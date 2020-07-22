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Вижте пълната програма на Югоизточната В група

  • 22.07.2020 | 11:47
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-palnata-programa-na-yugoiztochnata-v-grupa Marica.bg
  • Marica.bg
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                           I кръг

8 август 2020 г., събота, 18:00 ч:
Карнобат (Карнобат) - Левски (Карлово)                     - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Сокол (Марково)         - 
Загорец (Нова Загора) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)           - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Гигант (Съединение)               - 
Розова долина (Казанлък) - Атлетик (Куклен)                - 
Несебър (Несебър) - АФК Хасково (Хасково)                  - 
Марица 1921 (Пловдив) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              - 
Верея (Стара Загора) - Борислав 2009 (Първомай)            - 
9 август 2020 г., неделя, 18:00 ч:
Родопа Смолян (Смолян) - Черноморец 1919 (Бургас)          - 

                           II кръг

Левски (Карлово) - Борислав 2009 (Първомай)                - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Верея (Стара Загора)               - 
АФК Хасково (Хасково) - Марица 1921 (Пловдив)              - 
Атлетик (Куклен) - Несебър (Несебър)                       - 
Гигант (Съединение) - Розова долина (Казанлък)             - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Спартак 1947 (Пловдив)          - 
Сокол (Марково) - Загорец (Нова Загора)                    - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Димитровград 1947 (Дмгр)        - 
Карнобат (Карнобат) - Родопа Смолян (Смолян)               - 

                           III кръг

Родопа Смолян (Смолян) - Левски (Карлово)                  - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Карнобат (Карнобат)     - 
Загорец (Нова Загора) - Черноморец 1919 (Бургас)           - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Сокол (Марково)                   - 
Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)        - 
Несебър (Несебър) - Гигант (Съединение)                    - 
Марица 1921 (Пловдив) - Атлетик (Куклен)                   - 
Верея (Стара Загора) - АФК Хасково (Хасково)               - 
Борислав 2009 (Първомай) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)           - 

                           IV кръг

Левски (Карлово) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                   - 
АФК Хасково (Хасково) - Борислав 2009 (Първомай)           - 
Атлетик (Куклен) - Верея (Стара Загора)                    - 
Гигант (Съединение) - Марица 1921 (Пловдив)                - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Несебър (Несебър)               - 
Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък)                 - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1947 (Пловдив)          - 
Карнобат (Карнобат) - Загорец (Нова Загора)                - 
Родопа Смолян (Смолян) - Димитровград 1947 (Дмгр)          - 

                           V кръг

Димитровград 1947 (Димитровград) - Левски (Карлово)        - 
Загорец (Нова Загора) - Родопа Смолян (Смолян)             - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Карнобат (Карнобат)               - 
Розова долина (Казанлък) - Черноморец 1919 (Бургас)        - 
Несебър (Несебър) - Сокол (Марково)                        - 
Марица 1921 (Пловдив) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)           - 
Верея (Стара Загора) - Гигант (Съединение)                 - 
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен)                - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - АФК Хасково (Хасково)              - 

                           VI кръг

Левски (Карлово) - АФК Хасково (Хасково)                   - 
Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                   - 
Гигант (Съединение) - Борислав 2009 (Първомай)             - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Верея (Стара Загора)            - 
Сокол (Марково) - Марица 1921 (Пловдив)                    - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Несебър (Несебър)               - 
Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък)             - 
Родопа Смолян (Смолян) - Спартак 1947 (Пловдив)            - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Загорец (Нова Загора)           - 

                           VII кръг

Загорец (Нова Загора) - Левски (Карлово)                   - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр)          - 
Розова долина (Казанлък) - Родопа Смолян (Смолян)          - 
Несебър (Несебър) - Карнобат (Карнобат)                    - 
Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас)           - 
Верея (Стара Загора) - Сокол (Марково)                     - 
Борислав 2009 (Първомай) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)        - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Гигант (Съединение)                - 
АФК Хасково (Хасково) - Атлетик (Куклен)                   - 

                           VIII кръг

Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен)                        - 
Гигант (Съединение) - АФК Хасково (Хасково)                - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)           - 
Сокол (Марково) - Борислав 2009 (Първомай)                 - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Верея (Стара Загора)            - 
Карнобат (Карнобат) - Марица 1921 (Пловдив)                - 
Родопа Смолян (Смолян) - Несебър (Несебър)                 - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Розова долина (Казанлък)        - 
Загорец (Нова Загора) - Спартак 1947 (Пловдив)             - 

                           IX кръг

Спартак 1947 (Пловдив) - Левски (Карлово)                  - 
Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора)           - 
Несебър (Несебър) - Димитровград 1947 (Димитровград)       - 
Марица 1921 (Пловдив) - Родопа Смолян (Смолян)             - 
Верея (Стара Загора) - Карнобат (Карнобат)                 - 
Борислав 2009 (Първомай) - Черноморец 1919 (Бургас)        - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Сокол (Марково)                    - 
АФК Хасково (Хасково) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)           - 
Атлетик (Куклен) - Гигант (Съединение)                     - 

                           X кръг

Левски (Карлово) - Гигант (Съединение)                     - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Атлетик (Куклен)                - 
Сокол (Марково) - АФК Хасково (Хасково)                    - 
Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)           - 
Карнобат (Карнобат) - Борислав 2009 (Първомай)             - 
Родопа Смолян (Смолян) - Верея (Стара Загора)              - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Марица 1921 (Пловдив)           - 
Загорец (Нова Загора) - Несебър (Несебър)                  - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Розова долина (Казанлък)          - 

                           XI кръг

Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово)                - 
Несебър (Несебър) - Спартак 1947 (Пловдив)                 - 
Марица 1921 (Пловдив) - Загорец (Нова Загора)              - 
Верея (Стара Загора) - Димитровград 1947 (Димитровград)    - 
Борислав 2009 (Първомай) - Родопа Смолян (Смолян)          - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Карнобат (Карнобат)                - 
АФК Хасково (Хасково) - Черноморец 1919 (Бургас)           - 
Атлетик (Куклен) - Сокол (Марково)                         - 
Гигант (Съединение) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)             - 

                           XII кръг

Левски (Карлово) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)                - 
Сокол (Марково) - Гигант (Съединение)                      - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Атлетик (Куклен)                - 
Карнобат (Карнобат) - АФК Хасково (Хасково)                - 
Родопа Смолян (Смолян) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)             - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Борислав 2009 (Първомай)        - 
Загорец (Нова Загора) - Верея (Стара Загора)               - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Марица 1921 (Пловдив)             - 
Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър)               - 

                           XIII кръг

Несебър (Несебър) - Левски (Карлово)                       - 
Марица 1921 (Пловдив) - Розова долина (Казанлък)           - 
Верея (Стара Загора) - Спартак 1947 (Пловдив)              - 
Борислав 2009 (Първомай) - Загорец (Нова Загора)           - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Димитровград 1947 (Дмгр)           - 
АФК Хасково (Хасково) - Родопа Смолян (Смолян)             - 
Атлетик (Куклен) - Карнобат (Карнобат)                     - 
Гигант (Съединение) - Черноморец 1919 (Бургас)             - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Сокол (Марково)                 - 

                           XIV кръг

Левски (Карлово) - Сокол (Марково)                         - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)        - 
Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение)                  - 
Родопа Смолян (Смолян) - Атлетик (Куклен)                  - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - АФК Хасково (Хасково)           - 
Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай)          - 
Розова долина (Казанлък) - Верея (Стара Загора)            - 
Несебър (Несебър) - Марица 1921 (Пловдив)                  - 

                           XV кръг

Марица 1921 (Пловдив) - Левски (Карлово)                   - 
Верея (Стара Загора) - Несебър (Несебър)                   - 
Борислав 2009 (Първомай) - Розова долина (Казанлък)        - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Спартак 1947 (Пловдив)             - 
АФК Хасково (Хасково) - Загорец (Нова Загора)              - 
Атлетик (Куклен) - Димитровград 1947 (Димитровград)        - 
Гигант (Съединение) - Родопа Смолян (Смолян)               - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Карнобат (Карнобат)             - 
Сокол (Марково) - Черноморец 1919 (Бургас)                 - 

                           XVI кръг

Левски (Карлово) - Черноморец 1919 (Бургас)                - 
Карнобат (Карнобат) - Сокол (Марково)                      - 
Родопа Смолян (Смолян) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)          - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Гигант (Съединение)     - 
Загорец (Нова Загора) - Атлетик (Куклен)                   - 
Спартак 1947 (Пловдив) - АФК Хасково (Хасково)             - 
Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)           - 
Несебър (Несебър) - Борислав 2009 (Първомай)               - 
Марица 1921 (Пловдив) - Верея (Стара Загора)               - 

                           XVII кръг

Верея (Стара Загора) - Левски (Карлово)                    - 
Борислав 2009 (Първомай) - Марица 1921 (Пловдив)           - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър)                  - 
АФК Хасково (Хасково) - Розова долина (Казанлък)           - 
Атлетик (Куклен) - Спартак 1947 (Пловдив)                  - 
Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора)                - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Димитровград 1947 (Дмгр)        - 
Сокол (Марково) - Родопа Смолян (Смолян)                   - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Карнобат (Карнобат)             - 

                           XVIII кръг

Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат)                     - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Родопа Смолян (Смолян)          - 
Сокол (Марково) - Димитровград 1947 (Димитровград)         - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Загорец (Нова Загора)           - 
Гигант (Съединение) - Спартак 1947 (Пловдив)               - 
Атлетик (Куклен) - Розова долина (Казанлък)                - 
АФК Хасково (Хасково) - Несебър (Несебър)                  - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Марица 1921 (Пловдив)              - 
Борислав 2009 (Първомай) - Верея (Стара Загора)            - 

                           XIX кръг

Борислав 2009 (Първомай) - Левски (Карлово)                - 
Верея (Стара Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)               - 
Марица 1921 (Пловдив) - АФК Хасково (Хасково)              - 
Несебър (Несебър) - Атлетик (Куклен)                       - 
Розова долина (Казанлък) - Гигант (Съединение)             - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)          - 
Загорец (Нова Загора) - Сокол (Марково)                    - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Черноморец 1919 (Бургас)        - 
Родопа Смолян (Смолян) - Карнобат (Карнобат)               - 

                           XX кръг

Левски (Карлово) - Родопа Смолян (Смолян)                  - 
Карнобат (Карнобат) - Димитровград 1947 (Димитровград)     - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Загорец (Нова Загора)           - 
Сокол (Марково) - Спартак 1947 (Пловдив)                   - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Розова долина (Казанлък)        - 
Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър)                    - 
Атлетик (Куклен) - Марица 1921 (Пловдив)                   - 
АФК Хасково (Хасково) - Верея (Стара Загора)               - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Борислав 2009 (Първомай)           - 

                           XXI кръг

ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Левски (Карлово)                   - 
Борислав 2009 (Първомай) - АФК Хасково (Хасково)           - 
Верея (Стара Загора) - Атлетик (Куклен)                    - 
Марица 1921 (Пловдив) - Гигант (Съединение)                - 
Несебър (Несебър) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)               - 
Розова долина (Казанлък) - Сокол (Марково)                 - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас)          - 
Загорец (Нова Загора) - Карнобат (Карнобат)                - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Родопа Смолян (Смолян)          - 

                           XXII кръг

Левски (Карлово) - Димитровград 1947 (Димитровград)        - 
Родопа Смолян (Смолян) - Загорец (Нова Загора)             - 
Карнобат (Карнобат) - Спартак 1947 (Пловдив)               - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Розова долина (Казанлък)        - 
Сокол (Марково) - Несебър (Несебър)                        - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Марица 1921 (Пловдив)           - 
Гигант (Съединение) - Верея (Стара Загора)                 - 
Атлетик (Куклен) - Борислав 2009 (Първомай)                - 
АФК Хасково (Хасково) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)              - 

                           XXIII кръг

АФК Хасково (Хасково) - Левски (Карлово)                   - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Атлетик (Куклен)                   - 
Борислав 2009 (Първомай) - Гигант (Съединение)             - 
Верея (Стара Загора) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)            - 
Марица 1921 (Пловдив) - Сокол (Марково)                    - 
Несебър (Несебър) - Черноморец 1919 (Бургас)               - 
Розова долина (Казанлък) - Карнобат (Карнобат)             - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Родопа Смолян (Смолян)            - 
Загорец (Нова Загора) - Димитровград 1947 (Дмгр)           - 

                           XXIV кръг

Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора)                   - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Спартак 1947 (Пловдив)          - 
Родопа Смолян (Смолян) - Розова долина (Казанлък)          - 
Карнобат (Карнобат) - Несебър (Несебър)                    - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив)           - 
Сокол (Марково) - Верея (Стара Загора)                     - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Борислав 2009 (Първомай)        - 
Гигант (Съединение) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                - 
Атлетик (Куклен) - АФК Хасково (Хасково)                   - 

                           XXV кръг

Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово)                        - 
АФК Хасково (Хасково) - Гигант (Съединение)                - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)           - 
Борислав 2009 (Първомай) - Сокол (Марково)                 - 
Верея (Стара Загора) - Черноморец 1919 (Бургас)            - 
Марица 1921 (Пловдив) - Карнобат (Карнобат)                - 
Несебър (Несебър) - Родопа Смолян (Смолян)                 - 
Розова долина (Казанлък) - Димитровград 1947 (Дмгр)        - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Загорец (Нова Загора)             - 

                           XXVI кръг

Левски (Карлово) - Спартак 1947 (Пловдив)                  - 
Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък)           - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Несебър (Несебър)       - 
Родопа Смолян (Смолян) - Марица 1921 (Пловдив)             - 
Карнобат (Карнобат) - Верея (Стара Загора)                 - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Борислав 2009 (Първомай)        - 
Сокол (Марково) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                    - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - АФК Хасково (Хасково)           - 
Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен)                     - 

                           XXVII кръг

Гигант (Съединение) - Левски (Карлово)                     - 
Атлетик (Куклен) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)                - 
АФК Хасково (Хасково) - Сокол (Марково)                    - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Черноморец 1919 (Бургас)           - 
Борислав 2009 (Първомай) - Карнобат (Карнобат)             - 
Верея (Стара Загора) - Родопа Смолян (Смолян)              - 
Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр)           - 
Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора)                  - 
Розова долина (Казанлък) - Спартак 1947 (Пловдив)          - 

                           XXVIII кръг

Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък)                - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Несебър (Несебър)                 - 
Загорец (Нова Загора) - Марица 1921 (Пловдив)              - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Верея (Стара Загора)    - 
Родопа Смолян (Смолян) - Борислав 2009 (Първомай)          - 
Карнобат (Карнобат) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                - 
Черноморец 1919 (Бургас) - АФК Хасково (Хасково)           - 
Сокол (Марково) - Атлетик (Куклен)                         - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Гигант (Съединение)             - 

                           XXIX кръг

Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Левски (Карлово)                - 
Гигант (Съединение) - Сокол (Марково)                      - 
Атлетик (Куклен) - Черноморец 1919 (Бургас)                - 
АФК Хасково (Хасково) - Карнобат (Карнобат)                - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Родопа Смолян (Смолян)             - 
Борислав 2009 (Първомай) - Димитровград 1947 (Дмгр)        - 
Верея (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора)               - 
Марица 1921 (Пловдив) - Спартак 1947 (Пловдив)             - 
Несебър (Несебър) - Розова долина (Казанлък)               - 

                           XXX кръг

Левски (Карлово) - Несебър (Несебър)                       - 
Розова долина (Казанлък) - Марица 1921 (Пловдив)           - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Верея (Стара Загора)              - 
Загорец (Нова Загора) - Борислав 2009 (Първомай)           - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)           - 
Родопа Смолян (Смолян) - АФК Хасково (Хасково)             - 
Карнобат (Карнобат) - Атлетик (Куклен)                     - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Гигант (Съединение)             - 
Сокол (Марково) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)                 - 

                           XXXI кръг

Сокол (Марково) - Левски (Карлово)                         - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Черноморец 1919 (Бургас)        - 
Гигант (Съединение) - Карнобат (Карнобат)                  - 
Атлетик (Куклен) - Родопа Смолян (Смолян)                  - 
АФК Хасково (Хасково) - Димитровград 1947 (Дмгр)           - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора)              - 
Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив)          - 
Верея (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък)            - 
Марица 1921 (Пловдив) - Несебър (Несебър)                  - 

                           XXXII кръг

Левски (Карлово) - Марица 1921 (Пловдив)                   - 
Несебър (Несебър) - Верея (Стара Загора)                   - 
Розова долина (Казанлък) - Борислав 2009 (Първомай)        - 
Спартак 1947 (Пловдив) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)             - 
Загорец (Нова Загора) - АФК Хасково (Хасково)              - 
Димитровград 1947 (Димитровград) - Атлетик (Куклен)        - 
Родопа Смолян (Смолян) - Гигант (Съединение)               - 
Карнобат (Карнобат) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)             - 
Черноморец 1919 (Бургас) - Сокол (Марково)                 - 

                           XXXIII кръг

Черноморец 1919 (Бургас) - Левски (Карлово)                - 
Сокол (Марково) - Карнобат (Карнобат)                      - 
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Родопа Смолян (Смолян)          - 
Гигант (Съединение) - Димитровград 1947 (Димитровград)     - 
Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора)                   - 
АФК Хасково (Хасково) - Спартак 1947 (Пловдив)             - 
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Розова долина (Казанлък)           - 
Борислав 2009 (Първомай) - Несебър (Несебър)               - 
Верея (Стара Загора) - Марица 1921 (Пловдив)               - 

                           XXXIV кръг

Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора)                    - 
Марица 1921 (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай)           - 
Несебър (Несебър) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)                  - 
Розова долина (Казанлък) - АФК Хасково (Хасково)           - 
Спартак 1947 (Пловдив) - Атлетик (Куклен)                  - 
Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение)                - 
Димитровград 1947 (Дмгр) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги)        - 
Родопа Смолян (Смолян) - Сокол (Марково)                   - 
Карнобат (Карнобат) - Черноморец 1919 (Бургас)             - 

източник: bulgarian-football.com

Югоизточна В група Спартак Съединение Марица Атлетик Куклен
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