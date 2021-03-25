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Всички резултати и голмайстори от квалификациите за Мондиал 2022

  • 25.03.2021 | 00:12
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vsichki-rezultati-i-golmaystori-ot-kvalifikaciite-za-mondial-2022 Marica.bg
  • Дончо Донев
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Резултати и голмайстори:

Група А

Португалия – Азербайджан  КР 1:0
1:0 Максим Медведев (авт.) 36'

Сърбия – Ирландия   КР 3:2
0:1 Алън Брауни 19'
1:1 Душан Влахович 40'
2:1 Александър Митрович 69'
3:1 Александър Митрович 75'
3:2 Джеймс Колинс 86'

Група D

Финландия – Босна и Херцеговина   КР 2:2
0:1 Миралем Пянич 55'
1:1 Теему Пуки 58'
2:1 Теему Пуки 77'
2:2 Мирослав Стеванович 85'

Франция - Украйна   КР 1:1
1:0 Антоан Гризман 19'
1:1 Преснел Кимпембе (авт.) 57'

Група Е

Белгия – Уелс   КР 3:1
0:1 Хари Уилсън 11'
1:1 Кевин де Бройне 23'
2:1 Торган Азар 28'
3:1 Ромелу Лукаку (д.) 72'

Естония - Чехия    КР 2:6
1:0 Рауно Сапинен 12'
1:1 Патрик Шик 18'
1:2 Антонин Барак 27'
1:3 Томаш Соучек 32'
1:4 Томаш Соучек 43'
1:5 Томаш Соучек 48'
1:6 Якуб Янкто 56'
2:6 Хенри Аниер 86'

Група G

Турция – Нидерландия  КР 4:2
1:0 Бурак Йълмаз 18'
2:0 Бурак Йълмаз (д.) 34'
3:0 Хакан Чалханоолу 46'
3:1 Дави Клаасен 75'
3:2 Люк де Йонг 76'
4:2 Бурак Йълмаз 81'

Гибралтар – Норвегия   КР 0:3
0:1 Александър Сьорлот 43'
0:2 Кристиан Торствед 45'
0:3 Йонас Свенсон 57'

Латвия – Черна гора     КР 1:2
1:0 Янис Икауниекс 40'
1:1 Стеван Йоветич 41'
1:2 Стеван Йоветич 83'

Група Н

Кипър – Словакия    КР 0:0

Малта – Русия    КР 1:3
0:1 Алексей Йонов 23'
0:2 Марио Фернандес 36'
1:2 Джозеф Мбонг 56'
1:3 Александър Соболев 90'

Словения - Хърватия    КР 1:0
1:0 Санди Ловрич 15'

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Дончо Донев

Дончо Донев

Журналист - екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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