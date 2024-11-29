Вижте всички номинирани футболисти по постове за The Best, Меси е сред тях
- 13:09, 29.11.2024
- 13:20, 29.11.2024
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ФИФА обяви имената на всички номинирани футболисти за наградата The Best. Освен отличията за най-добър футболист и най-добър треньор за 2024 година, ФИФА ще определи и най-добрата единайсеторка.
Ето всички номинирани за The Best по постове:
Вратари: Джанлуиджи Донарума (ПСЖ), Едерсон (Манчестър Сити), Андрий Лунин (Реал Мадрид), Майк Менян (Милан), Емилиано Мартинес (Астън Вила), Давид Рая (Арсенал), Унай Симон (Атлетик Билбао)
Защитници: Мануел Аканджи (Манчестър Сити), Алесандро Бастони (Интер), Бремер (Ювентус), Либерато Какаче (Емполи), Дани Карвахал (Реал Мадрид), Данте (Ница), Алфонсо Дейвис (Байерн Мюнхен), Рубен Диас (Манчестър Сити), Федерико Димарко (Интер), Жереми Фримпонг (Байер Леверкузен), Алехандро Грималдо (Байер Леверкузен), Ашраф Хакими (ПСЖ), Матс Хумелс (Рома), Алистър Джонстън (Селтик), Аймерик Лапорт (Ал Насър), Габриел (Арсенал), Николас Отаменди (Бенфика), Антонио Рюдигер (Реал Мадрид), Уилям Салиба (Арсенал), Йонатан Та (Байер Леверкузен), Уилям Трост-Еконг (Ал Холод), Нино (Зенит)
Халфове: Лусиано Акоста (Синсинати), Тиаго Алмада (Ботафого), Алекс Баена (Виляреал), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Хакан Чалханоглу (Интер), Едуардо Камавинга (Реал Мадрид), Фил Фодън (Манчестър Сити), Гансо (Флуминензе), Тони Кроос (Реал Мадрид), Такефуса Кубо (Реал Сосиедад), Фермин Лопес (Барселона), Мартин Йодегор (Арсенал), Дани Олмо (Барселона), Коул Палмър (Челси), Кристиан Пулишич (Милан), Деклан Райс (Арсенал), Родри (Манчестър Сити), Хамес Родригес (Райо Валекано), Фабиан Руис (ПСЖ), Федерико Валверде (Реал Мадрид), Флориан Вирц (Байер Леверкузен), Гранит Джака (Байер Леверкузен)
Нападатели: Акрам Афиф (Ал Сад),, Пиер-Емерик Обамеянг (Ал Кадисия), Герман Кано (Флуминензе), Артьом Довбик (Рома), Виктор Гьокереш (Спортинг), Ерлинг Холанд (Манчестър Сити), Хари Кейн (Байерн Мюнхен), Адемола Лукман (Аталанта), Лаутаро Мартинес (Интер), Килиан Мбапе (Реал Мадрид), Лионел Меси (Интер Маями), Джамал Мусиала (Байерн Мюнхен), Софиан Рахими (Ал Аин), Родриго (Реал Мадрид), Кристиано Роналдо (Ал Насърр), Саломон Рондон (Пачука), Букайо Сака (Арсенал), Луис Суарес (Интер Маями), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид), Оли Уоткинс (Астън Вила), Нико Уилямс (Атлетик Билбао), Ламин Ямал (Барселона)