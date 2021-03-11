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Втора лига, 22 кръг, резултати

  • 11.03.2021 | 07:52
  • 11.03.2021 | 08:02
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vtora-liga-22-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
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   Снимка: marica.bg

Септември  - Хебър                             0:1
Струмска слава  - Симитли                2:0
Пирин - Лудогорец                             2:1
Кариана  - Спортист                            0:3 сл. 
Добруджа  - Нефтохимик                  3:2  
Литекс - Локомотив (ГО)   днес от 15,30 ч.
Миньор - Локомотив(Сф)  днес от 15,30 ч.

                           Класиране:
                              
 1. Пирин                 20   14   3   3   41:17   45               
 2. Локомотив (Сф)19   13   3   3   40:15   42               
--------------------------------------------------
 3. Спортист          20   12   2   6   34:25   38        
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 4. Лудогорец       20   10   5   5   41:25   35               
 5. Хебър               18    9   5   4   32:18    32               
 6. Септември      19    8   4   7   27:24    28               
 7. Созопол          19    7   6   6   24:22    27           
 8. Септември      19    8   1  10   23:26   25        
 9. Добруджа       20    6   6   8   23:28    24            
10. Стр. слава       19    6   5   8   21:27   23               
11. Литекс            19    5   7   7   22:23    22               
12. Миньор           19    6   3  10   17:29   21         
13. Локо(ГО)        19    3   7   9   16:27   16               
14. Янтра               18    3   3  12   14:31   12            
-------------------------------------------------
15. Нефтохимик   20    1   4  15   11:49    7               
16. Кариана          20    9   4   7   29:29   31  
--. Витоша              7    1   3   3    4:8     Изваден
--. Дунав (Русе)                                       Изваден


източник: bulgarian-football.com

Футбол. Хебър Втора лига резултати
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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