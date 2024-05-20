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За историята: Жена за първи път свири мач от А група в Пловдив

  • 10:03, 20.05.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/za-istoriqta-jena-za-parvi-pat-sviri-mach-ot-a-grupa-v-plovdiv Marica.bg
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Исторически момент за съдийството в България – за първи път среща от Първа лига ще бъде ръководена от съдия жена. Християна Гутева е назначена като главен арбитър на мача от 34-ия кръг между „Крумовград“ и „Левски“.

Гутева е съдия от ранглистата на ФИФА от 7 години, а от също толкова време ръководи и двубои във Втора лига на България. До този момент Християна Гутева получаваше назначения като 4-и рефер и ВАР съдия, а с успешното си представяне си заслужи доверието на Съдийската комисия за дебют на най-високото ниво в нашето първенство.

В последните години ФИФА, УЕФА и БФС са заложили в програмите си усилено развитие на женския футбол като цяло. А нарядът на Християна Гутева е нагледното доказателство за възхода на женското съдийство у нас.

Всички съдийски назначения 34-ия кръг:

20 май 2024 г., понеделник, 17:45 ч.
Арда - ЦСКА 1948
ГС:    Ивайло Красимиров Ненков    АС1:    Павлин Цветанов Михайлов    АС2:    Тодор Василев Вуков
4-ТИ:    Васил Петров Минев    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Георги Крумов Виделов     
 
20 май 2024 г., понеделник, 20:15 ч.
Славия - Ботев (Пловдив)
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Дениз Пиринов Соколов    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Петър Георгиев Кузев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
21 май 2024 г., вторник, 16:30 ч.
Етър (Велико Търново) - Ботев (Враца)
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мартин Тодоров Мачев    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
21 май 2024 г., вторник, 18:45 ч.
Берое (Стара Загора) - Локомотив (София)
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Светослав Станимиров Стойчев    АС2:    Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Стоян Панталеев Арсов
СН:    Йордан Динков Сталев     
 
21 май 2024 г., вторник, 21:00 ч.
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
22 май 2024 г., сряда, 17:00 ч.
Крумовград - Левски
ГС:    Християна Красимирова Гутева    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Ивайло Иванов Стоянов    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
22 май 2024 г., сряда, 19:30 ч.
Лудогорец - Локомотив (Пловдив)
ГС:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мартин Емилов Венев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
23 май 2024 г., четвъртък, 20:15 ч.
ЦСКА - Черно море
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Никола Антонов Попов    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Николай Йорданов Колев     

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Християна Гутева Локо Пловдив Ботев Пловдив Крумовград
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