Вижте програмата на А група по дни и часове
- 02.07.2021 | 16:17
- Marica.bg
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Юли
І кръг
23.07 /петък/
Царско село - Черно море 18.45
Берое - Локомотив Сф 21.00
24.07 /събота/
Ботев Пд - Пирин Бл 18.45
Левски - Славия 21.00
25.07 /неделя/
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София 18.45
Локомотив Пд - Лудогорец 21.00
26.07/понеделник/
Ботев Вр - Арда Кж 21.00
ІІ кръг
30.07 /петък/
Славия - Царско село 21.00
31.07 /събота/
Ботев Вр - Левски 18.45
Лудогорец - ЦСКА 1948 21.00
01.08 /неделя/
Локомотив Сф - Локомотив Пд 18.45
Арда Кж - ЦСКА-София 21.00
02.08/понеделник/
Черно море - Ботев Пд 18.45
Пирин Бл - Берое 21.00
Август
ІII кръг
06.08 /петък/
Царско село - Ботев Вр 18.45
ЦСКА 1948 - Локомотив Сф 21.00
07.08 /събота/
Ботев Пд - Славия 18.45
Берое - Черно море 21.00
08.08 /неделя/
Левски - Арда Кж 18.45
ЦСКА-София - Лудогорец 21.00
09.08/понеделник/
Локомотив Пд - Пирин Бл 21.00
ІV кръг
13.08 /петък/
Пирин Бл - ЦСКА 1948 21.00
14.08 /събота/
Славия - Берое 18.45
Левски - Царско село 21.00
15.08 /неделя/
Локомотив Сф - ЦСКА-София 18.45
Арда Кж - Лудогорец 21.00
16.08 /понеделник/
Черно море - Локомотив Пд 18.45
Ботев Вр - Ботев Пд 21.00
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