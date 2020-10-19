Втора лига, 10 кръг, резултати
- 19.10.2020 | 08:53
- Димитър Комсийски
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Втора лига, 10 кръг, резултати
Пирин - Миньор (Пк) 3:2
Септември (Сф) - Литекс 1:0
Кариана - Добруджа 2:2
Стр. слава - Нефтохимик 1:0
Хебър - Спортист 1:2
Септември - Созопол 2:0
Янтра - Лудогорец 2:2
Класиране:
1. Кариана 10 7 2 1 23:9 23
2. Локомоти (Сф) 9 7 1 1 20:6 22
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3. Пирин 10 6 1 3 25:14 19
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4. Септември (Сф) 9 6 1 2 18:13 19
5. Лудогорец II 8 5 1 2 16:11 16
6. Хебър 8 5 1 2 21:11 16
7. Септември (Сим) 8 5 0 3 12:9 15
8. Литекс 10 4 2 4 14:13 14
9. Струмска слава 9 3 3 3 10:13 12
10. Миньор 10 3 2 5 12:16 11
11. Добруджа 10 2 4 4 9:13 10
12. Спортист 8 2 1 5 7:16 7
13. Созопол 8 1 3 4 8:14 6
14. Янтра 8 1 1 6 6:18 4
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15. Локомотив (ГО) 8 0 3 5 3:13 3
16. Нефтохимик 9 0 2 7 2:17 2
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