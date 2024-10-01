В изборния ден, който е 27 октомври, няма да има мачове. Тринадесетият кръг ще започне на 23 октомври, сряда и ще завърши на 28 октомври, понеделник с двубоя Лудогорец - ЦСКА 1948.

Отложеният двубой между ЦСКА 1948 и ЦСКА ще се играе на 7 ноември от 17:30 часа.

efbet Лига

VIII (осми) кръг

18.10. /петък/

17:00 Берое - Спартак Варна

19:30 Ботев Враца - Локомотив Пловдив

19.10. /събота/

12:45 Локомотив София - Крумовград

15:45 Левски - ЦСКА София

18:45 Ботев Пловдив - Славия

20.10. /неделя/

16:45 Черно море - Хебър

19:15 Септември - Лудогорец

21.10. /понеделник/

18:00 ЦСКА 1948 - Арда



XIII (тринадесети) кръг

23.10. /сряда/

17:30 Спартак Варна - Локомотив Пловдив

24.10. /четвъртък/

15:00 Славия - Локомотив София

17:30 ЦСКА София - Ботев Враца

25.10. /петък/

14:00 Арда - Септември

16:30 Ботев Пловдив - Черно море

19:00 Левски - Берое

26.10. /събота/

14:00 Хебър - Крумовград

28.10. /понеделник/

18:00 Лудогорец - ЦСКА 1948

XIV (четиринадесети) кръг

01.11. /петък/

17:30 Ботев Враца - Славия

02.11. /събота/

12:00 Локомотив София - Арда

14:30 Локомотив Пловдив - ЦСКА София

17:00 Крумовград - Спартак Варна

03.11. /неделя/

12:30 ЦСКА 1948 - Берое

15:00 Лудогорец - Хебър

17:30 Черно море - Левски

04.11. /понеделник/

17:30 Септември - Ботев Пловдив

Отложен мач от IV (четвърти) кръг

07.11. /четвъртък/

17:30 ЦСКА 1948 - ЦСКА София

XV (петнадесети) кръг

08.11. /петък/

15:00 Арда - Ботев Враца

17:30 Ботев Пловдив - Локомотив София

09.11. /събота/

12:30 Славия - Локомотив Пловдив

15:00 Берое - Черно море

17:30 Левски - Септември

10.11. /неделя/

12:30 Хебър - ЦСКА 1948

15:00 ЦСКА София - Крумовград

17:30 Спартак Варна - Лудогорец



ВТОРА ЛИГА

XIII (тринадесети) кръг

18.10. /петък/

14:15 Монтана - Пирин

16:00 Янтра - Лудогорец II

16:00 Миньор Перник - Несебър

19.10. /събота/

16:00 Беласица - Спартак Плевен

16:00 ЦСКА 1948 II - Дунав

16:00 Марек - Добруджа

16:00 Локомотив Горна Оряховица - Ловеч

17:30 Етър - Спортист Своге

20.10. /неделя/

16:00 Струмска слава - ЦСКА София II

16:00 Ботев Пловдив II - Фратрия

XIV (четиринадесети) кръг

23.10. /сряда/

14:45 Монтана - Янтра

16:00 Лудогорец II - Миньор Перник

24.10. /четвъртък/

16:00 Пирин - Дунав

16:00 Ловеч - ЦСКА 1948 II

16:00 Добруджа - Локомотив Горна Оряховица

16:00 Спортист Своге - Марек

16:00 Фратрия - Етър

16:00 Спартак Плевен - Струмска слава

16:00 Несебър - Беласица

30.10. /сряда/

16:00 ЦСКА София II - Ботев Пловдив II

XV (петнадесети) кръг

03.11. /неделя/

14:30 Миньор Перник - Монтана

14:30 Струмска слава - Несебър

14:30 Марек - Фратрия

14:30 Локомотив Горна Оряховица - Спортист Своге

14:30 Дунав - Ловеч

15:30 Етър - ЦСКА София II

04.11. /понеделник/

14:30 Беласица - Лудогорец II

14:30 ЦСКА 1948 II - Добруджа

14:45 Янтра - Пирин (Диема спорт)

05.11. /вторник/

14:30 Ботев Пловдив II - Спартак Плевен

XVI (шестнадесети) кръг

09.11. /събота/

14:30 Пирин - Ловеч

14:30 Добруджа - Дунав

14:30 Спортист Своге - ЦСКА 1948 II

14:30 Фратрия - Локомотив Горна Оряховица

14:30 Янтра - Миньор Перник

14:30 Несебър - Ботев Пловдив II

10.11. /неделя/

14:30 Спартак Плевен - Етър

11.11. /понеделник/

14:30 Лудогорец II - Струмска слава

14:30 ЦСКА София II - Марек

17:30 Монтана - Беласица