Втора лига: Дунав Русе - Марица 1:1

Дунав и Марица играят в мача помежду им от трети кръг на Втора лига, който започна на Градския сатидон в Русе в 18.30 часа. Главен съдия е Васил Минев от София.

Дунав - Марица 1:1

1:0 Мартин Петков 11, 1:1.45

Дунав Русе: 1. Цветелин Енчев, 11. Диян Димов, 22. Стоян Предев, 70. Георги Вълчев, 77. Мaртин Костадинов, 88. Димитър Тодоров, 13. Кристиан Върбанов, 17. Мартин Петков, 66. Никола Колев, 20. Йордан Димитров, 23. Мирослав Будинов

Резерви: 12. Винченцо Ангелов, 3. Василен Марков, 7. Кристиан Тасков, 8. Станислав Вълчев, 10. Преслав Петков, 45. Джан Хасан, 99. Дани Братоев

Главен треньор: Мартин Цирков

ПФК Марица 1921: 86. Илия Николов, 19. Мартин Газиев, 22. Георги Иванов, 5. Димитър Аврамов, 11. Илиян Йорданов, 90. Петър Атанасов, 7. Симеон Вешев, 21. Станислав Маламов, 15. Христиан Димитров, 17. Валери Домовчийски, 8. Радослав Апостолов

Резерви: 33. Петър Начев, 77. Айкут Янъков, 20. Йордан Пейчинов, 66. Мартин Лазов, 13. Милен Танчев, 24. Стефан Попов, 10. Веселин Марчев

Главен треньор: Николай Димитров

