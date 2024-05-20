Исторически момент за съдийството в България – за първи път среща от Първа лига ще бъде ръководена от съдия жена. Християна Гутева е назначена като главен арбитър на мача от 34-ия кръг между „Крумовград“ и „Левски“.



Гутева е съдия от ранглистата на ФИФА от 7 години, а от също толкова време ръководи и двубои във Втора лига на България. До този момент Християна Гутева получаваше назначения като 4-и рефер и ВАР съдия, а с успешното си представяне си заслужи доверието на Съдийската комисия за дебют на най-високото ниво в нашето първенство.



В последните години ФИФА, УЕФА и БФС са заложили в програмите си усилено развитие на женския футбол като цяло. А нарядът на Християна Гутева е нагледното доказателство за възхода на женското съдийство у нас.

Всички съдийски назначения 34-ия кръг:

20 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.

Арда - ЦСКА 1948

ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Павлин Цветанов Михайлов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Георги Крумов Виделов



20 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.

Славия - Ботев (Пловдив)

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Петър Георгиев Кузев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



21 май 2024 г., вторник, 16:30 ч.

Етър (Велико Търново) - Ботев (Враца)

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Кольо Димитров Данев



21 май 2024 г., вторник, 18:45 ч.

Берое (Стара Загора) - Локомотив (София)

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Владимир Тодоров Ташков

4-ТИ: Димо Стоянов Димов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Йордан Динков Сталев



21 май 2024 г., вторник, 21:00 ч.

Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Стоян Маринов Алексиев



22 май 2024 г., сряда, 17:00 ч.

Крумовград - Левски

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Ивайло Иванов Стоянов АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Петър Стоянов Петров



22 май 2024 г., сряда, 19:30 ч.

Лудогорец - Локомотив (Пловдив)

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Георги Генов Нарлев



23 май 2024 г., четвъртък, 20:15 ч.

ЦСКА - Черно море

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Николай Йорданов Колев