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Вижте програмата за следващите 4 кръга! Без мачове в деня на изборите

  • 09:51, 01.10.2024
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-programata-za-sledvashtite-4-kraga-bez-machove-v-denq-na-izborite Marica.bg
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   Снимка: chernomorepfc.bg

В изборния ден, който е 27 октомври, няма да има мачове. Тринадесетият кръг ще започне на 23 октомври, сряда и ще завърши на 28 октомври, понеделник с двубоя Лудогорец - ЦСКА 1948. 

Отложеният двубой между ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се играе на 7 ноември от 17:30 часа. 

efbet Лига

VIII (осми) кръг

18.10. /петък/
17:00 Берое - Спартак Варна 
19:30 Ботев Враца - Локомотив Пловдив 

19.10. /събота/
12:45 Локомотив София - Крумовград 
15:45 Левски - ЦСКА София 
18:45 Ботев Пловдив - Славия 

20.10. /неделя/
16:45 Черно море - Хебър 
19:15 Септември - Лудогорец

21.10. /понеделник/
18:00 ЦСКА 1948 - Арда 

 
XIII (тринадесети) кръг

23.10. /сряда/
17:30 Спартак Варна - Локомотив Пловдив 

24.10. /четвъртък/
15:00 Славия - Локомотив София 
17:30 ЦСКА София - Ботев Враца 

25.10. /петък/
14:00 Арда - Септември 
16:30 Ботев Пловдив - Черно море 
19:00 Левски - Берое 

26.10. /събота/
14:00 Хебър - Крумовград 

28.10. /понеделник/
18:00 Лудогорец - ЦСКА 1948 

XIV (четиринадесети) кръг

01.11. /петък/
17:30 Ботев Враца - Славия 

02.11. /събота/
12:00 Локомотив София - Арда 
14:30 Локомотив Пловдив - ЦСКА София 
17:00 Крумовград - Спартак Варна 

03.11. /неделя/
12:30 ЦСКА 1948 - Берое 
15:00 Лудогорец - Хебър 
17:30 Черно море - Левски 

04.11. /понеделник/
17:30 Септември - Ботев Пловдив 

Отложен мач от IV (четвърти) кръг

07.11. /четвъртък/
17:30 ЦСКА 1948 - ЦСКА София 

XV (петнадесети) кръг

08.11. /петък/
15:00 Арда - Ботев Враца 
17:30 Ботев Пловдив - Локомотив София 

09.11. /събота/
12:30 Славия - Локомотив Пловдив 
15:00 Берое - Черно море 
17:30 Левски - Септември 

10.11. /неделя/
12:30 Хебър - ЦСКА 1948 
15:00 ЦСКА София - Крумовград 
17:30 Спартак Варна - Лудогорец 

 
ВТОРА ЛИГА

XIII (тринадесети) кръг

18.10. /петък/
14:15 Монтана - Пирин 
16:00 Янтра - Лудогорец II
16:00 Миньор Перник - Несебър

19.10. /събота/
16:00 Беласица - Спартак Плевен
16:00 ЦСКА 1948 II - Дунав
16:00 Марек - Добруджа
16:00 Локомотив Горна Оряховица - Ловеч
17:30 Етър - Спортист Своге

20.10. /неделя/
16:00 Струмска слава - ЦСКА София II
16:00 Ботев Пловдив II - Фратрия

XIV (четиринадесети) кръг

23.10. /сряда/
14:45 Монтана - Янтра 
16:00 Лудогорец II - Миньор Перник

24.10. /четвъртък/
16:00 Пирин - Дунав
16:00 Ловеч - ЦСКА 1948 II
16:00 Добруджа - Локомотив Горна Оряховица
16:00 Спортист Своге - Марек
16:00 Фратрия - Етър
16:00 Спартак Плевен - Струмска слава
16:00 Несебър - Беласица

30.10. /сряда/
16:00 ЦСКА София II - Ботев Пловдив II

XV (петнадесети) кръг

03.11. /неделя/
14:30 Миньор Перник - Монтана
14:30 Струмска слава - Несебър
14:30 Марек - Фратрия
14:30 Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге
14:30 Дунав - Ловеч
15:30 Етър - ЦСКА София II

04.11. /понеделник/
14:30 Беласица - Лудогорец II
14:30 ЦСКА 1948 II - Добруджа
14:45 Янтра - Пирин (Диема спорт)

05.11. /вторник/
14:30 Ботев Пловдив II - Спартак Плевен

XVI (шестнадесети) кръг

09.11. /събота/
14:30 Пирин - Ловеч
14:30 Добруджа - Дунав
14:30 Спортист Своге - ЦСКА 1948 II
14:30 Фратрия - Локомотив Горна Оряховица
14:30 Янтра - Миньор Перник
14:30 Несебър - Ботев Пловдив II

10.11. /неделя/
14:30 Спартак Плевен - Етър

11.11. /понеделник/
14:30 Лудогорец II - Струмска слава
14:30 ЦСКА София II - Марек
17:30 Монтана - Беласица 

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