Всички резултати, голмайстори и класирания в евроквалификациите
- 15.11.2019 | 00:05
- Дончо Донев
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Група А:
Англия - Черна гора 7:0
Голмайстори: 1:0 Окслейд-Чембърлейн (10), 2:0 Кейн (18), 3:0 Кейн (24), 4:0 Рашфорд (30), 5:0 Кейн (37), 6:0 Шофранац (66-автогол), 7:0 Ейбрахам (84)
Чехия - Косово 2:1
Голмайстори: 0:1 Нухиу 1:1 Крал (71), 2:1 Крал (79)
Класиране:
1. Англия 7 6 0 1, 33:6 18 т.
2. Чехия 7 5 0 2, 13:10 15 т.
3. Косово 7 3 2 2, 13:12 11 т.
4. Черна гора 8 0 3 5, 3:122 3 т.
5. България 7 0 3 4, 5:17 3 т.
Група B:
Сърбия - Люксембург 3:2
Голмайстор: 1:0 Митрович (11), 2:0 Митрович (43), 2:1 Родригес (54), 3:1 Радонич (70), 3:2 Турпел (75)
Португалия - Литва 6:0
Голмайстори: 1:0 Роналдо (6-дузпа), 2:0 Роналдо (22), 3:0 Пици (52), 4:0 Пасиенсия (56), 5:0 Силва (63), 6:0 Роналдо (65)
Класиране:
1. Украйна 7 6 1 0, 15:2 19 т. - класиран
2. Португалия 7 4 2 1, 20:6 14 т.
3. Сърбия 7 4 1 2, 15:15 13 т.
4. Люксембург 7 1 1 5, 6:14 4 т.
5. Литва 8 0 1 7, 5:25 1 т.
Група H:
Турция - Исландия 0:0
Франция - Молдова 2:1
Голмайстор: 0:1 Рата (9), 1:1 Варан (35), 2:1 Жиру (77-дузпа)
Албания - Андора 2:2
Голмайстори: 1:0 Балай (7), 1:1 Мартинес (18), 1:2 Мартинес (48), 2:2 Манай (55)
Класиране:
1. Франция 9 7 1 1, 23:6, 22 т.
2. Турция 9 6 2 1, 16:3, 20 т.
3. Исландия 9 5 1 3, 12:10, 16 т.
4. Албания 9 4 1 4, 16:12, 12 т.
5. Андора 9 1 1 7, 3:18, 4 т.
6. Молдова, 9 1 0 8, 3:24, 3 т.