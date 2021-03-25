Всички резултати и голмайстори от квалификациите за Мондиал 2022
- 25.03.2021 | 00:12
- Дончо Донев
- 150 прегледа
- 0 коментара
Резултати и голмайстори:
Група А
Португалия – Азербайджан КР 1:0
1:0 Максим Медведев (авт.) 36'
Сърбия – Ирландия КР 3:2
0:1 Алън Брауни 19'
1:1 Душан Влахович 40'
2:1 Александър Митрович 69'
3:1 Александър Митрович 75'
3:2 Джеймс Колинс 86'
Група D
Финландия – Босна и Херцеговина КР 2:2
0:1 Миралем Пянич 55'
1:1 Теему Пуки 58'
2:1 Теему Пуки 77'
2:2 Мирослав Стеванович 85'
Франция - Украйна КР 1:1
1:0 Антоан Гризман 19'
1:1 Преснел Кимпембе (авт.) 57'
Група Е
Белгия – Уелс КР 3:1
0:1 Хари Уилсън 11'
1:1 Кевин де Бройне 23'
2:1 Торган Азар 28'
3:1 Ромелу Лукаку (д.) 72'
Естония - Чехия КР 2:6
1:0 Рауно Сапинен 12'
1:1 Патрик Шик 18'
1:2 Антонин Барак 27'
1:3 Томаш Соучек 32'
1:4 Томаш Соучек 43'
1:5 Томаш Соучек 48'
1:6 Якуб Янкто 56'
2:6 Хенри Аниер 86'
Група G
Турция – Нидерландия КР 4:2
1:0 Бурак Йълмаз 18'
2:0 Бурак Йълмаз (д.) 34'
3:0 Хакан Чалханоолу 46'
3:1 Дави Клаасен 75'
3:2 Люк де Йонг 76'
4:2 Бурак Йълмаз 81'
Гибралтар – Норвегия КР 0:3
0:1 Александър Сьорлот 43'
0:2 Кристиан Торствед 45'
0:3 Йонас Свенсон 57'
Латвия – Черна гора КР 1:2
1:0 Янис Икауниекс 40'
1:1 Стеван Йоветич 41'
1:2 Стеван Йоветич 83'
Група Н
Кипър – Словакия КР 0:0
Малта – Русия КР 1:3
0:1 Алексей Йонов 23'
0:2 Марио Фернандес 36'
1:2 Джозеф Мбонг 56'
1:3 Александър Соболев 90'
Словения - Хърватия КР 1:0
1:0 Санди Ловрич 15'
Коментари (0)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни