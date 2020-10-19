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Втора лига, 10 кръг, резултати

  • 19.10.2020 | 08:53
    • https://www.marica.bg/index.php/sport/futbol/vtora-liga-10-krag-rezultati Marica.bg
  • Димитър Комсийски
  • 288 прегледа
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Втора лига, 10 кръг, резултати

Пирин - Миньор (Пк)        3:2 
Септември (Сф) - Литекс  1:0 
Кариана - Добруджа         2:2  
Стр. слава - Нефтохимик  1:0 
Хебър - Спортист              1:2 
Септември  - Созопол      2:0
Янтра  - Лудогорец           2:2

                           Класиране:                    
 1. Кариана                    10    7   2   1   23:9    23               
 2. Локомоти (Сф)          9    7   1   1   20:6     22               
---------------------------------------------------
 3. Пирин                      10    6   1   3   25:14   19               
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 4. Септември (Сф)       9    6   1   2   18:13   19    

 5. Лудогорец II            8    5   1   2   16:11   16         
 6. Хебър                       8    5   1   2   21:11   16               
 7. Септември (Сим)    8    5   0   3   12:9     15       
 8. Литекс                     10    4   2   4   14:13  14               
 9. Струмска слава       9    3   3   3   10:13   12               
10. Миньор                  10    3   2   5   12:16  11          
11. Добруджа              10    2   4   4    9:13   10         
12. Спортист                8    2   1   5    7:16    7       
13. Созопол                 8    1   3   4    8:14    6     

14. Янтра                     8    1   1   6    6:18    4    
-------------------------------------------------

15. Локомотив (ГО)     8    0   3   5    3:13    3    
16. Нефтохимик          9    0   2   7    2:17     2  

Пазарджик футбол Втора лига резултати
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Димитър Комсийски

Димитър Комсийски

Репортер-редактор - екип "Регион" Пазарджик

Димитър Комсийски е магистър по икономика в УНСС. Завършил е висшето си образование през 2000 г. Той е най-дългогодишният журналист на „Пазарджишка Марица”. Работи в екипа на вестника от неговото създаване и до момента, вече над 15 години. .   Още

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