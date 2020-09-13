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Втора лига, 6 кръг, резултати

  • 13.09.2020 | 08:49
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vtora-liga-6-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
  • 342 прегледа
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Добруджа  - Локомотив(Сф)     0:3 
Кариана  - Локомотив (ГО)        4:0 
Стр. слава - Созопол                  0:0  
Хебър  - Янтра                            4:0 
Литекс - Нефтохимик                 1:0 
Пирин  - Спортист                      4:0 
Витоша - Лудогорец         днес от 18 ч.
понеделник, 17:00 ч.:
Септември (СФ) - Миньор 

                           Класиране:                    

 1. Локомотив  (Сф)    6    5   1   0   13:2    16               
 2. Кариана                  6    4   1   1   13:5    13               
 3. Хебър                      5    3   2   0   13:3    11               
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 4. Литекс                     6    3   2   1    6:5    11               
 5. Пирин                     6    3   1   2   15:8    10               
 6. Миньор                   5    3   1   1    8:4    10          
 7. Септември              5    3   0   2    7:5     9         
 8. Лудогорец  II          5    3   0   2    7:6     9               
 9. Янтра                       5    2   0   3    6:13    6          
10. Витоша                   4    1   2   1    3:3     5       
11. Стр. слава               5    1   2   2    5:8     5               
12. Добруджа               6    1   2   3    3:7     5        
13. Септември              4    1   1   2    8:11    4               
14. Созопол                  6    0   4   2    6:10    4      
-------------------------------------------------
15. Спортист                6    1   1   4    4:12    4      
16. Нефтохимик           6    0   2   4    2:8     2              
17. Локомотив (ГО)      6    0   2   4    2:11    2             

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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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