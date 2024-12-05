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Ювентус срещу Ман Сити на Световното първенство! Вижте жребия

  • 22:12, 05.12.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/yuventus-sreshtu-man-siti-na-svetovnoto-parvenstvo-vijte-jrebiq Marica.bg
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   Снимка: БГНЕС

Вълнуващи мачове още в началото ще има на световното клубно първенство. В Маями бе изтеглен жребият за надпреварата, която за първи път ще се проведе във формат с групова фаза и 32 участника. Клубният Мондиал ще се играе между 15 юни и 13 юли в Съединените американски щати.

Откриващият мач ще е между Ал Ахли и Интер Маями на Лионел Меси. Жребият отреди няколко интересни сблъсъка още в групите, като най-интригуващите мачове на пръв поглед са ПСЖ - Атлетико Мадрид, Байерн Мюнхен - Бенфика и Манчестър Сити - Ювентус.

Ще се проведат и любопитно двубои между латиноамерикански и европейски тимове, като вниманието приковават Байерн - Бока Хуниорс, Фламенго - Челси, Ривър Плейт - Интер и Флуминензе - Борусия Дортмунд. Реал Мадрид ще се изправи срещу Ал Хилал и Неймар.

ГРУПИТЕ
ГРУПА А: Палмейрас, Порто, Ал Ахли, Интер Маями

ГРУПА B: ПСЖ, Атлетико Мадрид, Ботафого, Сиатъл Саундърс

ГРУПА C: Байерн Мюнхен, Оукланд Сити, Бока Хуниорс, Бенфика

ГРУПА D: Фламенго, Есперанс Тунис, Челси, Клуб Леон

ГРУПА E: Ривър Плейт, Урава Ред Даймъндс, Монтерей, Интер

ГРУПА F: Флуминензе, Борусия Дортмунд, Улсан, Мамелъди Съндаунс

 
ГРУПА G: Манчестър Сити, Видад Казабланка, Ал Аин, Ювентус

ГРУПА H: Реал Мадрид, Ал Хилал, Пачука, Залцбург

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Световно клубно първенство Манчестър Сити Ювентус Реал Мадрид Байерн
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