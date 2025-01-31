Тази вечер се изиграха всички срещи от последния кръг на основната фаза в Лига Европа. Паднаха всички въпросителни и станаха ясни отборите, които продължават директно към осминафиналите и тези, които ще играят плейофи.

ПАОК на Кирил Десподов загуби, но продължава към плейофите. Лацио също допусна загуба, но запази първото си място. Английските Манчестър Юнайтед и Тотнъм постигнаха победи и намериха място сред първите осем. Останалите отбори, които продължават директно към осминафиналите са Атлетик Билбао, Айнтрахт Франкфурт, Лион, Олимпиакос и Рейнджърс.

Ето как се развиха срещите:

FT Андерлехт - Хофенхайм 3:4

/1:0 Луис Васкес 18', 1:1 Робин Хранач 41', 1:2 Том Бишоф 54', 1:3 Мокуа Нтусу 60', 1:4 А. Хложек, 2:4 К. Гото 79', 3:4 Лудвиг Аугустинсон 88'/

FT Атлетик Билбао - Пилзен 2:1

/1:0 Нико Уилямс 25', 2:0 Йерай Алварес 64', 2:1 Милан Хвел 71'/

FT Аякс - Галатасарай 2:0

/1:0 Бертранд Траоре 23', 2:0 Фитц-Джим 58'/

FT Брага - Лацио 1:0

/1:0 Рикардо Орта 6'/

FT Динамо Киев - РФС 1:0

/1:0 Олександър Пихальонок 76'/

FT Лион - Лудогорец 1:1

/1:0 Корентин Толисо 54', 1:1 Диниш Алмейда 78'/

FT Макаби Тел Авив - Порто 0:1

/0:1 Нико 58'/

FT Мидтиланд - Фенербахче 2:2

/1:0 Осман Диао 27', 1:1 Юсеф ен Несири 39', 1:2 Един Джеко 47', 2:2 Валдемар Бискоу 87'/

FT Ница - Будьо/Глимт 1:1

/0:1 Фредерик Бьоркан 54', 1:1 Бадредин Буанани 74'/

FT Олимпиакос - Карабах 3:0

/1:0 Ел Кааби 56', 2:0 Ел Кааби 60', 3:0 Д. Бианконе 89'/

FT Реал Сосиедад - ПАОК 1:0

/1:0 Ори Оскарсон 43', 2:0 Ори Оскарсон 48'/

FT Рейнджърс - Роял Юнион СЖ 2:1

/1:0 Никола Раскин 21', 2:0 Вацлав Черни 55', 2:1 Кевин Мак Алистър 84'/

FT Рома - Айнтрахт Франкфурт 2:0

/1:0 Анхелино 44', 2:0 Елдор Шомуродов 69'/

FT Славия Прага - Малмьо 2:2

/1:0 Томаш Хори 46', 1:1 Т. Али 69', 1:2 Х. Болин 71', 2:2 И. Шранц 77'/

FT Твенте - Бешикташ 1:0

/1:0 Даан Ротс 76'/

FT Тотнъм - Елфсборг 3:0

/1:0 Дейн Скарлет 70', 2:0 Ойиндамола Аджайи 82', 3:0 Мики Мур 90+4'/

FT Ференцварош - АЗ Алкмаар 4:3

/1:0 Бен Ромдан 9', 2:0 Адама Траоре 34', 3:0 Бен Ромдан 45', 3:1 Свен Мейнанс 76', 4:1 Барнабаш Варга 82', 4:2 Т. Парът 90', 4:3 Свен Мейнанс 90+5'/

FT ФКСБ - Манчестър Юнайтед 0:1

/0:1 Диого Далот 60'/