент за съдийството в България – за първи път среща от Първа лига ще бъде ръководена от съдия жена. Християна Гутева е назначена като главен арбитър на мача от 34-ия кръг между „Крумовград“ и „Левски“.
Гутева е съдия от ранглистата на ФИФА от 7 години, а от също толкова време ръководи и двубои във Втора лига на България. До този момент Християна Гутева получаваше назначения като 4-и рефер и ВАР съдия, а с успешното си представяне си заслужи доверието на Съдийската комисия за дебют на най-високото ниво в нашето първенство.
В последните години ФИФА, УЕФА и БФС са заложили в програмите си усилено развитие на женския футбол като цяло. А нарядът на Християна Гутева е нагледното доказателство за възхода на женското съдийство у нас.
Всички съдийски назначения 34-ия кръг:
20 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
Арда - ЦСКА 1948
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Георги Крумов Виделов
20 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
Славия - Ботев (Пловдив)
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
21 май 2024 г., вторник, 16:30 ч.
Етър (Велико Търново) - Ботев (Враца)
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски
СН: Кольо Димитров Данев
21 май 2024 г., вторник, 18:45 ч.
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София)
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Йордан Динков Сталев
21 май 2024 г., вторник, 21:00 ч.
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Стоян Маринов Алексиев
22 май 2024 г., сряда, 17:00 ч.
Крумовград - Левски
ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Петър Стоянов Петров
22 май 2024 г., сряда, 19:30 ч.
Лудогорец - Локомотив (Пловдив)
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов
СН: Георги Генов Нарлев
23 май 2024 г., четвъртък, 20:15 ч.
ЦСКА - Черно море
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Николай Йорданов Колев