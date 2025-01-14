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Вижте програмата с контроли на отборите от А група

  • 12:09, 14.01.2025
  • 12:17, 14.01.2025
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-programata-s-kontroli-na-otborite-ot-a-grupa Marica.bg
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Отборите от А група са вече във втората си седмица от зимната си подготовка с надежда за по-добро представяне през пролетния полусезон. Шампионът Лудогорец първи стартира с официалните мачове, тъй като още през януари има два двубоя от основната фаза на Лига Европа. Почти всички наши тимове ще се готвят в Турция, а ето и програмата за контролите:

ЛУДОГОРЕЦ
07.01 Лудогорец – Ботошани 1:1
10.01 Лудогорец – Йънг Бойс 1:0 
15.01 Лудогорец – Санфрече Хирошима (ОТМЕНЕН)
15.01 Лудогорец – Шахтьор Донецк

БОТЕВ ПЛОВДИВ
16.01 Ботев Пловдив – Лех Познан
19.01 Ботев Пловдив – Чукарички
22.01 Ботев Пловдив – Криля Советов
23.01 Ботев Пловдив – Спартак Търнава

26:01 Ботев Пловдив - Енисей Красноярск 
27.01 Ботев Пловдив - Термалица

ЧЕРНО МОРЕ
11.01 Черно море – Фарул Констанца 1:2
18.01 Черно море – Добруджа
29.01 Черно море – ЦСКА II
29.01 Черно море – Лудогорец II
01.02 Черно море – Дунав Русе

ЛЕВСКИ
15.01 Левски – Цървена звезда
18.01 Левски – Баник Острава
23.01 Левски – Заглебие Любин
27.01 Левски – Добруджа Добрич
01/02.02 Левски – Славия

АРДА
15.01 Арда – Спортист Своге
21.01 Арда – Храдец Кралове
24.01 Арда – Катовице
30.01 Арда - Тузла

СПАРТАК ВАРНА
18.01 Спартак – Фратрия
22.01 Спартак – Черноморец
25.01 Спартак – ЦСКА 1948 II
29.01 Спартак – Янтра Габрово
01.02 Спартак - Берое

БЕРОЕ
18.01 Берое – Атлетик Куклен
23.01 Берое – Ямбол
01.02 Берое – Спартак Варна

ЦСКА
10.01 ЦСКА – Спортист Своге (ОТМЕНЕН)
15.01 ЦСКА – Шахтьор Донецк
19.01 ЦСКА – Дьор ЕТО
22.01 ЦСКА – Видзев Лодз
27.01 ЦСКА - Лиепая

 
СЛАВИЯ
11.01 Славия – Вашаш 1:3
15.01 Славия – Напредак
19.01 Славия – Войводина
22.01 Славия – Ахмат
24.01 Славия – Динамо Махачкала
01/02.02 Славия – Левски

ЦСКА 1948
11.01 ЦСКА 1948 – Петролул Плоещ 3:2
16.01 ЦСКА 1948 – Динамо Киев
19.01 ЦСКА 1948 – Ягелония Бялисток
22.01 ЦСКА 1948 – Санфрече Хирошима
25.01 ЦСКА 1948 - Ружомберок

КРУМОВГРАД
15.01 Крумовград - Йединство 
18.01 Крумовград - Кечкемети
22.01 Крумовград - Чангуон 
25.01 Крумовград - Гиляни
29.01 Крумовград - Иберия 1999

СЕПТЕМВРИ
17.01 Септември – Струмска слава
22.01 Септември – ОФК Белград
25.01 Септември – Оболон
29.01 Септември – Шкупи
31.01 Септември – Ахмат Грозни

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
16.01 Уточнява се
19.01 Локомотив София – Актобе
22.01 Локомотив София – СКА Хабаровск
26.01 Локомотив София – Арсенал Тула
01.02 Локомотив София – Янтра Габрово

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
15.01 Локомотив Пловдив – Арда
22.01 Локомотив Пловдив – Раднички Ниш
25.01 Локомотив Пловдив – Торпедо Москва
31.01 Локомотив Пловдив – Арка Гдиня

БОТЕВ ВРАЦА
17.01 Ботев Враца – Беласица Петрич
22.01 Уточнява се
25.01 Ботев Враца – Монтана
29.01 Ботев Враца – Спортист Своге
01.02 Ботев Враца - Ловеч

ХЕБЪР
11.01 Хебър - Хебър II 4:0
15.01 Хебър - Атлетик Куклен
19.01 Хебър - Радник Сурдулица
23.01 Хебър – Партизан Белград
27.01 Хебър - Бунодксьор (Узбекистан)
31.01 Хебър - Лапи (Косово)

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Левски ЦСКА
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