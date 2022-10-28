Резултатите и голмайсторите в петия кръг от груповата фаза на Лига Европа:

Група "А"

19:45 часа Цюрих - Бодьо/Глимт 2:1

0:1 Амал Пелегрино (45+1), 1:1 Шейк Конде (67), 2:1 Антонио Маркезано (90+4)

19:45 часа ПСВ Айндховен - Арсенал 2:0

1:0 Джоуи Веерман (56), 2:0 Люк де Йонг (63)

Група "В"

19:45 часа АЕК (Ларнака) - Динамо (Киев) 3:3

1:0 Омри Алтман (26), 1:1 Владислав Ванат (45), 2:1 Рафаел Лопес (53), 3:1 Омри Алтман (72), 3:2 Денис Гармаш (82), 3:3 Денис Гармаш (90+1)

19:45 часа Фенербахче - Рен 3:3

0:1 Ами Гури (5), 0:2 Мартин Терие (16), Амин Гури (30), 1:3 Енер Валенсия (42), 2:3 Миха Зайц (82), 3:3 Емре Мор (88)

Група "С"

19:45 часа ЛУДОГОРЕЦ - Бетис 0:1

0:1 Набил Фекир (56)

22:00 часа ХИК Хелзинки - Рома 1:2

0:1 Тами Ейбрахам (41), 1:1 Перпарим Хетемай (54), 1:2 Стефан Ел Шаарави (62)

Група "D"

19:45 часа Малмьо - Унион Сент Жилоа 0:2

0:1 Теди Теума (10), 0:2 Лазаре Амани (42)

19:45 часа Унион (Берлин) - Спортинг (Брага) 1:0

1:0 Робин Кнохе (68-дузпа)

Група "E"

22:00 часа Манчестър Юнайтед - Шериф (Тираспол) 3:0

1:0 Диого Далот (43), 2:0 Маркъс Рашфорд (65), 3:0 Кристиано Роналдо (81)

22:00 часа Омония (Никозия) - Реал Сосиедад 0:2

0:1 Роберто Наваро (45+2), 0:2 Йон Карикабуру (60)

Група "F"

19:45 часа - Лацио - Мидтиланд 2:1

0:1 Густав Исаксен (8), 1:1 Сергей Милинкович-Савич (36), 2:1 Педро Родригес (58)

22:00 часа Щурм (Грац) - Фейенорд 1:0

1:0 Отар Кетейшвили (90+3)

Група "G"

22:00 часа Фрайбург - Олимпиакос 1:1

0:1 Юсеф Ел Араби (17), 1:1 Лукас Кюблер (90+3)

22:00 часа Нант - Карабах 2:1

1:0 Людовик Блас (16), 1:1 Филип Озобич (56-дузпа), 2:1 Игнатиус Кнепе (90+4)

Група "H"

22:00 часа Цървена звезда - Трабзонспор 2:1

1:0 Александър Катай (36), 1:1 Анастасиос Бакасетас (39), 2:1 Стефан Митрович (64)

22:00 часа Ференцварош - Монако 1:1

0:1 Уисам Бен Йедер (31), 1:1 Кристофер Закариасен (81)

Резултатите и голмайсторите от петия кръг на групите Лигата на конференциите:

Група "А"

19:45 часа Фиорентина - Истанбул Башакшехир 2:1

0:1 Даниел Алексич (15), 1:1 Лука Йович (26), 2:1 Лука Йович (62), 2:1 Кевин Фризенбихлер (39)

22:00 часа Хартс - РФС (Рига) 2:1

1:0 Лоурънс Шанкланд (3), 2:0 Андрю Халидей (12)

Група "В"

19:45 часа Андерлехт - ФКСБ 2:2

1:0 Яри Вершарен (38), 1:1 Андреа Компаньо (60), 2:1 Ян Вертонген (75), 2:2 Йоиским Дава (82)

22:00 часа Уест Хям - Силкеборг 1:0

1:0 Мануел Ланцини (24-дузпа)

Група "С"

19:45 часа Аустрия (Виена) - Лех Познан 1:1

0:1 Микаел Ишак (48), 1:1 Кан Келеш (70)

19:45 часа Виляреал - Апоел (Беер Шева) 2:2

0:1 Томер Хемед (48-дузпа), 1:1 Саму Чуквуезе (57), 2:1 Арно Данжума (70), 2:2 Сагив Йехезкел (79)

Група "D"

21:00 часа Словачко - Кьолн 0:0

Заб. Мачът започна с повече от час закъснение заради гъста мъгла

19:45 часа Ница - Партизан 2:1

1:0 Никола Пепе (29), 1:1 Рикардо Гомес (74), 2:1 Марио Лемина (77)

Група "Е"

19:45 часа Вадуц - АЗ Алкмаар 0:2

0:1 Милош Керкез (50), 0:2 Мирон ван Бредероде (75), 1:2 Николас Хаслер (77)

22:00 часа Днипро - Аполон (Лимасол) 1:0

1:0 Олександър Пикхальонок (39)

Група "F"

22:00 часа Молде - Юргорден 2:3

1:0 Ола Бринхилдсен (5), 2:0 Маркус Кааса (21), 2:1 Виктор Едвардсен (41), 2:2 Йоел Асоро (67), 2:3 Харис Радетинак (77)

22:00 часа Шамрок Роувърс - Гент 1:1

1:0 Рори Гафни (3), 1:1 Хонг Хюн-Сеок (74)

Група "G"

22:00 часа Балкани - Славия Прага 0:1

0:1 Онджей Лингр (75)

22:00 часа Сивасспор - ЧФР Клуж 3:0

1:0 Мустафа Ятабаре (22), 2:0 Макс-Ален Градел (64), 3:0 Мустафа Ятабаре (73)

Група "Н"

22:00 часа Базел - Жалгирис 2:2

1:0 Анди Диуф (2), 2:0 Анди Зекири (17), 2:1 Матиас Ойовуси (42), 2:2 Матиас Ойовуси (62)

22:00 часа Слован (Братислава) - Пюник (Ереван) 2:1

0:1 Еугениу Кокиук (64), 1:1 Гурам Кашия (84), 2:1 Ерик Рамирес (85)