Вижте програмата с контроли на отборите от А група

Отборите от А група са вече във втората си седмица от зимната си подготовка с надежда за по-добро представяне през пролетния полусезон. Шампионът Лудогорец първи стартира с официалните мачове, тъй като още през януари има два двубоя от основната фаза на Лига Европа. Почти всички наши тимове ще се готвят в Турция, а ето и програмата за контролите:

ЛУДОГОРЕЦ

07.01 Лудогорец – Ботошани 1:1

10.01 Лудогорец – Йънг Бойс 1:0

15.01 Лудогорец – Санфрече Хирошима (ОТМЕНЕН)

15.01 Лудогорец – Шахтьор Донецк

БОТЕВ ПЛОВДИВ

16.01 Ботев Пловдив – Лех Познан

19.01 Ботев Пловдив – Чукарички

22.01 Ботев Пловдив – Криля Советов

23.01 Ботев Пловдив – Спартак Търнава

26:01 Ботев Пловдив - Енисей Красноярск

27.01 Ботев Пловдив - Термалица

ЧЕРНО МОРЕ

11.01 Черно море – Фарул Констанца 1:2

18.01 Черно море – Добруджа

29.01 Черно море – ЦСКА II

29.01 Черно море – Лудогорец II

01.02 Черно море – Дунав Русе

ЛЕВСКИ

15.01 Левски – Цървена звезда

18.01 Левски – Баник Острава

23.01 Левски – Заглебие Любин

27.01 Левски – Добруджа Добрич

01/02.02 Левски – Славия

АРДА

15.01 Арда – Спортист Своге

21.01 Арда – Храдец Кралове

24.01 Арда – Катовице

30.01 Арда - Тузла

СПАРТАК ВАРНА

18.01 Спартак – Фратрия

22.01 Спартак – Черноморец

25.01 Спартак – ЦСКА 1948 II

29.01 Спартак – Янтра Габрово

01.02 Спартак - Берое

БЕРОЕ

18.01 Берое – Атлетик Куклен

23.01 Берое – Ямбол

01.02 Берое – Спартак Варна

ЦСКА

10.01 ЦСКА – Спортист Своге (ОТМЕНЕН)

15.01 ЦСКА – Шахтьор Донецк

19.01 ЦСКА – Дьор ЕТО

22.01 ЦСКА – Видзев Лодз

27.01 ЦСКА - Лиепая



СЛАВИЯ

11.01 Славия – Вашаш 1:3

15.01 Славия – Напредак

19.01 Славия – Войводина

22.01 Славия – Ахмат

24.01 Славия – Динамо Махачкала

01/02.02 Славия – Левски

ЦСКА 1948

11.01 ЦСКА 1948 – Петролул Плоещ 3:2

16.01 ЦСКА 1948 – Динамо Киев

19.01 ЦСКА 1948 – Ягелония Бялисток

22.01 ЦСКА 1948 – Санфрече Хирошима

25.01 ЦСКА 1948 - Ружомберок

КРУМОВГРАД

15.01 Крумовград - Йединство

18.01 Крумовград - Кечкемети

22.01 Крумовград - Чангуон

25.01 Крумовград - Гиляни

29.01 Крумовград - Иберия 1999

СЕПТЕМВРИ

17.01 Септември – Струмска слава

22.01 Септември – ОФК Белград

25.01 Септември – Оболон

29.01 Септември – Шкупи

31.01 Септември – Ахмат Грозни

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

16.01 Уточнява се

19.01 Локомотив София – Актобе

22.01 Локомотив София – СКА Хабаровск

26.01 Локомотив София – Арсенал Тула

01.02 Локомотив София – Янтра Габрово

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

15.01 Локомотив Пловдив – Арда

22.01 Локомотив Пловдив – Раднички Ниш

25.01 Локомотив Пловдив – Торпедо Москва

31.01 Локомотив Пловдив – Арка Гдиня

БОТЕВ ВРАЦА

17.01 Ботев Враца – Беласица Петрич

22.01 Уточнява се

25.01 Ботев Враца – Монтана

29.01 Ботев Враца – Спортист Своге

01.02 Ботев Враца - Ловеч

ХЕБЪР

11.01 Хебър - Хебър II 4:0

15.01 Хебър - Атлетик Куклен

19.01 Хебър - Радник Сурдулица

23.01 Хебър – Партизан Белград

27.01 Хебър - Бунодксьор (Узбекистан)

31.01 Хебър - Лапи (Косово)