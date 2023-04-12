Вижте кой ще свири на Локо и Ботев във Варна и Коматево
- 09:20, 12.04.2023
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Efbet Лига - 26 кръг, съдийски назначения:
13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
Ботев (Враца) - Хебър Диема Спорт
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Даниел Милков Ников АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Николай Тодоров Петров
14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.
Локомотив (Сф) - Пирин (Благоевград) Диема Спорт
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Мирослав Максимов Иванов
СН: Николай Георгиев Ангелов
14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.
Септември (Сф) - ЦСКА 1948 Диема Спорт
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Кънчев Димитров ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Николаев Колев
СН: Валентин Желев Добрев
14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.
Арда (Кърджали) - Лудогорец Диема Спорт
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Милен Дончев Арабаджиев
СН: Йордан Веселинов Гулев
15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
Берое - Славия Диема Спорт
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Мирослав Николаев Желев АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Йордан Петров Петров
СН: Георги Василев Йорданов
17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.
Ботев (Пд) - Спартак (Варна) Диема Спорт
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ЦСКА - Левски Диема Спорт
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Васимир Маруан Ел-Хатиб ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов
17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
Черно море - Локомотив (Пловдив) Диема Спорт
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Русенов Русев
СН: Георги Спасов Славов
* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
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