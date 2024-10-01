Вижте програмата за следващите 4 кръга! Без мачове в деня на изборите
- 09:51, 01.10.2024
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В изборния ден, който е 27 октомври, няма да има мачове. Тринадесетият кръг ще започне на 23 октомври, сряда и ще завърши на 28 октомври, понеделник с двубоя Лудогорец - ЦСКА 1948.
Отложеният двубой между ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се играе на 7 ноември от 17:30 часа.
efbet Лига
VIII (осми) кръг
18.10. /петък/
17:00 Берое - Спартак Варна
19:30 Ботев Враца - Локомотив Пловдив
19.10. /събота/
12:45 Локомотив София - Крумовград
15:45 Левски - ЦСКА София
18:45 Ботев Пловдив - Славия
20.10. /неделя/
16:45 Черно море - Хебър
19:15 Септември - Лудогорец
21.10. /понеделник/
18:00 ЦСКА 1948 - Арда
XIII (тринадесети) кръг
23.10. /сряда/
17:30 Спартак Варна - Локомотив Пловдив
24.10. /четвъртък/
15:00 Славия - Локомотив София
17:30 ЦСКА София - Ботев Враца
25.10. /петък/
14:00 Арда - Септември
16:30 Ботев Пловдив - Черно море
19:00 Левски - Берое
26.10. /събота/
14:00 Хебър - Крумовград
28.10. /понеделник/
18:00 Лудогорец - ЦСКА 1948
XIV (четиринадесети) кръг
01.11. /петък/
17:30 Ботев Враца - Славия
02.11. /събота/
12:00 Локомотив София - Арда
14:30 Локомотив Пловдив - ЦСКА София
17:00 Крумовград - Спартак Варна
03.11. /неделя/
12:30 ЦСКА 1948 - Берое
15:00 Лудогорец - Хебър
17:30 Черно море - Левски
04.11. /понеделник/
17:30 Септември - Ботев Пловдив
Отложен мач от IV (четвърти) кръг
07.11. /четвъртък/
17:30 ЦСКА 1948 - ЦСКА София
XV (петнадесети) кръг
08.11. /петък/
15:00 Арда - Ботев Враца
17:30 Ботев Пловдив - Локомотив София
09.11. /събота/
12:30 Славия - Локомотив Пловдив
15:00 Берое - Черно море
17:30 Левски - Септември
10.11. /неделя/
12:30 Хебър - ЦСКА 1948
15:00 ЦСКА София - Крумовград
17:30 Спартак Варна - Лудогорец
ВТОРА ЛИГА
XIII (тринадесети) кръг
18.10. /петък/
14:15 Монтана - Пирин
16:00 Янтра - Лудогорец II
16:00 Миньор Перник - Несебър
19.10. /събота/
16:00 Беласица - Спартак Плевен
16:00 ЦСКА 1948 II - Дунав
16:00 Марек - Добруджа
16:00 Локомотив Горна Оряховица - Ловеч
17:30 Етър - Спортист Своге
20.10. /неделя/
16:00 Струмска слава - ЦСКА София II
16:00 Ботев Пловдив II - Фратрия
XIV (четиринадесети) кръг
23.10. /сряда/
14:45 Монтана - Янтра
16:00 Лудогорец II - Миньор Перник
24.10. /четвъртък/
16:00 Пирин - Дунав
16:00 Ловеч - ЦСКА 1948 II
16:00 Добруджа - Локомотив Горна Оряховица
16:00 Спортист Своге - Марек
16:00 Фратрия - Етър
16:00 Спартак Плевен - Струмска слава
16:00 Несебър - Беласица
30.10. /сряда/
16:00 ЦСКА София II - Ботев Пловдив II
XV (петнадесети) кръг
03.11. /неделя/
14:30 Миньор Перник - Монтана
14:30 Струмска слава - Несебър
14:30 Марек - Фратрия
14:30 Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге
14:30 Дунав - Ловеч
15:30 Етър - ЦСКА София II
04.11. /понеделник/
14:30 Беласица - Лудогорец II
14:30 ЦСКА 1948 II - Добруджа
14:45 Янтра - Пирин (Диема спорт)
05.11. /вторник/
14:30 Ботев Пловдив II - Спартак Плевен
XVI (шестнадесети) кръг
09.11. /събота/
14:30 Пирин - Ловеч
14:30 Добруджа - Дунав
14:30 Спортист Своге - ЦСКА 1948 II
14:30 Фратрия - Локомотив Горна Оряховица
14:30 Янтра - Миньор Перник
14:30 Несебър - Ботев Пловдив II
10.11. /неделя/
14:30 Спартак Плевен - Етър
11.11. /понеделник/
14:30 Лудогорец II - Струмска слава
14:30 ЦСКА София II - Марек
17:30 Монтана - Беласица