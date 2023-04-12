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Вижте кой ще свири на Локо и Ботев във Варна и Коматево

  • 09:20, 12.04.2023
    • https://www.marica.bg/sport/futbol/vijte-koy-shte-sviri-na-loko-i-botev-vav-varna-i-komatevo Marica.bg
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Efbet Лига - 26 кръг, съдийски назначения: 
    
13 април 2023 г., четвъртък, 17:30 ч.
Ботев (Враца) - Хебър Диема Спорт
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Георги Любомиров Минев
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Никифор Деянов Велков
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
14 април 2023 г., петък, 13:30 ч.
Локомотив (Сф) - Пирин (Благоевград) Диема Спорт
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Валентинов Стамболджиев    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Димитър Димитров Димитров    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Мирослав Максимов Иванов
СН:    Николай Георгиев Ангелов     
 
14 април 2023 г., петък, 15:45 ч.
Септември (Сф) - ЦСКА 1948 Диема Спорт
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Георги Кънчев Димитров    ВАР:    Кристиян Николов Колев    АВАР:    Иво Николаев Колев
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
14 април 2023 г., петък, 18:00 ч.
Арда (Кърджали) - Лудогорец  Диема Спорт
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Милен Дончев Арабаджиев
СН:    Йордан Веселинов Гулев     
 
15 април 2023 г., събота, 14:00 ч.
Берое - Славия Диема Спорт
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Мирослав Николаев Желев    АС2:    Васил Стоянов Шавов
4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Георги Василев Йорданов     
 
17 април 2023 г., понеделник, 14:45 ч.
Ботев (Пд) - Спартак (Варна) Диема Спорт
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Георги Юлиянов Иванов    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Павлета Веселинова Рашкова
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
17 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ЦСКА - Левски Диема Спорт
ГС:    Никола Антонов Попов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Димо Дамянов Вълчев
СН:    Радан Василев Мирянов     
 
17 април 2023 г., понеделник, 20:15 ч.
Черно море - Локомотив (Пловдив) Диема Спорт
ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Илиян Петров Капарашев    АС2:    Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Димитър Русенов Русев
СН:    Георги Спасов Славов     
 
* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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Локо Пловдив Ботев Пловдив Георги Давидов Станимир Тренчев
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