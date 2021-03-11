Втора лига, 22 кръг, резултати
- 11.03.2021 | 07:52
- 11.03.2021 | 08:02
- Димитър Комсийски
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Септември - Хебър 0:1
Струмска слава - Симитли 2:0
Пирин - Лудогорец 2:1
Кариана - Спортист 0:3 сл.
Добруджа - Нефтохимик 3:2
Литекс - Локомотив (ГО) днес от 15,30 ч.
Миньор - Локомотив(Сф) днес от 15,30 ч.
Класиране:
1. Пирин 20 14 3 3 41:17 45
2. Локомотив (Сф)19 13 3 3 40:15 42
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3. Спортист 20 12 2 6 34:25 38
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4. Лудогорец 20 10 5 5 41:25 35
5. Хебър 18 9 5 4 32:18 32
6. Септември 19 8 4 7 27:24 28
7. Созопол 19 7 6 6 24:22 27
8. Септември 19 8 1 10 23:26 25
9. Добруджа 20 6 6 8 23:28 24
10. Стр. слава 19 6 5 8 21:27 23
11. Литекс 19 5 7 7 22:23 22
12. Миньор 19 6 3 10 17:29 21
13. Локо(ГО) 19 3 7 9 16:27 16
14. Янтра 18 3 3 12 14:31 12
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15. Нефтохимик 20 1 4 15 11:49 7
16. Кариана 20 9 4 7 29:29 31
--. Витоша 7 1 3 3 4:8 Изваден
--. Дунав (Русе) Изваден
източник: bulgarian-football.com
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