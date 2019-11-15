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Всички резултати, голмайстори и класирания в евроквалификациите

  • 15.11.2019 | 00:05
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vsichki-rezultati-golmaystori-i-klasiraniq-v-evrokvalifikaciite Marica.bg
  • Дончо Донев
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Група А: 

Англия - Черна гора 7:0

Голмайстори: 1:0 Окслейд-Чембърлейн (10), 2:0 Кейн (18), 3:0 Кейн (24), 4:0 Рашфорд (30), 5:0 Кейн (37), 6:0 Шофранац (66-автогол), 7:0 Ейбрахам (84)

Чехия - Косово 2:1

Голмайстори: 0:1 Нухиу 1:1 Крал (71), 2:1 Крал (79)

Класиране: 

1. Англия 7 6 0 1, 33:6 18 т.

2. Чехия 7 5 0 2, 13:10 15 т.

3. Косово 7 3 2 2, 13:12 11 т.

4. Черна гора 8 0 3 5, 3:122 3 т.

5. България 7 0 3 4, 5:17 3 т.

Група B: 

Сърбия - Люксембург 3:2

Голмайстор: 1:0 Митрович (11), 2:0 Митрович (43), 2:1 Родригес (54), 3:1 Радонич (70), 3:2 Турпел (75)

Португалия - Литва 6:0

Голмайстори: 1:0 Роналдо (6-дузпа), 2:0 Роналдо (22), 3:0 Пици (52), 4:0 Пасиенсия (56), 5:0 Силва (63), 6:0 Роналдо (65)

Класиране: 

1. Украйна 7 6 1 0, 15:2 19 т. - класиран

2. Португалия 7 4 2 1, 20:6 14 т.

3. Сърбия 7 4 1 2, 15:15 13 т. 

4. Люксембург 7 1 1 5, 6:14 4 т.

5. Литва 8 0 1 7, 5:25 1 т.

Група H: 

Турция - Исландия 0:0

Франция - Молдова 2:1

Голмайстор: 0:1 Рата (9), 1:1 Варан (35), 2:1 Жиру (77-дузпа)

Албания - Андора 2:2

Голмайстори: 1:0 Балай (7), 1:1 Мартинес (18), 1:2 Мартинес (48), 2:2 Манай (55)

Класиране:

1. Франция 9 7 1 1, 23:6, 22 т.

2. Турция 9 6 2 1, 16:3, 20 т.

3. Исландия 9 5 1 3, 12:10, 16 т.

4. Албания 9 4 1 4, 16:12, 12 т.

5. Андора 9 1 1 7, 3:18, 4 т.

6. Молдова, 9 1 0 8, 3:24, 3 т.

Дончо Донев

Редактор-репортер екип "Спорт"

Дончо Донев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а след това ПУ Паисий Хилендарски специалност "Българска и английска филология". В екип "Спорт" на "Марица" е от март 1999 г.   Още

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