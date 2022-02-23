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Вижте кой ще свири на Локо срещу Селото и на Ботев с Берое

  • 23.02.2022 | 19:05
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-koy-shte-sviri-na-loko-sreshtu-seloto-i-na-botev-s-beroe Marica.bg
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25 февруари 2022 г., петък, 15:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ФК Царско село 2015
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Станислав Лазаров Станев

4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Станислав Георгиев Тодоров    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев

СН:    Кольо Димитров Данев     

25 февруари 2022 г., петък, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Димитър Русенов Русев    АС2:    Владимир Ангелов Велев

4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов

СН:    Антон Симеонов Генов     

26 февруари 2022 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев АД

ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов

СН:    Ахмед Яшар Ахмед     

26 февруари 2022 г., събота, 15:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски

ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Георги Пламенов Тодоров

СН:    Константин Делов Писков     

26 февруари 2022 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Славия 1913

ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Георги Йорданов Дойнов    АС2:    Илиян Петров Капарашев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков

СН:    Радан Василев Мирянов     

27 февруари 2022 г., неделя, 15:15 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Черно море

ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Мартин Руменов Ангелов    АС2:    Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ:    Никола Павлов Петров    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Никифор Деянов Велков

СН:    Георги Владимиров Игнатов     

28 февруари 2022 г., понеделник, 17:30 ч.

Футболен Клуб Пирин АД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Йордан Петров Петров    АС2:    Николай Неделчев Чакъров

4-ТИ:    Радослав Петров Гидженов    ВАР:    Димитър Димитров Димитров    АВАР:    Мартин Емилов Венев

СН:    Александър Костадинов Костадинов     

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