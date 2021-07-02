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Вижте програмата на А група по дни и часове

  • 02.07.2021 | 16:17
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-programata-na-a-grupa-po-dni-i-chasove Marica.bg
  • Marica.bg
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Юли

І кръг 

23.07 /петък/ 
Царско село - Черно море 18.45 
Берое - Локомотив Сф 21.00 

24.07 /събота/ 
Ботев Пд - Пирин Бл 18.45    
Левски - Славия 21.00 

25.07 /неделя/ 
ЦСКА 1948 - ЦСКА-София 18.45    
Локомотив Пд - Лудогорец 21.00  

26.07/понеделник/ 
Ботев Вр - Арда Кж 21.00 

ІІ кръг 

30.07 /петък/ 
Славия - Царско село 21.00 

31.07 /събота/ 
Ботев Вр - Левски 18.45 
Лудогорец - ЦСКА 1948 21.00 

01.08 /неделя/ 
Локомотив Сф - Локомотив Пд 18.45 
Арда Кж - ЦСКА-София 21.00  

02.08/понеделник/ 
Черно море - Ботев Пд 18.45 
Пирин Бл - Берое 21.00 

Август 

ІII кръг 

06.08 /петък/ 
Царско село - Ботев Вр 18.45 
ЦСКА 1948 - Локомотив Сф 21.00 

07.08 /събота/ 
Ботев Пд - Славия 18.45 
Берое - Черно море 21.00  

08.08 /неделя/ 
Левски - Арда Кж 18.45 
ЦСКА-София - Лудогорец 21.00 

09.08/понеделник/ 
Локомотив Пд - Пирин Бл 21.00 

ІV кръг 

13.08 /петък/ 
Пирин Бл - ЦСКА 1948 21.00 

14.08 /събота/ 
Славия - Берое 18.45 
Левски - Царско село 21.00 

15.08 /неделя/ 
Локомотив Сф - ЦСКА-София 18.45    
Арда Кж - Лудогорец 21.00  

16.08 /понеделник/ 
Черно море - Локомотив Пд 18.45 
Ботев Вр - Ботев Пд 21.00 

А група Локо Ботев футбол програма
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