Вижте кой ще свири на Локо и Ботев във Варна и Коматево

Efbet Лига - 26 кръг, съдийски назначения:



13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.

Ботев (Враца) - Хебър Диема Спорт

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Николай Тодоров Петров



14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.

Локомотив (Сф) - Пирин (Благоевград) Диема Спорт

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов

СН: Николай Георгиев Ангелов



14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.

Септември (Сф) - ЦСКА 1948 Диема Спорт

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Валентин Желев Добрев



14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.

Арда (Кърджали) - Лудогорец Диема Спорт

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев

СН: Йордан Веселинов Гулев



15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.

Берое - Славия Диема Спорт

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Василев Йорданов



17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.

Ботев (Пд) - Спартак (Варна) Диема Спорт

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ЦСКА - Левски Диема Спорт

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов



17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.

Черно море - Локомотив (Пловдив) Диема Спорт

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев

СН: Георги Спасов Славов



* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.