Втора лига, 6 кръг, резултати
- 13.09.2020 | 08:49
- Димитър Комсийски
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Хебър тресна с 4:0 Янтра, започва да плаши!(ОБНОВЕНА+СНИМКИ)
Добруджа - Локомотив(Сф) 0:3
Кариана - Локомотив (ГО) 4:0
Стр. слава - Созопол 0:0
Хебър - Янтра 4:0
Литекс - Нефтохимик 1:0
Пирин - Спортист 4:0
Витоша - Лудогорец днес от 18 ч.
понеделник, 17:00 ч.:
Септември (СФ) - Миньор
Класиране:
1. Локомотив (Сф) 6 5 1 0 13:2 16
2. Кариана 6 4 1 1 13:5 13
3. Хебър 5 3 2 0 13:3 11
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4. Литекс 6 3 2 1 6:5 11
5. Пирин 6 3 1 2 15:8 10
6. Миньор 5 3 1 1 8:4 10
7. Септември 5 3 0 2 7:5 9
8. Лудогорец II 5 3 0 2 7:6 9
9. Янтра 5 2 0 3 6:13 6
10. Витоша 4 1 2 1 3:3 5
11. Стр. слава 5 1 2 2 5:8 5
12. Добруджа 6 1 2 3 3:7 5
13. Септември 4 1 1 2 8:11 4
14. Созопол 6 0 4 2 6:10 4
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15. Спортист 6 1 1 4 4:12 4
16. Нефтохимик 6 0 2 4 2:8 2
17. Локомотив (ГО) 6 0 2 4 2:11 2
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