Вижте пълната програма на Югоизточната В група
- 22.07.2020 | 11:47
- Marica.bg
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I кръг
8 август 2020 г., събота, 18:00 ч:
Карнобат (Карнобат) - Левски (Карлово) -
Димитровград 1947 (Димитровград) - Сокол (Марково) -
Загорец (Нова Загора) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Гигант (Съединение) -
Розова долина (Казанлък) - Атлетик (Куклен) -
Несебър (Несебър) - АФК Хасково (Хасково) -
Марица 1921 (Пловдив) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Верея (Стара Загора) - Борислав 2009 (Първомай) -
9 август 2020 г., неделя, 18:00 ч:
Родопа Смолян (Смолян) - Черноморец 1919 (Бургас) -
II кръг
Левски (Карлово) - Борислав 2009 (Първомай) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Верея (Стара Загора) -
АФК Хасково (Хасково) - Марица 1921 (Пловдив) -
Атлетик (Куклен) - Несебър (Несебър) -
Гигант (Съединение) - Розова долина (Казанлък) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Сокол (Марково) - Загорец (Нова Загора) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Карнобат (Карнобат) - Родопа Смолян (Смолян) -
III кръг
Родопа Смолян (Смолян) - Левски (Карлово) -
Димитровград 1947 (Димитровград) - Карнобат (Карнобат) -
Загорец (Нова Загора) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Сокол (Марково) -
Розова долина (Казанлък) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Несебър (Несебър) - Гигант (Съединение) -
Марица 1921 (Пловдив) - Атлетик (Куклен) -
Верея (Стара Загора) - АФК Хасково (Хасково) -
Борислав 2009 (Първомай) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
IV кръг
Левски (Карлово) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
АФК Хасково (Хасково) - Борислав 2009 (Първомай) -
Атлетик (Куклен) - Верея (Стара Загора) -
Гигант (Съединение) - Марица 1921 (Пловдив) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Несебър (Несебър) -
Сокол (Марково) - Розова долина (Казанлък) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Карнобат (Карнобат) - Загорец (Нова Загора) -
Родопа Смолян (Смолян) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
V кръг
Димитровград 1947 (Димитровград) - Левски (Карлово) -
Загорец (Нова Загора) - Родопа Смолян (Смолян) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) -
Розова долина (Казанлък) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Несебър (Несебър) - Сокол (Марково) -
Марица 1921 (Пловдив) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Верея (Стара Загора) - Гигант (Съединение) -
Борислав 2009 (Първомай) - Атлетик (Куклен) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - АФК Хасково (Хасково) -
VI кръг
Левски (Карлово) - АФК Хасково (Хасково) -
Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Гигант (Съединение) - Борислав 2009 (Първомай) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Верея (Стара Загора) -
Сокол (Марково) - Марица 1921 (Пловдив) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Несебър (Несебър) -
Карнобат (Карнобат) - Розова долина (Казанлък) -
Родопа Смолян (Смолян) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Загорец (Нова Загора) -
VII кръг
Загорец (Нова Загора) - Левски (Карлово) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Розова долина (Казанлък) - Родопа Смолян (Смолян) -
Несебър (Несебър) - Карнобат (Карнобат) -
Марица 1921 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Верея (Стара Загора) - Сокол (Марково) -
Борислав 2009 (Първомай) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Гигант (Съединение) -
АФК Хасково (Хасково) - Атлетик (Куклен) -
VIII кръг
Левски (Карлово) - Атлетик (Куклен) -
Гигант (Съединение) - АФК Хасково (Хасково) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Сокол (Марково) - Борислав 2009 (Първомай) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Верея (Стара Загора) -
Карнобат (Карнобат) - Марица 1921 (Пловдив) -
Родопа Смолян (Смолян) - Несебър (Несебър) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Розова долина (Казанлък) -
Загорец (Нова Загора) - Спартак 1947 (Пловдив) -
IX кръг
Спартак 1947 (Пловдив) - Левски (Карлово) -
Розова долина (Казанлък) - Загорец (Нова Загора) -
Несебър (Несебър) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Марица 1921 (Пловдив) - Родопа Смолян (Смолян) -
Верея (Стара Загора) - Карнобат (Карнобат) -
Борислав 2009 (Първомай) - Черноморец 1919 (Бургас) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Сокол (Марково) -
АФК Хасково (Хасково) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Атлетик (Куклен) - Гигант (Съединение) -
X кръг
Левски (Карлово) - Гигант (Съединение) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Атлетик (Куклен) -
Сокол (Марково) - АФК Хасково (Хасково) -
Черноморец 1919 (Бургас) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Карнобат (Карнобат) - Борислав 2009 (Първомай) -
Родопа Смолян (Смолян) - Верея (Стара Загора) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Марица 1921 (Пловдив) -
Загорец (Нова Загора) - Несебър (Несебър) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) -
XI кръг
Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово) -
Несебър (Несебър) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Марица 1921 (Пловдив) - Загорец (Нова Загора) -
Верея (Стара Загора) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Борислав 2009 (Първомай) - Родопа Смолян (Смолян) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Карнобат (Карнобат) -
АФК Хасково (Хасково) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Атлетик (Куклен) - Сокол (Марково) -
Гигант (Съединение) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
XII кръг
Левски (Карлово) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Сокол (Марково) - Гигант (Съединение) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Атлетик (Куклен) -
Карнобат (Карнобат) - АФК Хасково (Хасково) -
Родопа Смолян (Смолян) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Борислав 2009 (Първомай) -
Загорец (Нова Загора) - Верея (Стара Загора) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Марица 1921 (Пловдив) -
Розова долина (Казанлък) - Несебър (Несебър) -
XIII кръг
Несебър (Несебър) - Левски (Карлово) -
Марица 1921 (Пловдив) - Розова долина (Казанлък) -
Верея (Стара Загора) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Борислав 2009 (Първомай) - Загорец (Нова Загора) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
АФК Хасково (Хасково) - Родопа Смолян (Смолян) -
Атлетик (Куклен) - Карнобат (Карнобат) -
Гигант (Съединение) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Сокол (Марково) -
XIV кръг
Левски (Карлово) - Сокол (Марково) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Карнобат (Карнобат) - Гигант (Съединение) -
Родопа Смолян (Смолян) - Атлетик (Куклен) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - АФК Хасково (Хасково) -
Загорец (Нова Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай) -
Розова долина (Казанлък) - Верея (Стара Загора) -
Несебър (Несебър) - Марица 1921 (Пловдив) -
XV кръг
Марица 1921 (Пловдив) - Левски (Карлово) -
Верея (Стара Загора) - Несебър (Несебър) -
Борислав 2009 (Първомай) - Розова долина (Казанлък) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Спартак 1947 (Пловдив) -
АФК Хасково (Хасково) - Загорец (Нова Загора) -
Атлетик (Куклен) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Гигант (Съединение) - Родопа Смолян (Смолян) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Карнобат (Карнобат) -
Сокол (Марково) - Черноморец 1919 (Бургас) -
XVI кръг
Левски (Карлово) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Карнобат (Карнобат) - Сокол (Марково) -
Родопа Смолян (Смолян) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Димитровград 1947 (Димитровград) - Гигант (Съединение) -
Загорец (Нова Загора) - Атлетик (Куклен) -
Спартак 1947 (Пловдив) - АФК Хасково (Хасково) -
Розова долина (Казанлък) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Несебър (Несебър) - Борислав 2009 (Първомай) -
Марица 1921 (Пловдив) - Верея (Стара Загора) -
XVII кръг
Верея (Стара Загора) - Левски (Карлово) -
Борислав 2009 (Първомай) - Марица 1921 (Пловдив) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Несебър (Несебър) -
АФК Хасково (Хасково) - Розова долина (Казанлък) -
Атлетик (Куклен) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Гигант (Съединение) - Загорец (Нова Загора) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Сокол (Марково) - Родопа Смолян (Смолян) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Карнобат (Карнобат) -
XVIII кръг
Левски (Карлово) - Карнобат (Карнобат) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Родопа Смолян (Смолян) -
Сокол (Марково) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Загорец (Нова Загора) -
Гигант (Съединение) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Атлетик (Куклен) - Розова долина (Казанлък) -
АФК Хасково (Хасково) - Несебър (Несебър) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Марица 1921 (Пловдив) -
Борислав 2009 (Първомай) - Верея (Стара Загора) -
XIX кръг
Борислав 2009 (Първомай) - Левски (Карлово) -
Верея (Стара Загора) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Марица 1921 (Пловдив) - АФК Хасково (Хасково) -
Несебър (Несебър) - Атлетик (Куклен) -
Розова долина (Казанлък) - Гигант (Съединение) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Загорец (Нова Загора) - Сокол (Марково) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Родопа Смолян (Смолян) - Карнобат (Карнобат) -
XX кръг
Левски (Карлово) - Родопа Смолян (Смолян) -
Карнобат (Карнобат) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Загорец (Нова Загора) -
Сокол (Марково) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Розова долина (Казанлък) -
Гигант (Съединение) - Несебър (Несебър) -
Атлетик (Куклен) - Марица 1921 (Пловдив) -
АФК Хасково (Хасково) - Верея (Стара Загора) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Борислав 2009 (Първомай) -
XXI кръг
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Левски (Карлово) -
Борислав 2009 (Първомай) - АФК Хасково (Хасково) -
Верея (Стара Загора) - Атлетик (Куклен) -
Марица 1921 (Пловдив) - Гигант (Съединение) -
Несебър (Несебър) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Розова долина (Казанлък) - Сокол (Марково) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Загорец (Нова Загора) - Карнобат (Карнобат) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Родопа Смолян (Смолян) -
XXII кръг
Левски (Карлово) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Родопа Смолян (Смолян) - Загорец (Нова Загора) -
Карнобат (Карнобат) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Розова долина (Казанлък) -
Сокол (Марково) - Несебър (Несебър) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Марица 1921 (Пловдив) -
Гигант (Съединение) - Верея (Стара Загора) -
Атлетик (Куклен) - Борислав 2009 (Първомай) -
АФК Хасково (Хасково) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
XXIII кръг
АФК Хасково (Хасково) - Левски (Карлово) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Атлетик (Куклен) -
Борислав 2009 (Първомай) - Гигант (Съединение) -
Верея (Стара Загора) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Марица 1921 (Пловдив) - Сокол (Марково) -
Несебър (Несебър) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Розова долина (Казанлък) - Карнобат (Карнобат) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Родопа Смолян (Смолян) -
Загорец (Нова Загора) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
XXIV кръг
Левски (Карлово) - Загорец (Нова Загора) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Родопа Смолян (Смолян) - Розова долина (Казанлък) -
Карнобат (Карнобат) - Несебър (Несебър) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив) -
Сокол (Марково) - Верея (Стара Загора) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Борислав 2009 (Първомай) -
Гигант (Съединение) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Атлетик (Куклен) - АФК Хасково (Хасково) -
XXV кръг
Атлетик (Куклен) - Левски (Карлово) -
АФК Хасково (Хасково) - Гигант (Съединение) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Борислав 2009 (Първомай) - Сокол (Марково) -
Верея (Стара Загора) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Марица 1921 (Пловдив) - Карнобат (Карнобат) -
Несебър (Несебър) - Родопа Смолян (Смолян) -
Розова долина (Казанлък) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Загорец (Нова Загора) -
XXVI кръг
Левски (Карлово) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Загорец (Нова Загора) - Розова долина (Казанлък) -
Димитровград 1947 (Димитровград) - Несебър (Несебър) -
Родопа Смолян (Смолян) - Марица 1921 (Пловдив) -
Карнобат (Карнобат) - Верея (Стара Загора) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Борислав 2009 (Първомай) -
Сокол (Марково) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - АФК Хасково (Хасково) -
Гигант (Съединение) - Атлетик (Куклен) -
XXVII кръг
Гигант (Съединение) - Левски (Карлово) -
Атлетик (Куклен) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
АФК Хасково (Хасково) - Сокол (Марково) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Борислав 2009 (Първомай) - Карнобат (Карнобат) -
Верея (Стара Загора) - Родопа Смолян (Смолян) -
Марица 1921 (Пловдив) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Несебър (Несебър) - Загорец (Нова Загора) -
Розова долина (Казанлък) - Спартак 1947 (Пловдив) -
XXVIII кръг
Левски (Карлово) - Розова долина (Казанлък) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Несебър (Несебър) -
Загорец (Нова Загора) - Марица 1921 (Пловдив) -
Димитровград 1947 (Димитровград) - Верея (Стара Загора) -
Родопа Смолян (Смолян) - Борислав 2009 (Първомай) -
Карнобат (Карнобат) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Черноморец 1919 (Бургас) - АФК Хасково (Хасково) -
Сокол (Марково) - Атлетик (Куклен) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Гигант (Съединение) -
XXIX кръг
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Левски (Карлово) -
Гигант (Съединение) - Сокол (Марково) -
Атлетик (Куклен) - Черноморец 1919 (Бургас) -
АФК Хасково (Хасково) - Карнобат (Карнобат) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Родопа Смолян (Смолян) -
Борислав 2009 (Първомай) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
Верея (Стара Загора) - Загорец (Нова Загора) -
Марица 1921 (Пловдив) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Несебър (Несебър) - Розова долина (Казанлък) -
XXX кръг
Левски (Карлово) - Несебър (Несебър) -
Розова долина (Казанлък) - Марица 1921 (Пловдив) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Верея (Стара Загора) -
Загорец (Нова Загора) - Борислав 2009 (Първомай) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Родопа Смолян (Смолян) - АФК Хасково (Хасково) -
Карнобат (Карнобат) - Атлетик (Куклен) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Гигант (Съединение) -
Сокол (Марково) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
XXXI кръг
Сокол (Марково) - Левски (Карлово) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Черноморец 1919 (Бургас) -
Гигант (Съединение) - Карнобат (Карнобат) -
Атлетик (Куклен) - Родопа Смолян (Смолян) -
АФК Хасково (Хасково) - Димитровград 1947 (Дмгр) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Загорец (Нова Загора) -
Борислав 2009 (Първомай) - Спартак 1947 (Пловдив) -
Верея (Стара Загора) - Розова долина (Казанлък) -
Марица 1921 (Пловдив) - Несебър (Несебър) -
XXXII кръг
Левски (Карлово) - Марица 1921 (Пловдив) -
Несебър (Несебър) - Верея (Стара Загора) -
Розова долина (Казанлък) - Борислав 2009 (Първомай) -
Спартак 1947 (Пловдив) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Загорец (Нова Загора) - АФК Хасково (Хасково) -
Димитровград 1947 (Димитровград) - Атлетик (Куклен) -
Родопа Смолян (Смолян) - Гигант (Съединение) -
Карнобат (Карнобат) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Черноморец 1919 (Бургас) - Сокол (Марково) -
XXXIII кръг
Черноморец 1919 (Бургас) - Левски (Карлово) -
Сокол (Марково) - Карнобат (Карнобат) -
Асеновец (Ас)/Извор (Ги) - Родопа Смолян (Смолян) -
Гигант (Съединение) - Димитровград 1947 (Димитровград) -
Атлетик (Куклен) - Загорец (Нова Загора) -
АФК Хасково (Хасково) - Спартак 1947 (Пловдив) -
ФК Ямбол 1915 (Ямбол) - Розова долина (Казанлък) -
Борислав 2009 (Първомай) - Несебър (Несебър) -
Верея (Стара Загора) - Марица 1921 (Пловдив) -
XXXIV кръг
Левски (Карлово) - Верея (Стара Загора) -
Марица 1921 (Пловдив) - Борислав 2009 (Първомай) -
Несебър (Несебър) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол) -
Розова долина (Казанлък) - АФК Хасково (Хасково) -
Спартак 1947 (Пловдив) - Атлетик (Куклен) -
Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение) -
Димитровград 1947 (Дмгр) - Асеновец (Ас)/Извор (Ги) -
Родопа Смолян (Смолян) - Сокол (Марково) -
Карнобат (Карнобат) - Черноморец 1919 (Бургас) -
източник: bulgarian-football.com
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